Maribor-Zrinjski/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA MARIBOR-ZRINJSKI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO) – La partita Maribor-Zrinjski è molto sentita perchè si tratta di un derby tra due formazioni della ex-Jugoslavia e anche se gli sloveni hanno vinto per 2 a 1 in trasferta all'andata, l'esito del confronto è tutt'altro che scontato per quanto lo Zrinjski ha fatto vedere. La partita si gioca oggi alle ore 20:15 ed è una sfida valida per il secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018:

Lo Zrinjski ha senza dubbio peccato di esperienza nel match contro una formazione come il Maribor, più abituata alla tensione di un match in cui ci si gioca la possibilità di continuare il percorso verso la fase a gironi della Champions League. I campioni di Bosnia hanno infatti giocato un match nel complesso positivo all'andata, ma hanno letteralmente gettato via la partita fallendo diverse occasioni, a partire dal rigore sbagliato da Bilbija, che alla fine ha inciso e inciderà pesantemente nell'arco dei 180 minuti.

All'andata lo Zrinjski ha giocato molto bene, trovando il meritato pareggio all'89° con Todorovic e poi fallendo due occasioni per passare addirittura in vantaggio. E come sempre succede nel calcio è arrivato quindi il goal del Maribor, che ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione. E a proposito della compagine slovena, sicuramente più nota al grande pubblico e che così come i campioni di Bosnia è entrata in scena direttamente in questo secondo turno preliminare, tutto il peso del pronostico anche in questo match di ritorno è sulle sue spalle, perchè uscire dalla Champions a questo punto equivarrebbe ad un fallimento.

Riguardo le formazioni che scenderanno in campo, il Maribor dovrà sicuramente fare a meno di Vrhovec, che si è fatto espellere nel match di andata e che ha messo davvero a repentaglio la vittoria della propria formazione. In porta sarà ancora una volta data fiducia a Jasmin Handanovic, trentanovenne cugino del più famoso Samir, che nel match di andata ha sostituito all'ultimo momento Obradovic e che è stato una vera e propria saracinesca. Per il resto, squalifica di Vrhovec a parte, la formazione che scenderà in campo dovrebbe essere la stessa del match di andata, con Tavares chiamato a fare la differenza così come a Mostar.

Per quanto riguarda lo Zrinjsk, il tecnico Blaz Sliskovic, che ha un passato da calciatore anche in Italia, potrebbe rivoluzionare la formazione rispetto al fischio di inizio del match di andata, visto che i cambi che ha effettuato nel corso della ripresa della partita giocata in casa hanno effettivamente dato nuova linfa alla squadra. Il modulo sarà come sempre il 3-4-3, con Bilbija e Todorovic chiamati a dare quel qualcosa in più ad una squadra che vuole continuare a sognare. Gli addetti ai lavori si aspettano un match "caldo", con il Maribor chiamato a riscattare la brutta partita giocata all'andata, anche perchè pur avendo un tasso tecnico superiore, non può certo dormire sonni tranquilli.

Lo Zrinjski punterà tutto su una manovra veloce e su un pressing asfissiante, armi che all'andata hanno messo in seria difficoltà il Maribor. Dando uno sguardo ai pronostici, vediamo come, complice il 2 a 1 dell'andata, il Maribor venga dato vincente dalla Snai ad 1,55 volte la scommessa effettuata, mentre un successo dei bosniaci o un pareggio sono dati rispettivamente a 6 e a 3,75 volte l'eventuale cifra giocata.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Maribor-Zrinjski, nè seguire una diretta streaming video nel nostro Paese; per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita potete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com.

