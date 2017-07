CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017/ La maglia gialla a Thomas. Phinney punta al 2^ Gpm e alla pois (2^ tappa)

Classifica Tour de France (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) PHINNEY PUNTA AL SECONDO GPM - Si avvicina il traguardo della 2^ tappa del Tour de France 2017 e con la linea finale di Liegi anche il secondo e ultimo Gpm in programma per oggi e che consegnerà un altro punto valido per la classifica riservata agli scalatori. Dato che anche questo secondo Gran Premio della Montagna è di appena 4^ categoria, il regolamento della corsa gialla attribuisce solo al vincitore un solo punto e anche a Cote d’Olne (262 m slm) il favorito è l’attuale “leader” della classifica degli scalatori Taylor Phinney, già al successo nel primo Gpm. Le virgolette finora sono d’obbligo: con appena due alture entrambe della minima categoria parlare della classifica caratterizzata dalla maglia a pois appare poco significativo al momento, anche perché saranno ben altre le prove e le difficoltà oltre che le battaglie previste tra gli scalatori in questa edizione del Tour de France 2017. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) PHINNEY E' GIALLA VIRTUALE - Come previsto la pioggia ha cominciato a sferzare a tratti la 2 tappa del Tour de France da cui ci si aspettano non poche novità nella classifica generale che dona la maglia gialla come nelle altre. Stando infatti alla situazione della corsa francese attuale, che vede in testa un quartetto e con il gruppo maglia gialla sui due minuti di distanza sarebbero non poche le sorprese: Taylor Phinney il primo corridore a transitare sul primo Gpm del Tour de France 2017 e quindi virtualmente maglia a pois, essendo nel gruppetto di testa sarebbe sempre sulla carta ma ancora per poco anche leader della classifica generale e anche in quella a punti. L’alfiere della Cannondale infatti per il momento registra un punto di vantaggio su Geraint Thomas attuale maglia gialla alla vigilia della 2^ tappa del Tour de France 2017, ma come è facile immaginare non saranno poche le sorprese sul finale. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) ATTENZIONE A COLBRELLI - Chi oggi potrebbe trovare spazio nella 2^ tappa del Tour de Franche sia sul traguardo di Liegi che nella classifica generale potrebbe essere il nostro azzurro Sonny Colbrelli. L’alfiere della Barahin Merida infatti potrebbe trovarsi a suo agio sul tracciato in programma per oggi, dato il suo status di velocista atipico e non a caso dopo la bella crono di ieri è stato messo tra i favoriti alla vittoria di oggi. Colbrelli, 23^ nella classifica del Tour de France 2017 riservata alla maglia gialla a 32 secondi dal leader Geraint Thomas è invece ancora assente nella graduatoria a punti, caratterizzata dalla maglia verde, ma il ciclista azzurro appare ben deciso a scalarla molto presto. Proprio dopo la crono del Tour de France 2017 aveva dichiarato: “ho iniziato questo Tour de France sotto l’acqua È stata una buona prova per me e vediamo da domani quando inizia il mio terreno. L’importante era rompere il giacchio e da domani inizierà il vero Tour”.(agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) PHINNEY E' PRIMO AL GPM, SUA LA POIS PROVVISORIA - E’ appena iniziata la 2^ tappa del Tour de France 2017 e già è possibile notare le prime modifiche alle classifiche relative alla famosissima corsa gialla. Già nei primi km del tracciato in programma oggi la corsa francese ha infatti passato il primo Gran Premio della Montagna di Cote de Grafenberg che ha assegnato i primi punti per la classifica riservata agli scalatori caratterizzata dalla maglia a pois. L’altura affrontata è però davvero di scarso impegno: Gpm di 4^ categoria che di fatto secondo il regolamento del Tour de France ha assegnato un solo punto al corridore che lo ha attraversato per primo e nient’altro. Il vincitore della prima salita del Tour è stato Taylor Phinney e quindi si può dire che è ora l’alfiere della Cannondale Drapac ora il leader della maglia a pois, anche se chiaramente il titolo ora appare davvero ben poco significativo, anche perché al termine della 2^ tappa vi sarà il secondo e ultimo Gpm di giornata. (agg Michela Colombo

