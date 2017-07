Salisburgo-Hibernians/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salisburgo-Hibernians, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA SALISBURGO-HIBERNIANS INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2^ TURNO PRELIMINARE) – Salisburgo-Hibernians si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 19 luglio: la partita è valida per il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League 2017-2018, e sembra essere una formalità per la formazione austriaca visto il risultato dell'andata, una vittoria esterna per 3-0. L'Hibernians ha già fatto moltissimo riuscendo a superare il primo turno preliminare contro gli estoni dell'Infonet, ma tuttavia la squadra aveva sicuramente altre aspettative rispetto a come è poi andato il match contro la formazione austriaca, capace di chiudere il discorso qualificazione già dopo 45 minuti.

La compagine maltese ora va Salisburgo con l'obiettivo di uscire con onore dalla Champions League e potersi così concentrare sulla preparazione in vista del campionato. Il Salisburgo dal canto suo, può sicuramente essere soddisfatto del risultato ottenuto contro la formazione maltese, ma dovrà sicuramente attendere test più probanti per capire a che punto è la rifondazione della squadra, che pur avendo vinto lo scorso campionato è stata cambiata in profondità in questo calciomercato estivo, a partire dalla guida tecnica.

Per quanto riguarda le formazioni, quella austriaca dovrebbe essere praticamente la stessa del match in terra maltese, anche se vi sarà sicuramente un cambio obbligato per Marco Rose, che oltre a dover rinunciare a Berisha, che si è fatto espellere nel finale del match di andata, potrebbe anche decidere di dare spazio alle seconde linee, considerando che la qualificazione è ormai in cassaforte. Il modulo dovrebbe essere comunque il 3-5-2, con Stankovic come estremo difensore e una difesa dove Caleta-Car Igor ed Ulmer avranno il non difficile compito di arginare l'attacco maltese. In mediana ed in attacco dovrebbero esservi le novità maggiori, anche se al momento il tecnico degli austriaci sta ancora valutando chi mandare in campo.

Dall'altra parte l'hiernians giocherà sicuramente con la formazione migliore possibile, perchè Miller vuole provare a compiere un miracolo che sicuramente finirebbe dritto nei libri di storia del calcio maltese. L'uomo su cui tutti fanno affidamento nel 4-2-3-1 con cui la squadra affronterà il Salisburgo è il brasiliano Jorginho, chiamato a trascinare i suoi se non ad una qualificazione che appare impossibile, almeno ad un match dove la dignità ne esca salva. Nel Salisburgo uno dei più attesi è senza dubbio Dabbur, che nel match di andata è entrato in due delle tre azioni che hanno portato ai goal degli austriaci e che dopo l'esperienza in Svizzera sembra finalmente pronto ad imporsi nel Salisburgo, che ha creduto molto in lui riportandolo alla base.

Riguardo a come potrebbe svilupparsi il match, appare probabile che il 3-5-2 del Salisburgo sia comunque votato ad attaccare, con i maltesi che almeno inizialmente si affideranno al contropiede, anche se per avere una minima speranza di ribaltare le sorti di una qualificazione che sembra ormai pendere del tutto dalla parte degli austriaci, ci vorrebbe ovviamente un goal almeno nei primi 45 minuti di gara.

Riguardo ai pronostici, ovviamente è strafavorito il Salisburgo: la Snai quota una vittoria degli austriaci a 1,04 volte la cifra giocata, mentre un successo maltese è dato addirittura a 29 volte l'eventuale scommessa. Un pareggio è dato ad una quota sempre in cifra doppia, ovvero a 10,50 volte l'eventuale scommessa.

Salisburgo-Hibernians non godrà di una diretta tv, nè si potrà seguire la partita in diretta streaming video; per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita e sui turni preliminari di Champions League potete consultare il sito ufficiale della UEFA, all'indirizzo www.uefa.com.

