Ludogorets-Zalgiris/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ludogorets-Zalgiris, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA LUDOGORETS-ZALGIRIS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Ludogorets-Zalgiris si gioca alle ore 20 ed è valida per il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Il Ludogorets, squadra bulgara, vuole proseguire la sua marcia in Champions League e tornare a giocare la Coppa dalle grandi orecchie. Infatti lo scorso anno i bulgari sono finiti nel girone con Arsenal, Paris Saint Germain e Basilea.

Quest'anno la partecipazione alla fase a gironi sembra essere compromessa: infatti il risultato dell'andata sorride ai lituani dello Zalgiris, anche se solamente per 2-1. Voglia di riscatto e voglia di riprendersi, anche se prima bisogna battere i lituani. In caso di sconfitta sarebbe una vera e propria sorpresa: il Ludogorets si è comportato benissimo nelle ultime stagioni europee ed uscire in questo modo potrebbe essere un vero colpo per gli uomini di Dermendzhiev.

Probabile 4-2-3-1 per i padroni di casa, che schiereranno Renan in porta. Davanti a lui Moti e Terziev come coppia centrale, mentre Natanael e Sasha giocheranno sulle corsie laterali A centro del campo vedremo probabilmente Campanharo e Anicet (autore della rete nello scorso turno), i quali cercheranno di giocarsela a viso aperto. Lukoki e Keseru se la giocano sulla corsia destra, mentre Marcelinho andrà dietro a Cafu, unica punta. Sulla sinistra confermato Wanderson, che si giocherà un'ottima opportunità su quella fascia.

Assente sicuro Sernas nello Zalgiris, espulso per via di una doppia ammonizione nello svorso match. Julius Momkus e Bahrudin Atajic si giocheranno il posto da titolare al centro dell'attacco, mentre Ribeiro Dantas e Antal andranno sulla corsia laterale. A centrocampo probabili le riconferme di Kuklys e Lkujic in inserimento, con Blagojevic in mezzo al campo a gestire il gioco. Il lituano Vitkauska andrà in portà, con Klimavicus e Mbodj davanti la difesa. Vaitkunas e Slijngard vanno sulle corsie laterali.

Sarà una bellissima sfida, con entrambe le compagini che cercheranno di giocarsela a viso aperto pur di conquistare il passaggio del turno. Dentro o fuori, tutto o niente. Sarà questo il mood della serata per entrambe le compagini. Sarà una sfida molto importante per i bulgari, che dovranno cercare di ribaltare il punteggio. Non sarà affatto semplice, anche perché comunque un goal di scarto può pesare molto, soprattutto nelle competizioni da dento e fuori. Lo Zalgiris ha dimostrato molta solidità, visto che non ha subito goal nemmeno in dieci uomini. Non sarà per nulla facile gestire al meglio la situazione, anche perché i lituani sono ad un passo dalla qualificazione.

Capiremo solo durante il match come i due allenatori imposteranno la partita. Attaccare sin dall'inizio non è nemmeno la logica giusta, in quanto ci potrebbero essere dei problemi di contropiede. Almeno per i primi minuti il Ludogorets non dovrebbe premere sull'acceleratore e dunque vedremo un match molto statico. Dal'altra parte vedremo una squadra difficilmente offensiva, anche perché i lituani non vorranno sicuramente rischiare nulla. Un match difficile da prevedere e da pronosticare: solo con il passare dei minuti capiremo quali saranno le intenzioni delle due compagini.

Vantaggio netto per il Ludogorets nelle quote previste dalla Snai per questa partita: la quota per la vittoria della formazione bulgara (segno 1) è di 1,22, mentre quella per la vittoria esterna dello Zalgiris (segno 2) è addirittura 11,25. Il pareggio (segno X) vi permetterebbe di vincere 5,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Non sarà possibile seguire Ludogorets-Zalgiris in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video nel nostro Paese; per tutte le informazioni utili sulla partita di Champions League potrete consultare il sito ufficiale della UEFA - lo trovate all'indirizzo www.uefa.com - accedendo all'apposita sezione dedicata alla coppa.

© Riproduzione Riservata.