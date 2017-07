Diretta Cile Germania/ Info streaming video e tv, formazioni e risultato live: focus sui marcatori

Confederations Cup 2017, la finale: diretta Cile-Germania (LAPRESSE)

DIRETTA CILE-GERMANIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (FINALE CONFEDERATIONS CUP 2017). I MARCATORI - Prima delle finali per terzo e primo posto, due giocatori della Germania comandano la classifica marcatori della Confederations Cup 2017. Si tratta del centrocampista Leon Goretzka e dell’attaccante Timo Werner. Entrambi stanno avanzando la propria candidatura ad un posto nella rosa dei prossimi Mondiali, anche se non sarà facile vista la concorrenza dei titolarissimi. Goretzka in particolare ha stupito in questo torneo: centrocampista classe 1995, già molto quotato in patria, milita nello Schalke 04 mentre Werner, attaccante di un anno più giovane, è stato uno dei segreti del Lipsia che ha chiuso l’ultima Bundesliga al secondo posto, da neopromossa; Werner, prelevato l’estate scorsa dallo Stoccarda, ha contribuito con ben 21 reti in 31 presenze di campionato. Anche il centrocampista Lars Stindl, ventottenne del Borussia Monchengladbach, si è inserito spesso in zona gol firmandone personalmente 2, gli stessi di Cristiano Ronaldo; 1 rete a testa invece per Kerem Demirbay, Julian Draxlber ed Amin Younes, così come per i cileni Martin Rodriguez, Alexis Sanchez, Eduardo Vargas ed Arturo Vidal. (aggiornamento di Carlo Necchi) CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CILE-GERMANIA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE (FINALE CONFEDERATIONS CUP 2017)

DIRETTA CILE-GERMANIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (FINALE CONFEDERATIONS CUP 2017). L’ALBO D’ORO - Ripassiamo l’albo d’oro della Confederations Cup a poche ore dalla finale 2017, che vedrà di fronte Cile e Germania allo Stadio Krestovskij di San Pietroburgo. In testa il Brasile che ha vinto 4 delle precedenti 9 edizioni, la prima nel 1997 e le altre 3 consecutivamente tra il 2005 e il 2015. L’unica altra nazionale che ha vinto questo torneo più di una volta è la Francia, prima per due volte di fila nel 2001 e poi nel 2003. 1 vittoria a testa per Argentina (1992, prima edizione), Messico (1999) e Danimarca (1995). Da notare che le prime tre Confederations Cup furono tutte ospitate dall’Arabia Saudita, mentre dal 2001 la coppa si svolge nel medesimo paese del Mondiale successivo. La Germania ha organizzato la Confederations Cup nel 2005, giungendo terza e battendo nella finale di consolazione il Messico, 4-3 dopo i tempi supplementari. Per i tedeschi sono 3 le partecipazioni a questa manifestazione, mentre il Cile vi ha preso parte per la prima volta quest’anno. Brasile e Messico sono le nazionali più presenti alla Confederations Cup, con 7 partecipazioni su 10; segue il Giappone a quota 5 (per l’Italia invece sono 2). (aggiornamento di Carlo Necchi)

DIRETTA CILE-GERMANIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (FINALE CONFEDERATIONS CUP 2017) - Cile-Germania è la finale che assegna la decima edizione della Confederations Cup: l’appuntamento è per domenica 2 luglio 2017 allo Stadio Krestovskij di San Pietroburgo, calcio d’inizio alle ore 20:00 italiane (le 21 in Russia). Cile e Germania erano le due nazionali più quotate ai nastri di partenza, assieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo che però si è arreso alla Roja nella prima semifinale di mercoledì.

Per l’ultimo atto di questa Confederations Cup le agenzie di scommesse non si sbilanciano più di tanto: snai.it ad esempio propone il segno 1 per la vittoria del Cile a quota 2,90, il segno X per il pareggio a 3,30 e il segno 2 per il successo della Germania a 2,45, quest’ultima opzione è quindi leggermente favorita. Under a quota 1,70, Over a 2,05, Gol 1,80 e NoGol 1,90. Cile e Germania erano inserite nel gruppo B e settimana scorsa si sono affrontate a Kazan: al rapido vantaggio di Alexis Sanchez (6’) ha risposto il tedesco Lars Stindl poco prima dell’intervallo (41’), mentre nella ripresa il punteggio non è più cambiato.

