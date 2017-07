Pronostici Champions League (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL 2^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO,19 LUGLIO 2017) - Si chiuderà oggi il secondo turno preliminare della Champions League: questa sera quindi avremo gli ultimi verdetti per il massimo torneo continentale e i tifosi si chiedono cosa dirà a pronostico il pronostico fissato alla vigilia dei 10 match in programma. Andando a conoscere le squadre che potrebbero fregiarsi del titolo di favorito, teniamo conto che un per alcuni un successo questa sera potrebbe non essere sufficiente per ottenere il pass di qualificazione la terzo turno preliminare: saranno quindi tanti i fattori a cui dovremo fare riferimento nel dare il nostro pronostico. Come è noto il programma oggi prevedere ben 10match per la tornata di ritorno del 2^ turno di Champions League con il primo fischio d’inizio atteso per le ore 18.00 ora italiana con il match Dudelange-Apoel, con la sfida Honved-H Beer Sheva attesa per le ore 21.15.

DUDELANGE APOEL NICOSIA (ore 18.00, andata 0-1) – Dato anche il risultato del match di andata oltre che una certa storia pare davvero che il pronostico arrida alla formazione cretese per questa sfida. I numeri sullo stato di forma ci pongono però di fronte a un match che si annuncia equilibrato. Negli ultimi 5 incontri infatti il Dudelange ha raccolto 4 successi e una sola sconfitta (maturata proprio contro l’Apoel), mentre gli ospiti hanno recupero nel medesimo periodo 2 pareggi e tre vittorie. Va però ricordato che se anche i lussemburghesi trovassero un pareggio in casa sarebbe l’Apoel a passare il turno: il Dudelange ha infatti bisogno di un successo con un gol di scarto, ipotesi abbastanza improbabile.

ROSENBORG DUNDALK (ore 19.15, andata 1-1) - Per il match tra Rosenborg- Dundalk il pronostico appare molto aperto: se per gli irlandese gioca a favore un certo storico va detto che all’andata in casa la formazione bianconera uscita a raccogliere appena un pareggio. Un risultato al di sotto quindi delle aspettative e che potrebbe ora giocare a favore dei norvegesi che invece stasera beneficeranno del campo amico. Lo stato di forma ci presenta un match equilibrato specialmente se si considerano appena gli ultimi 5 risultati da parte di entrambe le compagini: il Rosenborg ha infatti ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, mentre il Dundalk ha recuperato 4 successi e un pari.

COPENAGHEN-ZILINA (ore 19.30, andata 3-1) – Dato lo splendido trionfo realizzato per 3-1 nel match di andata la palma di favorita alla vigilia va al Copenaghen più che allo Zilina. La formazione ospite infatti questa sera avrebbe bisogno di un risultato straordinario per poter strappare una qualificazione che pare già in mano alla compagine danese. A i padroni di casa va anche il favore dello stato di forma anche se per entrambi i numeri non sono poi così importanti: negli ultimi 5 incontri il Copenaghen ha raccolto 1successo e 3 pareggi, mentre lo Zilina ha rimediato ben 3 sconfitte e una sola affermazione.

KUKESI-SHERIFF (ora 19.30, andata 0-1)- Nonostante il successo conseguiti per 1-0 Dalo Sheriff nel match di andata il pronostico per il match di Champions League che lo vede impegnato contro il Kukesi appare abbastanza aperto. Gli albanesi infatti oggi potranno godere del calore del pubblico di casa, elemento che spesso si è rivelato determinate, va però chiarito che lo stato di forma premia i moldavi. Se si considera solo gli ultimi 5 match infatti lo Sheriff ha raccolto ben 4 vittorie un pari, mentre il Kukesi ha raccolto 3 sconfitte.

LUDOGORETS-ZALGIRIS (ore 20.00, andata 1-2) –Benché il match di andata abbia arrivo alla formazione dello Zalgiris per 2-1 è attesa per oggi il ribaltone da parte del Ludogorets. La formazione bulgara oggi nello stadio di cada potrebbe infatti ribaltare la situazione e trovare l’acceso al terzo turno preliminare della Champions League ma solo se saprà mettere a segno un gol in più rispetto ai lituani. Va però precisato che il Zalgiris approda a questo match avendo alle spalle ben 5 vittorie di fila, mentre il Ludogorets nel medesimo periodo ha maturato anche due sconfitte e un pari.

MARIBOR ZRINJSKI (ore 20.15, andata 2-1) – Forte dello storico oltre che del risultato del match di andata, è il Maribor il favorito al successo questa sera contro lo Zrinjski. Lo stato di forma però presenta un match senza dubbio molto caldo ma equilibrato: entrambe le squadre infatti negli ultimi 5 incontri disputati hanno raccolto 4 successi e una sconfitta. Allo Srinjski però serviranno almeno due gol in terra avversaria per stravolgere la situazione: la vittoria appare davvero facile per la compagine slovena oggi.

SALISBURGO HIBERNIANS (ore 20.30, andata 3-0)- Grazie al 3-0 conquistato in esterna nella partita di andata di questo turno di Champions League, è il Salisburgo il favorito al successo oggi contro la compagine dell’Hibernians. La formazione austriaca oggi poi giocherà con il favore del pubblico di casa, benché registri nel confronto uno stato di forma appena inferiore. Se si considerano gli ultimi 5 incontri infatti il Salisburgo ha raccolto 3 vittorie e un pari, mentre l’Hibernians ha raccolto nel medesimo periodo 4 successi.

LEGIA VARSAVIA MARIEHAMN (ore 20.45, andata 3-0)- Nella sfida tra Legia Varsavia-Mariehman, la palma di favorito del pronostico va senza dubbio alla compagine polacca, che oggi avrà la comodità di giocare in casa e soprattutto la sicurezza che un successo per 3-0 nel match di andata può darti. Un capovolgimento della situazione appare quindi improbabile, visto che il Legia Varsavia avrà dalla sua anche una storia e un maggior prestigio sul continente. Va poi detto che i polacchi tornano in campo avendo alle spalle 3 successi su 5 match disputati, mentre il Mariehamn ha raccolto nel medesimo periodo un solo successo e due pari.

CELTIC LINFIELD (ore 20.45, andata 2-0) – Per il match tra i più accesi e pericolosi di questo secondo turno di Champions League il pronostico potrebbe arridere alla compagine del celtic per due motivi. La formazione scozzese infatti torna al sicuro nello stadio di casa, che per l’occasione dopo gli incidente verificatesi all’andata, sarà di fatto blindato. Alla comodità di essere padroni di casa si aggiunge poi il faticoso 2-0 conquistato all’andata contro i nord irlandesi del Linfield. Rimane da capire se la tensione fuori e dentro lo stadio potrà compromettere la prestazione di entrambe le squadre e in che modo.

HONVED-HAPOEL BEER SHEVA (ore 21.15, andata 1-2) – Nella sfida tra Honved e Hapoel Beer Sheva è atteso la conferma del talento della recente formazione israeliana: dopo il 2-1 conquistato in casa nel match di andata di questo secondo turno di Champions League, l’Hapoel è il favorito al successo di questa sera oltre che del passaggio del turno. Va però precisato che Honved oggi giocherà in casa e ha alle spalle un buono stato di forma con 4 successi conquistati negli ultimi 5 incontri disputati. Eccellente al confronto il bilancio dell’Hapoel beer sheva, con 4 successi e un pari raccolti nel medesimo periodo preso in esame.

