Schick all'Inter? / Calciomercato, si chiude per 30 milioni; accordo raggiunto!

E il primo grande colpo di calciomercato di Sabatini è arrivato: si chiama Schick, ed è uno di quei colpi che di più piacciono al neo ds dell'Inter. Giocatore giovane e pieno di talento, che bene farà in coppia con Icardi. Toccherà a Spalletti fargli fare il salto di qualità, soprattutto dal punto di vista tattico. Ironia della sorte il matrimonio tra Schick e Sabatini-Spalletti arriva con un anno di ritardo visto che la scorsa estate la Roma fu vicinissima a prendere l'attaccante per pochi milioni ma alla fine lasciò campo libero alla Sampdoria che chiuse l'operazione in poco tempo. Forse tutto saltò per uno screzio tra Pallotta e l'allora direttore sportivo della Roma che ormai da tempo erano ai ferri corti. Ora ci sarà da attendere le visite mediche e magari, con sorpresa di tutti, scopriremo che il calciatore è miracolato e sta bene. Come ha fatto ben intendere poco fa lo stesso presidente della Sampdoria. Di certo il dietrofront repentino della Juventus fa pensare male in tutti i sensi...

SCHICK ALL'INTER: PRONTO IL COLPO DI CALCIOMERCATO

IL PRIMO GRANDE COLPO DI SABATINI

L'Inter non resta a guardare ed è pronta a sbloccare la sua sessione estiva di calciomercato con l'acquisto di Patrick Schick. È stata una giornata frenetica per la società nerazzurra, che è vicina a chiudere l'operazione con la Sampdoria. Poco fa, come riportato da Sky Sport, è terminato l'incontro tra l'Inter e la dirigenza blucerchiata, rappresentata dall'avvocato Antonio Romei e dal direttore sportivo Carlo Osti. L'eventuale trasferimento sarebbe comunque legato all'esito delle nuove visite mediche a cui verrà sottoposto l'attaccante ceco dopo il periodo di riposo che gli è stato imposto.

NELL'AFFARE PER IL CECO SANTON E RANOCCHIA?

Immortalati all'ingresso della sede dell'Inter dalle telecamere di Sportitalia, i due dirigenti potrebbero aver discusso di altri giocatori per coinvolgerli nella trattativa. Non è da escludere, ad esempio, che sia stato fatto il nome di Davide Santon, che potrebbe passare in prestito alla corte di Marco Giampaolo. Proprio quest'ultimo comunque in un'intervista rilasciata a Premium Sport aveva aperto le porte al ritorno di Patrick Schick dopo la retromarcia della Juventus: «C’è tanta confusione su questa vicenda, ma mi dicono che comunque non sia nulla di preoccupante. Ovviamente sarei contento se tornasse da noi, anche se molto dipenderebbe dalle sue motivazioni». Premium Sport però fa anche il nome di Andrea Ranocchia e spiega che l'affare potrebbe chiudersi su cifre leggermente inferiori rispetto a quelle concordate con la Juventus.

Intanto Antonio Romei gioca a "nascondino": l'avvocato della Sampdoria all'uscita dalla sede dell'Inter ha negato di aver discusso con l'Inter di Schick. L'uomo di fiducia del presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, come riportato da FcInter1908, ha dichiarato: «Non abbiamo parlato del giocatore». Una risposta di circostanza?

?? ULTIM'ORA



Romei e Osti appena arrivati in sede dell'Inter per trattare il possibile passaggio di #Schick #sportitaliamercato pic.twitter.com/n4uSJha9k4 — Sportitalia (@tvdellosport) 19 luglio 2017