In precedenza il Cile aveva esordito battendo 2-0 il Camerun, grazie alle reti di Vidal e Sanchez nel finale, nella terza giornata invece la Roja ha impattato ancora sull’1-1 contro l’Australia, passando in svantaggio a fine primo tempo e raggiungendo il pari al 67’ con Martin Rodriguez. Cile che quindi ha concluso la fase a gironi con 5 punti, accedendo alle semifinali come seconda dietro proprio alla Germania. Dal canto loro, i campioni del mondo in carica hanno cominciato superando l’Australia per 3-2: gol di Stindl in apertura, poi un calcio di rigore trasformato da Draxler e la rete di Goretzka ad inizio ripresa. Dopo l’1-1 con il Cile, la Germania ha conquistato il primo posto nel gruppo B grazie al 3-1 rifilato al Camerun, aperto da Demirbay e chiuso dalla doppietta di Werner.

Nella prima semifinale è sceso in campo il Cile, che contro il Portogallo ha raccolto alcune buone occasioni per segnare, colpendo anche un palo e una traversa nel giro di pochi secondi, senza però riuscire a sbloccare il tabellino. Idem dicasi per i lusitani, incapaci di trovare la via del gol sia nei tempi regolamentari che nei supplementari: per i campioni d’Europa però l’astinenza è proseguita anche ai rigori, in cui il portiere cileno Claudio Bravo si è superato parando i tiri di Quaresma, Joao Moutinho e Nani; dall’altra parte, i tiratori sudamericani hanno fatto il loro: le trasformazioni di Vidal, Aranguiz e Sanchez sono bastate per la qualificazione alla finale.

La Germania invece ha offeso una dimostrazione di forza contro il Messico: la seconda semifinale ha preso una piega ben decisa sin da subito, con la doppietta dello scatenato Leon Goretzka che ha colpito prima al 6’ minuto, con un bel piazzato di prima intenzione dal limite dell’area, e poi pochi secondi dopo sfruttando l’ottima imbucata di Werner (8’). Al quarto d’ora del secondo tempo, una bella trama corale ha permesso allo stesso Werner di siglare il tris a porta vuota; negli ultimi minuti poi altri due gol in rapida successione: quello del messicano Fabian, a segno con un siluro dai 30 metri (89’) e quello del tedesco Amin Younes, che con un colpo in buca d’angolo ha fissato il definitivo 4-1 al 91’. Germania che quindi si presenta alla finale con oltre il doppio delle reti segnate rispetto al Cile, 11-4 senza contare i calci di rigore.

Quanto alle probabili formazioni del match, il Cile allenato dallo spagnolo Juan Antonio Pizzi non dovrebbe modificare l’ultimo undici titolare. Oltre al portiere Bravo previsti quindi i difensori Jara e Medel e i terzini Isla e Beausejour. A centrocampo Marcelo Diaz affiancato dalle mezzali Hernandez ed Aranguiz, sulla trequarti l’ex juventino Vidal e in attacco la coppia formata da Eduardo Vargas ed Alexis Sanchez, anche loro passati dalla Serie A negli ultimi anni (rispettivamente con Napoli e Udinese). La Germania di Joachim Low risponderà con il modulo 3-4-2-1 adottato in tutte le partite del torneo: a comporre il pacchetto arretrato saranno il portiere ter Stegen, che ha preso il posto di Leno dopo sul primo match, e i difensori Ginter, Rudiger e Sule. Esterni di fascia Kimmich ed Hector, mentre a centrocampo agiranno Rudy e Goretzka. Tra le linee Stindl e capitan Draxler, mentre il riferimento offensivo sarà Werner.

La finale della Confederations Cup 2017 tra Cile e Germania, in programma domenica 2 luglio alle ore 20:00 italiane, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canaliSport Mix HD (il numero 106), Sport 1 HD (n.201), Super Calcio HD (206) e Calcio 1 HD (251): telecronaca a cura di Fabio Caressa con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.fifa.com.

