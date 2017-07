Ritiro Kittel/ Video Tour de France 2017: la maglia verde si ritira dopo una caduta di gruppo (17^ tappa)

Marcel Kittel (LaPresse)

RITIRO KITTEL, VIDEO TOUR DE FRANCE 2017: IL TEDESCO COINVOLTO IN UNA CADUTA DI GRUPPO (17^ TAPPA)- Ha destato scalpore l’annuncio da poco diramato dal comitato organizzativo del Tour de France del ritiro ufficiale di Marcel Kittel da questa edizione della grande Boucle. Il ciclista tedesco leader della classifica a punti e partito oggi al via della 17^ con indosso la maglia verde è infatti rimasto vittima di un accaduta di gruppo al 20 km della frazione prevista per oggi da La Mure a Serre Chevalier. Come si vede dal video sotto linkato la dinamica dell’incidente non pare chiarissima ma sulle prime pareva che per quanto dolorante Marcel Kittel non avesse particolari problemi a ritornare in bicicletta, come poi ha fatto anche Cummings, autore di un capitombolo nel prato ben più spettacolare. Il tedesco della Quick Step floors una volta che l’ammiraglia gli aveva fornito la bici sostitutiva, era presto ripartito assieme a molti altri suoi compagni, con qualche ferita superficiale e almeno all’apparenza null’altro. Sia la dinamica dell’incidente che la rapida tonata in strada dello stesso Kittel non aveva fatto temere il peggio: poi il terribile annuncio del ritiro ufficiale dal Tour de france 2017.

RITIRO KITTEL VIDEO TOUR DE FRANCE 2017 , IL TEDESCO ERA MAGLIA VERDE – Il ritiro di Marcel Kittel dal Tour de france 2017 ha portato no poche conseguenze anche a livello di classifica. Il tedesco infatti ormai da diverso tempo era leader indiscusso della classifica a punti che dona al suo primatista l’iconica maglia verde. A pochi giorni dal traguardo finale di Parigi pareva che Kittel avesse ormai il successo in mano e non erano pochi i fan pronti ad accoglierli festanti nella passerella degli Champs Elyseès. L’incidente occorso oggi, che sulle prime non aveva destato particolare preoccupazione ha infranti i sogni di gloria del tedesco della Quick Step Floors. Ora secondo il regolamento la maglia verde andrà al nuovo leader della graduatoria del Tour de france 2017 ovvero all’australiano Micheal Matthews, in testa alla corsa in questa 17 ^ frazione della Grande Boucle. L’alfieire della Sunweb già oggi aveva accorciato notevolmente il suo distacco in classifica con il tedesco e or è lui in testa e salvo altri incidenti, sarà Matthews a partire domani da Briançon con la maglia verde

Chute sans gravité pour Cummings qui termine... dans un champ ! / Cummings crashed... in a field, no troubles for him #TDF2017 pic.twitter.com/n6eK0xvIU8 — Le Tour de France (@LeTour) 19 luglio 2017

© Riproduzione Riservata.