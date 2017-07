DIRETTA GEORGIA-PORTOGALLO UNDER 19/ Info streaming video e tv: focus sul percorso. Formazioni, risultato live

Europei Under 19 2017: diretta Georgia-Portogallo (LAPRESSE)

DIRETTA GEORGIA-PORTOGALLO UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). NELLE QUALIFICAZIONI - La Georgia non ha preso parte alle qualificazioni per gli Europei Under 19, in quanto paese ospitante. Il Portogallo invece è partito dal gruppo 8 del primo round, passando in seconda posizione dietro alla Bulgaria; per i giovani lusitani sconfitta proprio per mano dei bulgari (1-0), poi 1-1 con la Bielorussia quindi il risolutivo 2-1 alla Danimarca. Nel round lite il Portogallo ha battuto la Croazia per 2-0, perdendo però nel secondo match contro la Turchia (2-0). I ragazzi allenati da Helio Gomes hanno staccato il ticket per la Georgia nella terza ed ultima giornata, superando la Polonia per 3-1 con doppietta dell’attaccante Rui Pedro. Per i portoghesi si tratta della nona partecipazione agli Europei Under 19, mentre ha già preso parte in due occasioni alla fase finale. I lusitani hanno sollevato il trofeo 3 volte ma tutte nel millennio precedente: 1961, 1994 e 1999, in testa all’albo d’oro i vicini di casa della Spagna con 10 successi. (aggiornamento di Carlo Necchi)

DIRETTA GEORGIA-PORTOGALLO UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017) - Domenica 2 luglio 2017 scattano gli Europei Under 19 giunti all’edizione numero 19: le due partite in programma sono quelle che inaugurano il gruppo A. Alle ore 18:00 i padroni di casa della Georgia affrontano il Portogallo al Tengiz Burjanadze Stadoin di Gori, città capoluogo della regione di Shida Kartii posta nel cuore della nazione. I bookmaker favoriscono nettamente la selezione lusitana: su Tipico.it ad esempio troviamo il segno 1 per il successo della Georgia alzato a quota 7,00, mentre il segno 2 per la vittoria del Portogallo è valutato 1,40; a quota 4,80 invece il segno X per il pareggio tra le due squadre.

Il gruppo A si apre nel pomeriggio, alle ore 15:15 con la prima sfida che vede di fronte Svezia e Repubblica Ceca. Nell’altro raggruppamento invece le partite d’apertura, in programma domenica (3 luglio), sono invece Bulgaria-Inghilterra (ore 15:30) e Germania-Olanda (ore 18:00). L’Italia Under 19 non partecipa a questi Europei perché non è riuscita a qualificarsi dall’élite round, in cui è stata eliminata dal gruppo 7.

Tornando a Georgia-Portogallo, la nazionale padrona di casa spera di riuscire a fare strada in questa sua seconda apparizione alla fase finale. Il Portogallo invece si presenta come una delle potenziali candidate alla vittoria della coppa, anche per riscattare l’eliminazione dell’Under 21 dai recenti Europei di categoria. Ricordiamo che dalla fase a gruppi si qualificheranno le prime due in classifica, che andranno poi a formare il tabellone delle semifinali.

Quanto alle probabili formazioni, la Georgia Under 19 dovrebbe presentarsi in campo con il modulo 4-3-3. In porta Chochisvili, davanti a lui i difensori centrali Lochosvili e Burjanadze, a completare la retroguardia i terzini Mali (fascia destra) e Lakvekheliani (sinistra). A centrocampo Kutsia affiancato da Samurkasovi e Chakvetadze, mentre nel tridente offensivo gli esterni Saghrishvili e Ardazishvili sopporteranno il centravanti Kokhreidze.

Il Portogallo allenato da Helio Sousa dovrebbe rispondere con un assetto speculare: tra i pali Diogo Costa, in difesa da destra a sinistra previsti Diogo Dalot, i due Queiroz -il diciannovenne Joao e il diciottenne Diogo- e Abdu Conte. Chiavi del centrocampo affidate la capitano Rui Pires, a completare il reparto le mezzali Gedson Fernandes e Miguel Luis. In attacco Rui Pedro, una delle potenziali stelle del torneo, e le ali Mesaque Dju e Rafael Leao.

La partita degli Europei Under 19 tra Georgia e Portogallo sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport HD, il numero 373 del digitale terrestre e 211 di Sky: collegamento dalle ore 17:45 e telecronaca dalle 18:00. Gli abbonati a Premim e SkySport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione PremiumPlay e SkyGo disponibili per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

