MOTO2, CLASSIFICA / Franco Morbidelli, il pilota romano cerca il record? (Gp Germania 2017 Sachesenring)

Classifica Moto2: Franco Morbidelli (LaPresse)

MOTO2: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (GRAN PREMIO GERMANIA 2017, SACHSENRING) MORBIDELLI PUNTA AL RECORD - La bella vittoria ottenuta oggi al Gp di Germania 2017 ha portato il pilota della Moto 2 Franco Morbidelli a fuggire sempre più lontano nella classifica del mondiale piloti, ma il successo del romano al Sachsenring non è che uno dei tanti trionfi che l’alfiere della Eg 0.0 Marc Vds ha messo in fila in questa stagione. La posizione di leader della classifica del mondiale piloti della Moto 2 infatti non può che essere figlia di tante vittorie, iniziate dal primo posto ottenuto in Qatar e a cui hanno fatto seguito altre tre vittorie prima del ritorno in Spagna all’ottavo giro. Dallo stop sulla penisola iberica però Morbidelli ha messo in fila ancora una vittoria in Francia fino a un 4^ e un sesto posto rispettivamente ottenuti in Italia e a Catalogna a cui ha fatto poi seguito il riscatto di Assen. Ora il pilota romano, dopo la vittoria al Gp di Germania 2017 punta non solo al titolo del mondiale piloti, ora sempre più vicini visti i punti messi in classifica, ma spera anche nel record di successi in pista, già sfiorato prima del ritiro occorso a Jerez. (agg Michela Colombo)

MOTO2: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (GRAN PREMIO GERMANIA 2017, SACHSENRING) LA BATTAGLIA DIETRO A MORBIDELLI - Il Gp della Germania 2017 per la Moto 2 ha visto il completo trionfo di Franco Morbidelli ora più che mai leader della classifica del mondiale piloti con 173 punti derivati anche dal primo posto ottenuto solo poco fa al Sachsenring. Se il pilota romano sorridere osservando al graduatoria che lo vede distante dal primo avversario, ovvero Thomas Luthi di ben 37 lunghezze alle sue spalle la battaglia infuria. Detto dello svizzero fermo a quota 136 punti, il terzo gradino della classifica del mondiale piloti della Moto2 è conteso dal portoghese Miguel Oliveira e dallo spagnolo Alex Marquez, il primo fermo a 114 punti e il secondo ad appena una lunghezza di distanza, al quinto posto ma con grande velleità di accedere alla top tre della graduatoria troviamo il nostro Mattia Pasini, fermo però a 93 punti e che spera in Brno come scenario del suo rilancio nel mondiale,anche se il titolo pare avvicinarsi sempre di più a Morbidelli. (agg Michela Colombo)

MOTO2: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (GRAN PREMIO GERMANIA 2017, SACHSENRING) – Franco Morbidelli allunga nella classifica Mondiale di Moto2: nel Gran Premio di Germania 2017 arriva un’altra importante vittoria per il pilota della Kalex che si impone nel sesto dei nove GP fino a qui disputati. Un dominio quello di Morbidelli, che approfitta anche della caduta di Thomas Luthi con il quale si stava giocando la vittoria al Sachsenring e che gli lascia una voragine di vantaggio. Morbidelli sale infatti a 173 punti; Luthi rimane secondo in classifica a 136, e dunque adesso sono ben 37 le lunghezze di vantaggio del romano sullo svizzero. Non solo la caduta di Luthi: anche quella di Alex Marquez, che dunque rimane a 113 punti e a -60 dal leader della classifica, con le Kalex che in ogni caso continuano a dominare. Marquez viene superato dal portoghese Miguel Oliveira, che in virtù del secondo posto di oggi vola a quota 114 punti. Benissimo anche Francesco Bagnaia, che chiude il podio del Sachsenring e si porta a 77 punti, scavalcando il giapponese Takaaki Nakagami. Un trionfo dunque quello di Morbidelli: non solo la vittoria ma anche 25 punti guadagnati sui primi due inseguitori, il Mondiale Moto2 2017 si avvicina un po’ di più per il romano della Kalex. (agg. di Claudio Franceschini)

