Legia-Mariehamn/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Legia-Mariehamn, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA LEGIA-MARIEHAMN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) – Legia Varsavia-Mariehamn si gioca oggi alle ore 20:45; secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018, questa sfida rappresenta il ritorno. La partita ha senza dubbio poco da dire, considerando che i campioni di Finlandia hanno malamente perso per 3 a 0 nel match di andata giocato tra le mura amiche e appare altamente improbabile che la formazione polacca prenda qualcosa come 4 goal in casa.

Il Legia Varsavia è arrivato direttamente a questo secondo turno preliminare di Champions League in virtù della vittoria nello scorso campionato polacco, arrivata con un finale thrilling, dove le prime quattro squadre in classifica si sono incrociate all'ultima giornata. I polacchi devono ancora cominciare il proprio campionato, ma l'obiettivo dichiarato di questo avvio di stagione è arrivare alla fase a gironi di Champions League: l'anno scorso la stagione europea fu abbastanza positiva, con un terzo posto nella fase a gironi della massima competizione europea e l'eliminazione in Europa League per mano dei futuri finalisti dell'Ajax.

Senza dubbio il Marienhamnsi può definire una "cenerentola" del calcio europeo perchè questa squadra dell'arcipelago delle Isole Aland ha vinto il suo primo campionato l'anno scorso ed è alla prima volta assoluta in una competizione europea. Al momento la squadra è quarta in Finalndia, dove il campionato si gioca tra la primavera e l'autunno: dopo la grande stagione dello scorso anno quella attuale non ha regalato grandi soddisfazioni, anche se l'approdo ai turni preliminari dell'Europa League 2018/2019 è ampiamente alla portata.

Per quanto riguarda le formazioni, risulta probabile che il Legia Varsavia, visto anche il secco 3 a 0 del match di andata, decida di fare un po'di turnover per preservare i titolari in vista sia dell'inizio del campionato polacco, sia del prossimo turno preliminare di Champions League, dove sicuramente l'avversario che arriverà in dote sarà di caratura diversa rispetto alla pur simpatica squadra finlandese. Il modulo sarà comunque il solito 4-3-3 e Jacek Magiera chiede ai suoi una prestazione all'altezza e zero cali di tensione, perchè anche se è vero che il pronostico appare chiuso, nel calcio non si può mai sapere. In campo ci sarà sicuramente Nagy, regista ungherese tra gli uomini di maggior talento della compagine polacca.

La squadra finnica probabilmente non abdicherà al canovaccio tattico che aveva provato ad impostare nel match di andata e si presenterà al cospetto del Legia Varsavia con un 4-4-2, modulo si diverso rispetto al 4-5-1 dell'andata, ma comunque molto coperto. Lunberg proverà a giocarsi il match puntando tutto sulla fisictà dei propri giocatori, anche se quanto visto nel match di andata non fa ovviamente ben sperare. Il kenyano Dafaa e il sudafricano Ekhalie, che verranno nuovamente schierati come centrali di centrocampo, saranno chiamati a dare velocità e fisicità alla manovra, ma come detto l'impresa dei ragazzi del trentaseienne tecnico Lunberg sembra decisamente fuori portata.

La Snai quota una vittoria polacca a 1,12 volte la cifra giocata, mentre un'affermazione degli ospiti è data a 16,00. Un pareggio è invece quotato a 8 volte la cifra scommessa. Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Legia-Mariehamn, nè ad una diretta streaming video; potrete consultare il sito ufficiale www.uefa.com per tutte le informazioni utili sulla partita e sul secondo turno preliminare della Champions League.

