Probabili Formazioni/ Roma Psg: quote e le ultime novità live (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Roma Psg (LaPresse)

QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE – Roma Psg, in programma allo Comerica Park di Detroit alle ore 2.00 di notte (secondo il fuso italiano, ma saranno le ore 20.00 locali) di giovedi 20 luglio, ed è la partita valida per l’International Champions Cup 2017. La competizione internazionale che vedrà in campo ai quattro angoli del mondo il meglio del calcio europeo e che oggi avrà come protagonisti proprio i giallorossi di Eusebio Di Francesco, al primo banco di prova davvero importante in questa stagione estiva. L’avversario d'altronde è d’eccellenza visto che si tratta del Paris Saint Germain di Unay Emery: la partita di questa notte perciò si annuncia molto più di una semplice amichevole. Andiamo quindi a consuocere quali saranno le probabili formazioni di Roma-Psg in campo questa notte a Detroit.

PRONOSTICO E QUOTE- La partita tra Roma e Psg è stata quotata dal portale di scommesse sportive snai.it, ma il pronostico non arride alla formazione giallorossa, vista sfavorita data anche la preparazione atletica affatto completata. Per questo match dell’International Champions Cup 2017 le quote per 1X2 ci dicono che il successo giallorosso è stato valutato a 3.55, contro il 1.87 fissato invece per l’affermazione della compagine parigina: il pareggio infine ha ricevuto la valutazione di 3.70.

FORMAZIONI ROMA- Per questo match contro il Psg il tecnico della Roma Di Francesco ritrova qualche nazionale, ma va detto che il confronto al momento appare impari: la compagine francese infatti è più avanti nella preparazione estiva. Comunque il tecnico giallorosso punterà a fare la massima figura possibile in questa prima internazionale di gran prestigio: via quindi alla formazione ufficiale, con qualche nuovo innesto dal mercato. Tendenzialmente si andrà in campo stanotte con un classico 4-3-3 che vedrebbe chiaramente Alisson tra i pali e la coppia centrale difensiva formata da Manolas e Fazio. Sull’esterno spazio a Bruno Peres e Juan Jesus, dato che sia Emerson che il giovane Karsdorp rimangono ancora out per problemi fisici. Davanti troveremo il volto nuovo della Roma Gonalons in campo come resista con a fianco Strootman e Nainggolan come mezz’ali. L’attacco della Roma non poteva che non essere affidato nelle mani e soprattutto nei piedi del bomber Edin Dezko: con lui non dovrebbero mancare anche Perotti e El Shaarawy anche se pare poetali un piccolo cambio magari nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI PSG – Emery per questa amichevole internazionale a Detroit dovrebbe optare per uno schema speculare a quello della Roma: via quindi a un semplice 4-3-3 con tanti nomi di peso ma anche tanti assenti altrettanto importanti Ome quello di Edinson Cavani e Marco Verrati non convocati per questo match. In porta chiaramente non dovrebbe mancare il portiere titolare Kevin Trapp mentre davanti al tedesco la coppia di difensori centrali dovrebbe essere formata dal duo Marquinhos-Kipembe: sull’esterno lascio a uno dei ultimi acquisti del Psg ovvero l’ex della Juventus Dani Alves, che in questo caso sarà accompagnato dall’altra parte del campo da Kurzawa. Per la compagine parigina sarà il giovane Callegari il regista, che verrà affianco a centro campo da Thiago Motta e Rabiot. L’attacco sarà quindi nella mani di Edouard, con Pastore e Lucas pronti al suo fianco.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Strootman, Gonalons, Nainggolan; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All: Di Francesco

PSG (4-3-3): Trapp; Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Thiago Motta, Callegari, Rabiot; Lucas, Edouard, Pastore. All: Emery

