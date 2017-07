Rosenborg-Dundalk/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Rosenborg-Dundalk, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA ROSENBORG-DUNDALK: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Rosenborg-Dundalk, alle ore 19.15, sarà una delle sfide di ritorno sulla carta più incerte nel ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Questo perché la formazione norvegese ha trovato più di una difficoltà nel giocare in Irlanda nella gara d'andata, ottenendo comunque un pareggio per uno a uno che la pone in una posizione di vantaggio rispetto agli avversari, per il match di ritorno che si disputerà al Lerkendal Stadion di Trondheim.

All'andata il Dundalk ha sorpreso gli avversari andando a segno dopo appena diciotto minuti grazie a McMillan, ma prima dell'intervallo Reginiussen ha centrato il pareggio per il Rosenborg. Poi nulla più è cambiato, con i campioni d'Irlanda che si sono dimostrati formazione ostica, come dimostrato anche nella passata stagione con l'eliminazione solo ai play off di Champions e la partecipazione alla fase a gironi di Europa League.

Certo il Rosenborg è squadra maggiormente più organizzata, ma l'impressione è che nella gara di ritorno tutto sia aperto, soprattutto se il Dundalk confermerà una volta di più la sua crescita a livello di personalità nell'ambito della scena calcistica internazionale. Da sottolineare che sia il campionato norvegese, sia il campionato irlandese sono in corso di svolgimento in questa fase della stagione: il Dundalk dopo la vittoria esterna sul Bohemians è saldamente secondo, ma vede lontano lo scudetto che sembra saldamente in mano del Cork City, che guida la classifica con dodici punti di vantaggio. Il Rosenborg dopo la vittoria sul Sandefjord ha portato a cinque i punti di vantaggio sulle inseguitrici e resta primo in classifica nella Eliteserien norvegese.

Sicuramente, anche guardando al recente passato, la formazione di Trondheim riesce ad essere più attrezzata per impegni di questo tipo. Il Dundalk però coltiva il sogno di portare una formazione dell'Eire a disputare per la prima volta nella storia la fase a gironi di Champions League, e si trova già di fronte al primo bivio decisivo.

Le probabili formazioni del match: il Rosenborg scenderà in campo con Hansen tra i pali, Hedenstad sull'out difensivo di destra e Skjelvik sull'out difensivo di sinistra, mentre i due centrali di difesa saranno Bjordal e Reginiussen. A centrocampo il danese Jensen e l'islandese Vilhjalmsson saranno affiancati da Konradsen, mentre Helland, l'altro danese Bendtner (ex Arsenal e Juventus) e Midtsjo comporranno il tridente offensivo.

La risposta del Dundalk sarà affidata a Rogers estremo difensore alle spalle dei due centrali di difesa, il danese Vemmelund e Gartland, mentre Gannon sarà l'esterno laterale difensivo di destra e Massey si muoverà invece sulla corsia mancina. A centrocampo Benson e Shields giocheranno nella zona centrale della mediana, il nordirlandese Duffy si muuoverà sulla fascia destra e Moutney sulla fascia sinistra, mentre McEleney supporterà da trequartista McMillan, che si muoverà come unica punta di ruolo.

Secondo i bookmaker, poter giocare di nuovo nel fresco clima norvegese gioverà al Rosenborg, la cui vittoria interna e la conseguente qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League viene quotata 1.33 da Bwin, che propone a 4.60 la quota del pareggio. Betclic moltiplica per 10.00 quanto investito invece sull'eventuale successo esterno del Dundalk, che spalancherebbe con certezza le porte della qualificazione agli irlandesi.

Per seguire Rosenborg-Dundalk, mercoledì 19 luglio 2017 alle ore 19.15, sarà possibile collegarsi sul sito uefa.com per gli aggiornamenti e le informazioni utili sul match, ma non ci saranno canali visibili sul nostro paese che trasmetteranno la diretta tv né la diretta streaming video via internet.

© Riproduzione Riservata.