MOTO2: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (GRAN PREMIO GERMANIA 2017, SACHSENRING) – La classifica della Moto2 in vista del Gran Premio di Germania al Sachsenring è sicuramente piacevole da leggere per gli appassionati italiani, che trovano al primo posto della classifica Piloti il nostro Franco Morbidelli, che in sella alla propria Kalex ha raccolto ben 148 punti nei precedenti otto Gran Premi, dei quali cinque coronati con la vittoria. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo della stagione di Franco Morbidelli, è la mancata regolarità quando non è riuscito a vincere: infatti completano il suo bottino un quarto e un sesto posto più un ritiro. Di conseguenza, la classifica Moto2 non celebra il suo dominio come meriterebbe, perché lo svizzero Thomas Luthi ha solamente 12 lunghezze di ritardo nonostante non abbia ancora vinto nemmeno una gara. Per l’elvetico ecco quattro secondi posti e tre terzi oltre ad una sola mezza battuta d’arresto dovuta ad un ottavo posto. Il totale fa 136 punti e così si spiega il -12 fra chi ha vinto ben cinque volte come Morbidelli e chi è maestro di regolarità come Luthi, con sette apparizioni sul podio in otto gare stagionali.

Questo potrebbe essere il duello per il titolo, tuttavia sarà ben non escludere Alex Marquez, il fratello d’arte spagnolo che di Morbidelli è compagno di squadra: per Marquez abbiamo due vittorie ma anche un andamento assai irregolare (un solo podio oltre i due successi), tanto che l’iberico è a quota 113 punti ed è dunque staccato di ben 35 lunghezze dal compagno di squadra italiano, margine che è importante per Franco Morbidelli. Le distanze poi si cominciano ad allungare: quarto posto per il portoghese Miguel Oliveira a quota 94 punti, quinto è il nostro Mattia Pasini con 82 punti, frutto soprattutto della vittoria al Mugello e del secondo posto a Barcellona. I piloti italiani si fanno decisamente molto onore in Moto2, tanto che ne troviamo altri quattro entro la dodicesima posizione: settimo è Francesco Bagnaia con 61 punti e due secondi posti, nono è Luca Marini - il fratellastro di Valentino Rossi - che ha raccolto fin qui 41 punti, poi ecco Simone Corsi all’undicesimo posto con 39 punti e l’infortunato Lorenzo Baldassarri dodicesimo a quota 37.

CLASSIFICA PILOTI

1 Franco MORBIDELLI Kalex 173

2 Thomas LUTHI Kalex 136

3 Miguel OLIVEIRA KTM 114

4 Alex MARQUEZ Kalex 113

5 Mattia PASINI Kalex 93

6 Francesco BAGNAIA Kalex 77

7 Takaaki NAKAGAMI Kalex 68

8 Simone CORSI Speed Up 52

9 Dominique AEGERTER Suter 50

10 Marcel SCHROTTER Suter 44

11 Hafizh SYAHRIN Kalex 42

12 Luca MARINI Kalex 41

13 Xavi VIERGE Tech 3 39

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 37

15 Jorge NAVARRO Kalex 33

16 Fabio QUARTARARO Kalex 31

17 Brad BINDER KTM 25

18 Sandro CORTESE Suter 18

19 Xavier SIMEON Kalex 16

20 Yonny HERNANDEZ Kalex 15

21 Axel PONS Kalex 13

22 Ricard CARDUS KTM 7

23 Remy GARDNER Tech 3 6

24 Isaac VIÑALES Kalex 6

25 Jesko RAFFIN Kalex 5

26 Danny KENT Suter 3

27 Andrea LOCATELLI Kalex 1

28 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 1

29 Stefano MANZI Kalex 1

