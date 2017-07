Kukesi Sheriff/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Kukesi Sheriff, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA KUKESI SHERIFF: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO) – Kukesi-Sheriff Tiraspol si gioca alle ore 19.30 ed è una sfida valevole per il secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Gara di ritorno con i campioni della Moldova che partono dal vantaggio della vittoria ottenuta in casa all'andata, uno a zero contro i campioni d'Albania grazie alla rete messa a segno su rigore da Badibanga quando mancavano ormai dieci minuti al triplice fischio finale.

Si trovano d'altronde di fronte due formazioni che stanno vivendo una tradizione calcistica recente piuttosto diversa. Lo Sheriff Tiraspol è una squadra che investe molto in patria, dove pure il livello tecnico non è eccezionale, ma che ancora non ha trovato il grande exploit che la proprietà del club sogna, ovvero la qualificazione alla fase a gironi di Champions League che cambierebbe completamente le prospettive anche a livello economico.

Il Kukesi in Albania ha interrotto invece la lunga egemonia dello Skenderbeu, che è diventato l'unica formazione albanese nella storia ad aver partecipato alla fase a gironi di una competizione UEFA, l'Europa League, dopo aver perso d'un soffio l'ingresso tra le magnifiche trentadue di Champions. La mancanza di esperienza internazionale potrebbe però costare cara al Kukesi così come si è visto all'andata.

Alla Elbasan Arena scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa albanesi del Kukesi giocheranno con Kolici estremo difensore, il capitano Hallaci sull'out difensivo di destra e Rrumbullaku sull'out difensivo di sinistra, mentre Shameti e lo spagnolo Serran comporranno la coppia di difensori centrali. Centrocampo a tre per gli albanesi con il kosovaro Musolli playmaker arretrato, affiancato da Zeqiri e dal macedono Lena. In attacco il croato Pejic sarà confermato come punta centrale, affiancato nel tridente offensivo da Guri e dal brasiliano Cale Elton.

Risponderà lo Sheriff Tiraspol con il croato Mikulic tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta dal capitano bosniaco della squadra, Susic, da Racu e da Posmac. Moldavo anche il perno del centrocampo, Anton, affiancato dall'altro croato Brezovec e da De Nooijer, di nazionalità del Curacao, al centro della linea mediana. Jardan a destra e il brasiliano Cristiano a sinistra saranno i due esterni laterali di centrocampo, mentre in attacco il belga Badibanga, che ha risolto dal dischetto la partita d'andata, sarà affiancato dalla punta del Burkina Faso, Bayala.

Gjoka, allenatore albanese del Kukesi, schiererà la squadra con un 4-3-3 molto mobile tra le linee come si è visto all'andata, dove la squadra però non è riuscita ad essere incisiva in attacco. L'allenatore italiano Roberto Bordin, con trascorsi da calciatore con Parma, Atalanta, Napoli e Cesena tra le altre, confermerà il 3-5-2 che ha visto lo Sheriff giocare una partita accorta in casa, con il fondamentale obiettivo di non prendere gol portato a compimento.

Le quote dei bookmaker dimostrano come le agenzie di scommesse pensino che i moldavi ce la facciano a capitalizzare il pur esiguo vantaggio dell'andata, con Bwin che quota 1.87 la vittoria esterna dello Sheriff e 3.70 l'eventuale pareggio, mentre la vittoria in casa che riaprirebbe i giochi per gli albanesi viene quotata 3.80 da Betclic.

Per Kukesi-Sheriff Tiraspol, mercoledì 19 luglio alle ore 19.30, niente diretta tv né sarà disponibile la diretta streaming video via internet sui canali visibili sul nostro paese, ma sul sito uefa.com si potranno avere informazioni utili e aggiornamenti sulla partita e sul turno preliminare della Champions League.

