MATIC ALLA JUVENTUS CALCIOMERCATO LIVE: SERVONO 45 MILIONI DI EURO – La Juventus vuole rinforzare il centrocampo durante questo calciomercato estivo, e il nome caldo che sta animando le cronache bianconere in queste ore, è quello di Nemanja Matic. I campioni d’Italia in carica hanno rotto gli indugi, e sono pronti a presentare l’offensiva per assicurarsi l’esperto calciatore di proprietà del Chelsea. La situazione del nazionale serbo è alquanto chiara, visto che lo stesso è ormai prossimo a lasciare lo Stamford Bridge e a svestire la casacca dei Blues, dopo l’arrivo del talentuoso Bakayoko alla corte di Antonio Conte. L’operazione però non sarà delle più semplici tenendo conto del fatto che il club londinese non intende fare sconti per il cartellino del classe 1988, in cambio del quale vuole 45 milioni di euro. La Juventus vorrebbe invece spingersi al massimo fino a 30/35 milioni, e proverà quindi a fare leva sulla volontà dello stesso giocatore di lasciare Londra e di sbarcare nel campionato di calcio italiano.

Pare che Matic abbia già tenuto una sorta di colloquio con il tecnico Massimiliano Allegri, visto che i due si sarebbero incontrati un po’ casualmente in vacanza in Sardegna, un ulteriore indizio circa la volontà dello stesso ex Benfica. Sulle tracce del giocatore della Serbia vi è da tempo anche il Manchester United, con Mourinho fra i principali estimatori del centrocampista, ma il Chelsea preferirebbe non cedere un altro giocatore ai Red Devils dopo l’acquisto di Romelo Lukaku di qualche settimana fa. Matic è il classico intenditore, mediano da schierare a centrocampo a schermo della difesa. Un giocatore che unisce a quantità e qualità, anche personalità e ovviamente esperienza a livello internazionale. Dopo un esordio in patria il ragazzo è stato acquistato dal Chelsea nell’estate del 2009, per poi essere girato agli olandesi del Vitesse e ai portoghesi del Benfica, prima di fare ritorno a Londra nel 2014.

