Video/ Napoli-Carpi (4-1): highlights e gol della partita (amichevole)

Video amichevole Napoli-Carpi

VIDEO NAPOLI-CARPI (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Terza amichevole per il Napoli che affronta una squadra di serie B, il Carpi. Il canovaccio tattico della gara è subito chiaro, è il Napoli a fare la partita. Il match si sblocca al 6', assist bellissimo di Mertens per Callejon che in area realizza con uno splendido pallonetto. Il Napoli sfiora più volte il raddoppio nella prima frazione ma Colombi salva due volte i suoi, prima su Allan e poi su Insigne. Sarri cambia tutta la formazione nel secondo tempo. La squadra partenopea approccia in maniera poco convinta e subisce il pari. Malcore dopo l'errore di Tonelli, con un grande tiro a giro non lascia scampo a Sepe. La partita sembra incanalarsi verso il pareggio, ma all'improvviso salgono in cattedra Milik e Ounas. Milik scaglia un siluro da fuori area all'81' che non lascia scampo a Colombi.

Ancora Milik, a cinque minuti dal termine, trova in gol. Assist di Ounas e pallone solo da spingere in rete per il polacco. Mertens e Milik hanno siglato sette reti a testa in questo precampionato. Bellissima la sfida tra i due attaccanti a disposizione di Sarri. Chiude il conto Ounas su splendido assist di Giaccherini. Bel poker del Napoli che supera anche l'ostacolo Carpi. Da sottolineare un Milik in grande spolvero e la costante crescita del nuovo acquisto Ounas. L'esterno algerino sta mostrando grandi cose. Nota negativa alcune distrazioni della difesa nella ripresa, una su tutte quella di Tonelli che ha regalato il pari al Carpi. Prossima amichevole sabato 22 luglio contro il Chievo alle 21:00.

