Honved-H. Beer Sheva/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Honved-Hapoel Beer Sheva, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA HONVED-HAPOEL BEER SHEVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) – Oggi alle 21:15 è in programma Honved-Hapoel Beer Sheva; è una delle sfide che rientrano nel quadro del ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. La partita di andata si è conclusa per 2 a 1 in favore degli israeliani, i quali però possono recriminare per il goal preso in casa, che lascia aperte delle speranze di qualificazione per la gloriosa compagine magiara.

Entrambe le compagini hanno fatto il loro esordio in questa Champions League 2017/2018 nella partita giocata al Toro Turner Stadium di Beer Sheva. Gli ungheresi sono arrivati a questo doppio confronto grazie alla vittoria del campionato nella scorsa stagione, evento che non si verificava addirittura dal 1993: la vittoria del titolo è stata davvero al cardiopalma, perchè arrivata all'ultima giornata.

La compagine israeliana ha invece vinto il quarto titolo di Campione di Israele, il secondo consecutivo, dominando la stagione, chiusa con qualcosa come 13 punti di vantaggio sul Maccabi Tel Aviv. Senza dubbio i favori del pronostico in questo doppio confronto sono tutti per l'Hapoel Beer Sheva, che gli appassionati di calcio hanno scoperto in Europa l'anno scorso grazie alla grande Europa League disputata, condita da due vittorie nel girone eliminatorio contro l'Inter. Non bisogna dimenticare che gli israeliani, prima di approdare nella seconda competizione europea, hanno rischiato di arrivare alla fase a gironi di Champions League, fermati solo dal Celtic, a fatica.

Passando all'attualità, quali saranno le formazioni che scenderanno in campo in questo match di ritorno in Ungheria, che si presenta decisamente interessante visto il risultato del match di andata? Gli ungheresi, che hanno vinto il titolo sotto la guida dell'italiano Marco Rossi e che ora hanno in panchina una leggenda come Pietro Vierchwood, giocheranno quasi certamente con il 4-3-3: il risultato dell'andata impone infatti di attaccare, con la consapevolezza che anche un semplice 1 a 0 potrebbe bastare.

Gli uomni chiamati a trascinare i magiari saranno Eppel e l'italiano Lanzafame, con il primo che non ha brillato nel match di andata ed il secondo che con il suo goal ha tenuto vive le speranze di qualificazione al prossimo turno, risultato che considerando la recente storia dei magiari sarebbe storico. Passando all'Hapoel Beer Sheva, il modulo scelto dagli israeliani dovrebbe essere un 5-3-2 che in fase di non possesso e di ripartenza, vera arma letale della squadra, si trasforma in un 4-2-4 capace di far male se gli interpreti in campo sono in giornata di grazia.

La formazione che scenderà in campo dovrebbe vedere Tzdek e William come centrali di difesa, mentre appare incerta la presenza di Ghadir in attacco. Per il resto la formazione che proverà a staccare il pass per il prossimo turno dovrebbe essere identica a quella che ha vinto in casa, non riuscendo però a chiudere il discorso qualificazione nei primi 90 minuti.

Dando uno sguardo ai pronostici, si scopre come la Snai quoti la vittoria della formazione della città di Budapest a 3,45 volte la cifra giocata, mentre un successo israeliano, a conferma di un certo equilibrio, è dato a 2,05. Un pareggio, che qualificherebbe gli ospiti, viene invece pagato dalla Snai 3,25 volte la scommessa effettuata.

Honved-Hapoel Beer Sheva non sarà visibile in diretta tv nel nostro Paese e non sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire la sfida; tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sui turni preliminari di Champions League potranno essere trovati sul sito ufficiale della UEFA, all'indirizzo www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.