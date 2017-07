Probabili formazioni/ Bayern Monaco-Arsenal: quote, le ultime novità live (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Bayern Monaco-Arsenal (Foto LaPresse)

QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Bayern Monaco-Arsenal è in programma allo Shanghai Stadium, alle ore 13.20 (italiane) di mercoledì 19 luglio: è valida per la International Champions Cup 2017. Il torneo itinerante infiamma l’estate di alcune delle big europee, tra cui i bavaresi e i Gunners; una partita che conta poco dal punto di vista del risultato, ma quando si affrontano due formazioni del genere la vittoria diventa più importante di quanto il fatto che si tratti di un’amichevole lasci intendere. Per di più ci sarà la possibilità di vedere all’opera qualche nuovo acquisto; dunque andiamo subito a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal a Shanghai.

PRONOSTICO E QUOTE - Bayern Monaco-Arsenal è stata quotata dall’agenzia Snai: le scommesse per la partita di International Champions Cup 2017 ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco ha una quota di 1,70; il segno X per il pareggio vale 3,85 mentre il segno 2 per l'affermazione dell’Arsenal vale 4,25 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

FORMAZIONI BAYERN MONACO - Il Bayern Monaco si è presentato a Shanghai senza alcuni giocatori, alcuni non al top della condizione e altri che invece hanno giocato la finale della Confederations Cup e dunque hanno giorni extra di vacanza: sarà comunque una formazione competitiva quella che Carlo Ancelotti manderà in campo. Intanto la grande domanda: ci saranno i due nuovi acquisti? Corentin Tolisso e James Rodriguez sono pronti: il francese potrebbe giocare sulla trequarti, affiancando Thiago Alcantara al centro nella linea a quattro, mentre James Rodriguez sarebbe inevitabilmente l’esterno a destra - con Ribéry a sinistra - in attesa di capire e valutare se l’ex del Real Madrid possa essere utilizzato anche in un’altra posizione, magari anche cambiando modulo.

Per il resto, tanti dubbi perchè la rosa che è volata in Cina è ampia, siamo a metà luglio e gli esperimenti non saranno pochi: e dunque, Ulreich in porta aspettando Neuer, ballottaggio tra Bernat e Alaba per la corsia sinistra, a destra probabile l’inserimento di Rafinha mentre per la coppia centrale Hummels e Alaba sono i principali candidati, anche se Ancelotti potrebbe inserire qualche giovane (tra cui Marco Friedl, diciannovenne austriaco). Il giocatore che farà da schermo davanti alla difesa potrebbe essere Renato Sanches; per lui, che è cercato anche da qualche squadra italiana, questa potrebbe essere la stagione del riscatto.

FORMAZIONI ARSENAL - Tanti punti di domanda anche per l’Arsenal di Arsène Wenger: a cominciare dal portiere, con Petr Cech e Ospina a giocarsi la maglia. In difesa Koscielny potrebbe essere il leader del reparto, con al fianco il nuovo acquisto Kolasinac; il bosniaco però potrebbe essere impiegato anche come terzino sinistro, lasciando dunque spazio al rientrante Mertesacker in mezzo, con il giovane Maitland-Niles che potrebbe avere una maglia sulla corsia destra. A centrocampo i nomi sono tantissimi: i due che vanno per la maggiore sono quelli di Xhaka e Aaron Ramsey, ma c’è anche Coquelin che potrebbe essere alla stagione della definitiva consacrazione, senza ovviamente dimenticarsi di Elneny.

Qui Wenger prenderà una decisione, sapendo in ogni caso che nel corso della partita avrà la possibilità di far ruotare tutti i suoi giocatori; sulla trequarti invece il favorito per iniziare da riferimento centrale è Mesut Ozil, con Walcott e Iwobi che potrebbero supportarlo dalle corsie laterali; in questo ruolo bisogna considerare anche Oxlade-Chamberlain, diciamo allora che sono in tre per due maglie. Lo stesso succede nel ruolo di prima punta; tuttavia sembra piuttosto evidente che Wenger sia stuzzicato dall’idea di partire con il nuovo acquisto Lacazette, che avrebbe così la prima grande occasione di mettersi in mostra. Le alternative sono note: Giroud, che nell’ultima stagione è partito spesso e volentieri dalla panchina, e Welbeck che è chiamato alla stagione del riscatto, non avendo ancora mantenuto tutte le belle cose che in età più verde aveva lasciato intravedere.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Ulreich; Rafinha, Hummels, Alaba, Bernat; Renato Sanches; James Rodriguez, Tolisso, Thiago Alcantara, Ribéry; T. Muller

Allenatore: Carlo Ancelotti

ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Maitland-Niles, Koscielny, Mertesacker, Kolasinac; Ramsey, G. Xhaka; Walcott, Ozil, Iwobi; Lacazette

Allenatore: Arsène Wenger

