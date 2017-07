CALHANOGLU AL MILAN / Calciomercato: è fatta! Le prime parole da rossonero: ringrazio... (oggi, 2 luglio 2017)

Calciomercato Milan, Calhanoglu - La Presse

CALHANOGLU AL MILAN, CALCIOMERCATO: LE PRIME PAROLE DA ROSSONERO (OGGI, 2 LUGLIO 2017) - Il centrocampista turco Hakan Calhanoglu è pronto a firmare con il Milan, diventando l'ennesimo colpo di una campagna di calciomercato stratosferica. Il ragazzo ha parlato prima di lasciare la Germania come riportato dalla Bild, ecco quanto sottolineato: "Sto andando a Milano per firmare il contratto. Voglio ringraziare il Bayer Leverkusen, la dirigenzia e i tifosi che per tre anni fantastici mi hanno sostenuto. Ora guardo avanti per una nuova sfida". Sicuramente è un colpo importante per il Milan che acquista un centrocampista dotato di grande qualità e un piede sinistro da far invidia a molti. Staremo a vedere poi quando arriverà l'ufficialità del passaggio di Calhanoglu al Milan dove sicuramente questi avrà la possibilità di dimostrare tutte le sue qualità. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALHANOGLU AL MILAN, CALCIOMERCATO: LE CIFRE DELL'AFFARE (OGGI, 2 LUGLIO 2017) - Hakan Calhanoglu firmerà un contratto di quattro anni da 2.5 milioni di euro con il Milan come riporta MilanNews.it. Si parla di un'operazione che tra parte fissa e variabile si aggira attorno ai venticinque milioni di euro. Il calciatore lascia così il Bayer Leverkusen dopo tre stagioni giocate ad alto livello e aver dimostrato di essere un talento davvero importante. Nato a Mannheim l'8 febbraio del 1994 è cresciuto nelle giovanili del Karlsruhe dove è esploso letteralmente e si è meritato in due anni il salto verso l'Amburgo dove ha confermato quanto di buono fatto vedere prima. La vera consacrazione però è arrivata con il Bayer Leverkusen dove ha mostrato di essere giocatore tecnico e di grande spessore. Nel 2013 ha conquistato anche la maglia della nazionale della Turchia dove è cresciuto anche dal punto di vista internazionale. Staremo a vedere quale sarà il suo impatto col calcio italiano

CALHANOGLU AL MILAN, CALCIOMERCATO: IL CALCIATORE PRESTO A MILANO, DOMANI MATTINA LE VISITE MEDICHE? (OGGI, 2 LUGLIO 2017) - Il Milan è ormai a un passo dall'acquisto del trequartista turco Hakan Calhanoglu. Molto vicino non perché ci sono dubbi che l'affare si farà, ma solo perché mancano le firme. Come racconta MilanNews.it pare che il calciatore sarà presto a Milano per le visite mediche magari già domani mattina. Giocatore talentuoso e con un piede sinistro di grandissimo livello soprattutto sui calci piazzati. Il ragazzo è stato spesso criticato di non essere continuo, ma nessuno può dire nulla sulle sue qualità. Rapido e dotato di grande personalità può sicuramente portare grandissima tecnica al centrocampo e alzare in generale il tasso di tutta la squadra allenata da Vincenzo Montella. La dirigenza mette quindi a segno un altro colpo di livello grazie anche al fatto che i rossoneri già fino ad ora hanno inanellato una serie di acquisti davvero impressionati da Musacchio a Kessie passando per Ricardo Rodriguez e Andre Silva.