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) ATTENZIONE A TRENTIN - Nella classifica generale del Tour de France 2017, che sta per tornare protagonista con la 2^ tappa in programma da Düsseldorf ormai a minuti spicca senza dubbio il nome dell’italiano Matteo Trentin, della Quick Step Floors che trovando il quinto tempo nella crono tappa di ieri, ottenuto anche il quinto piazzamento nella graduatoria con il tempo di 16.14 a +0.11 dal leader in maglia gialla Geraint Thomas. Tra i protagonisti anche della tappa di oggi Trentin aveva poi dichiarato al traguardo di Düsseldorf ieri sera: “no non me lo aspettavo questo successo. Sapevo che la condizione era buona e volevo spingere a tutta perché venivo da tre giorni un po’così. Volevo che le gambe andassero presto in temperatura”. Non è mancato un commento per il comando di squadra Kittel favoritissimo sul tracciato di oggi: “ il traguardo di Liegi è per Kittel, lavoreremo per lui, poi vedremo”. Appare quindi prestissimo per dire se Trentin potrà essere l’uomo classifica a sorpresa, ma di certo sarà un elemento da tenere d’occhio da vicino.(agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) KIRYIENKA LEADER A PUNTI - Dopo la classifica riservata agli scalatori nella 2^ tappa del Tour de France va senza dubbio tenuto d’occhio la graduatoria a punti caratterizzata dalla classifica maglia verde che premia come è già noto coloro che hanno realizzato i migliori piazzamenti al traguardo e che oggi vedrà quindi protagonisti proprio i velocisti date le caratteristiche del tracciato da Dusseldorf e Liegi in Belgio. Al momento pare complicato fare un’analisi dettagliata della situazione della classifica a punti del Tour de France 2017 dato che finora è stata svolta solo la prima tappa a cronometro in Germania, ma andiamo comunque a vedere nel dettaglio come si configura al momento. In testa troviamo il gallese della Team Sky Geraint Thomas ma essendo anche leader in quella generale dovrebbe abdicare la maglia verde allo svizzero Stefen Kueng: anche qui però troviamo un intoppo. L’alfiere della Bmc Racing Team infatti è anche primo nella graduatoria riservata ai giovani e quindi la pettorina del leader della classifica a punti va al terzo a quota 15 punti (-5 rispetto all'inglese e -2 rispetto al rossocrociato) Vasili Kiryienka della Team Sky. La top 5 si completa poi con il tedesco Martin della Katusha Alpecin e dal nostro Matteo Trentin della Quick Step Flor rispettivamente a quota 13 e 11 punti. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) I PRIMI PUNTI DELLA POIS - Giunti alla 2^ tappa del Tour de France 2017 è vi è ancora una classifica che non è stata ancora inaugurata in questa edizione della corsa gialla ovvero quella riservata agli scalatori caratterizzata dalla iconica maglia a pois. La graduatoria dedicata agli scalatori subirà la prima mossa soltanto oggi nella 2^ tappa da Dusseldorf a Liege dato che il tracciato prevede ben due Gran Premi della Montagna anche se davvero di lieve entità: due la alture di 4^ categoria, ovvero la Cote di Grafenberg posta vicinissima alla partenza e la Cote d’Olne posta invece molto vicino al traguardo di questo secondo pezzetto del Tour de France 2017. Riepiloghiamo quindi brevemente come verranno assegnati questi primi punti della classifica degli scalatori per la maglia a pois: nella quarta categoria, che sono i due Gpm previsti per oggi verrà assegnato solo un punto al primo corridore che taglierà il traguardo intermedio degli scalatori e nient’altro. Saranno quindi ben poche le emozioni che la tappa di oggi riserverà per la classifica degli scalatori. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017: LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA DUSSELDORF-LIEGI) - La classifica del Tour de France 2017 sorride al Team Sky dopo la cronometro di ieri che ha regalato la maglia gialla a Geraint Thomas e che ha visto Chris Froome fare molto meglio di tutti i suoi avversari per la classifica generale dell'edizione numero 104 del Tour de France. Per la precisione, il vincitore di tre degli ultimi quattro Tour ha guadagnato 35" su Richie Porte, 36" su Nairo Quintana, 38" su Thibaut Pinot, 39" su Romain Bardet, 40" su Fabio Aru, 42" su Alberto Contador e Jakob Fuglsang, 1'01" su Esteban Chaves. Non sarà decisivo, ma fa una certa impressione pensare che quasi tutti gli uomini più attesi siano racchiusi in pochi secondi con l'eccezione di Froome, che ha inflitto loro più di mezzo minuto. Un bel modo per zittire subito chi riteneva che quest'anno la condizione di forma del 'keniano bianco' potesse essere inferiore al solito.

Geraint Thomas sorride anche perché tutti i velocisti hanno subito un ritardo superiore ai 10", a partire da Marcel Kittel che è stato il migliore ieri fra le ruote veloci ma ha comunque accusato 16" dal gallese. Ciò vuol dire che, se oggi tutto andrà secondo le previsioni, sul traguardo di Liegi i velocisti dovrebbero lottare per il successo di tappa ma non per la maglia gialla, dal momento che nessuno di loro ha un ritardo dal leader colmabile con gli abbuoni. In palio ci sarà invece la maglia verde della classifica a punti, che al momento vede naturalmente leader lo stesso Thomas: da regolamento però le tappe per i velocisti danno molti più punti rispetto alle cronometro in questa graduatoria, che oggi verrà dunque rivoluzionata.

Naturalmente non sarà Geraint Thomas a indossare la maglia verde: l'onore toccherà al suo compagno di squadra Vasil Kiryienka, terzo nella cronometro di ieri. Saltato lo svizzero Stefan Kung, ma per un motivo ben chiaro: il corridore della Bmc, secondo al traguardo di Dusseldorf, è stato il migliore degli Under 25, di conseguenza è il primo nella classifica dei giovani e oggi indosserà in gara la maglia bianca che gli spetta di diritto. Nella cronometro non ci sono stati Gran Premi della Montagna, di conseguenza sarà assegnata oggi la prima maglia a pois: sul tracciato della Dusseldorf-Liegi ci saranno solo due piccoli Gpm di quarta categoria, ma tanto basterà per accendere la battaglia per questa maglia così prestigiosa ed ambita.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2017

1. Geraint Thomas (Gbr, Sky) 16'04"

2. Stefan Kung (Svi, Bmc) a 5"

3. Vasil Kiryienka (Bie, Sky) a 7"

4. Tony Martin (Ger, Katusha Alpecin) a 8"

5. Matteo Trentin (Ita, Quick Step) a 10"

6. Chris Froome (Gbr, Sky) a 12"

7. Jos Van Emden (Ola, Lotto NL-Jumbo) a 15"

8. Michal Kwiatkowski (Pol, Sky) s.t.

9. Marcel Kittel (Ger, Quick Step) a 16"

10. Edvald Boasson Hagen (Nor, Dimension Data) s.t.

