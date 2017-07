Risultati Champions League: Rosenborg e Dundalk ripartono dal pareggio (LaPresse)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 2^ TURNO PRELIMINARE (RITORNO) - Si conclude mercoledì 19 luglio il secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018: sono dieci le partite cui assisteremo in questa intensa serata, che si aprirà alle ore 18 con Dudelange-Apoel. A seguire avremo Rosenborg-Dundalk (19:15), poi alle 19:30 Copenaghen-Zilina e Kukesi-Sheriff, quindi una partita alle ore 20 con Ludogorets-Zalgiris, alle 20:15 Maribor-Zrinjski. Si continua alle 20:30 con Salisburgo-Hibernians; Legia Varsavia-Mariehamn e Celtic-Linfield sono alle 20:45, chiusura alle 21:15 con il calcio d’inizio di Honved-Hapoel Beer Sheva.

Ovviamente ci sono situazioni piuttosto diverse in campo; alcune squadre sono certe di avere ottenuto la qualificazione grazie al risultati delle partite di andata. E’ il caso di chi ha vinto in trasferta: Legia Varsavia e Salisburgo partivano con i netti favori del pronostico e li hanno rispettati, prendendosi un 3-0 esterno che rende le imprese di Mariehamn e Hibernians complicatissime per non dire impossibili. E’ il caso anche del Copenaghen, che ha segnato tre gol allo stesso modo subendone uno che non dovrebbe cambiare troppo le carte in tavola, e anche il Celtic sembra piuttosto sicuro del passaggio del turno avendo vinto 2-0 in casa del Linfield.

Altre partite saranno più equilibrate: il Ludogorets ha incredibilmente perso in casa dello Zalgiris Vilnius, ma gli basta un 1-0 per qualificarsi. Con lo stesso risultato potrebbe fare strada la Honved, società storica del calcio ungherese ed europeo che però deve far fuori l’Hapoel Beer Sheva, splendida realtà dello scorso anno e sulla carta più attrezzato per volare al terzo turno preliminare. In bilico le partite che si giocano in Lussemburgo e a Kukes: Dudelange e Kukesi devono ribaltare uno 0-1 subito all’andata e fuori casa, il 2-1 non basterebbe e dunque devono vincere con due gol di scarto.

Se però l’Apoel rappresenta una formazione superiore comunque al Dudelange, le possibilità del Kukesi sono maggiori; soltanto in un caso si partirà invece da un risultato di parità, ovvero nella partita tra il Rosenborg e il Dundalk. Gli irlandesi non hanno sfruttato il fattore campo, è finita 1-1 e adesso i norvegesi hanno l’occasione di passare il turno, avvicinando un ritorno ai gironi di Champions League che manca ormai da tanti anni. Ricordiamo che il tabellone per il terzo turno preliminare è già formato nei suoi accoppiamenti: nel momento in cui questa serata andrà in archivio, avremo già il quadro completo delle sfide europee che ci attenderanno nelle prossime settimane.

CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2^ TURNO PRELIMINARE

ore 18:00 Dudelange-Apoel (andata 0-1)

ore 19:15 Rosenborg-Dundalk (andata 1-1)

ore 19:30 Copenaghen-Zilina (andata 3-1)

ore 19:30 Kukesi-Sheriff (andata 0-1)

ore 20:00 Ludogorets-Zalgiris (andata 1-2)

ore 20:15 Maribor-Zrinjski (andata 2-1)

ore 20:30 Salisburgo-Hibernians (andata 3-0)

ore 20:45 Celtic-Linfield (andata 2-0)

ore 20:45 Legia Varsavia-Mariehamn (andata 3-0)

ore 21:15 Honved-Hapoel Beer Sheva (andata 1-2)

