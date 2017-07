Diretta/ Svezia-Repubblica Ceca Under 19 (risultato live 0-2) info streaming video tv: Turyna! E' raddoppio

Europei Under 19 2017: diretta Svezia-Repubblica Ceca (LAPRESSE)

DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19 (0-2): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). DOPPIETTA PER IL CECO - Nessuna sostituzione effettuata dai due selezionatori al ritorno dagli spogliatoi. La Repubblica Ceca prova a costruire qualcosa. Sadilek sguscia via sulla sinistra e propone un pallone interessante al limite. Ci prova Marecek ma il suo tiro è senza precisione. Sono sempre i rossi a fare la partita. La Svezia incontra qualche problema in fase difensiva faticando a coprire gli spazi sulle fasce. La nazionale ceca non riesce a controllare il ritmo mostrandosi spesso poco riflessiva palla al piede. Gli avversari comunque non riescono ad approfittarne, se non proponendo qualche lancio in area. Davvero poco per impensierire Jedlicka. I cechi al 54esimo ci provano ancora dalla fascia destra. Holyk, autore dell'assist, ottiene ancora una volta il fondo ma questa volta non riesce a crossare. L'azione è viziata da un suo fallo. Al 55esimo ci pensa ancora Turyna a raddoppiare. Dalla destra il solito Holyk crossa bene, Sasinka conclude con un piattone ma Johansson respinge verso il limite dove l'8 in maglia rossa al volo ribatte in rete.

DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19 (0-1): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). FINE PRIMO TEMPO - Alla mezzora traversa della Repubblica Ceca. Sasinka dal limite conclude morbido trovando una deviazione di un avversario. La traiettoria del pallone è strana ma la traversa salva Joahnsson. La Svezia risponde con Karlsson ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire seriamente Jedlicka. La gara si accende: entrambe le squadre propongono un pressing alto e feroce rischiando di sorprendere i vari portatori di palla. Al 34esimo Sadilek prova da fuori area ma il suo tentativo è totalmente fuori misura. Negli ultimi minuti il ritmo cala, complice anche l'eccessivo caldo percepito dai giocatori tra temperatura e relativa umidità. Il primo tempo sembra ormai incanalato verso uno scialbo 0-0 ma al 40esimo la Repubblica Ceca passa in vantaggio. Dalla sinistra Granecny trova il cross, sul secondo palo Holyk la tocca verso l'area piccola dove Turyna di testa insacca sbloccando il risultato.



DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19 (0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). LA REP. CECA CI PROVA - Dopo un inizio difficile la Repubblica Ceca prova ad alzare il baricentro. Sugli sviluppi di un corner a favore però i connazionali di Pavel Nedved rischiano di subire. Al 14esimo il primo tiro per la Rep. Ceca viene effettuato da Sasinka. La palla termina fuori di poco. Qualche istante più tardi Sadilek è bravo a ritagliarsi uno spazio sul limite dell'area. Conclusione interessante di esterno, la sfera termina però a lato. A metà del primo tempo, considerato l'insopportabile caldo (temperatura attorno ai 35 gradi), il direttore di gara concede un rapido time-out. Alla ripresa delle ostilità ci riprovano i boemi con Havelka, Sparta Praga. La Svezia si rifugia in angolo. La Repubblica Ceca sembra aver preso le misure agli avversari. La Svezia ci riprova però con un incursione di Karlsson. L'azione prosegue ma i gialloblù non riescono a concludere. Mezzora di gioco, reti ancora inviolate.

DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19 (0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). INIZIO GARA - E' iniziata la sfida tra Svezia e Repubblica Ceca, partita inaugurale degli Europei Under 19 e valida per il primo turno del girone A. Scandinavi in campo con il 4-4-2. Tra i pali Johansson, linea difensiva composta da Colley, M. Andersson (di proprietà della Juventus), Isherwood e Kralj. A centrocampo Karlsson, Jajic, Sabovic e Johansson mentre in zona offensiva troviamo Adrian e Gyokeres. I cechi rispondono con un modulo speculare. In porta Jedlicka, difesa composta da Holyk, Chalus, Kral e Granecny. Sulla fascia destra Marecek, in mezzo al campo Turyna e Havelka, nel ruolo di esterno mancino Sadilek. In attacco la coppia scelta è formata da Chveja e Sasinka. Parte meglio la Svezia. Sulla destra Colley punge con buona frequenza. Il primo tentativo è impostato da Jajic. Il 14 gialloblù si accentra e conclude dai 30 metri non mandando la palla distante dallo specchio. Poco dopo Johansson libera Karlsson in area ma il tiro di quest'ultimo è sbilenco.

DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19 (0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). SI COMINCIA - Sta per prendere il via Svezia-Repubblica Ceca, che inagura gli Europei Under 19 2017. La prima edizione di questo torneo risale al 1948 e fu vinta dall’Inghilterra, che in finale sconfisse l’Olanda per 3-2. Oggi gli inglesi risultano al secondo posto nell’albo d’oro della manifestazione: per loro 9 trionfi, ma solamente 1 dagli anni ’90 in poi (nel 1993). Meglio ha fatto solo la Spagna, capace di vincere per ben 10 volte gli Europei Under 19: la prima nel 1952, mentre dal 2002 ad oggi le baby Furie Rosse hanno vinto addirittura 7 volte, riuscendo in due occasioni a centrare il back-to-back (2006-e 2007, poi 2011 e 2012). 8 titoli per la Francia, campione l’anno scorso contro l’Italia (successo 4-0 in finale) ma che però non potrà difendere il trono non essendo riuscita a qualificarsi (è stata eliminata nell’élite round). Scorrendo l’albo d’oro degli Europei Under 19 troviamo Germania e Russia/URSS con 6 trionfi a testa poi Portogallo, Italia, Serbia/Jugoslavia, Bulgaria e Ungheria con 3 coppe a testa, l’Austria a quota 2 e infine Cecoslovacchia, Polonia, Turchia, Belgio, Romania, Scozia, Ucraina e Repubblica d’Irlanda con 1 successo ciascuna. (aggiornamento di Carlo Necchi)

DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). NELLA STORIA - Come detto, la Svezia ha raggiunto per la prima volta la fase finale degli Europei Under 19. Competizione che la Repubblica Ceca non ha mai vinto, prendendovi però parte già in 5 occasioni. La prima nel 2002 in Norvegia, quando fu eliminata dal gruppo A dopo aver pareggiato con la Spagna (1-1, in gol un giovane Iniesta), perso contro la Slovacchia (5-2) e battuto di misura la Norvegia. Un anno dopo (2003) i cechi riuscirono a superare il gruppo B, ma poi furono battuti in semifinale dal Portogallo che ebbe la meglio ai calci di rigore. Stesso iter nel 2006, in cui la Repubblica Ceca superò al primo posto il gruppo A -nonostante l’iniziale ko con il Belgio, per 4-2- prima di uscire in semifinale per mano della Scozia (0-1). Altro giro, nel 2006, ed altra eliminazione in semifinale questa volta ad opera della Germania, vittoriosa 2-1 ai tempi supplementari; i cechi si consolarono con il titolo di capocannoniere al loro centravanti, Tomas Necid (4 gol) che oggi milita nel Bursaspor. Infine l’edizione 2011 in Romania, in cui il cammino della Repubblica Ceca si fermò solo in finale al cospetto della Spagna: risultato finale 2-3 ancora dopo i supplementari, con doppietta decisiva di Paco Alcacer subentrato dalla panchina. Da allora i cechi non hanno più preso parte agli Europei Under 19: questa volta sapranno spezzare la maledizione? (aggiornamento di Carlo Necchi)

DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017). NELLE QUALIFICAZIONI - Per la Svezia si tratta della prima partecipazione alla fase finale degli Europei Under 19. Gli svedesi hanno cominciato vincendo il gruppo 10 del primo round, superando nell’ordine Malta (4-0), Moldova (1-0) e Serbia (2-3); in tutte e tre le partite è andato a segno Isac Lidberg, attaccante classe 1998 in forza all’Atvidabergs FF. Nell’élite round invece la selezione scandinava è stata inserita nel gruppo 7, ed anche in questo caso ha concluso con il primo posto qualificandosi per la fase finale in Georgia. La Svezia aveva cominciato male perdendo contro il Belgio (1-2), poi si è riscattata battendo l’Irlanda (3-0) ed anche l’Italia, 0-1 con rete decisiva di Gyokeres. I 6 punti e lo scontro diretto a favore sull’Irlanda hanno consentito ai gialloazzurri di strappare il ticket per gli Europei. La Repubblica Ceca invece si è qualificata dal primo round con il secondo posto nel gruppo 9: dopo aver battuto nettamente l’Estonia (5-0) e più a fatica la Serbia (2-1), i boemi hanno ceduto 0-2 alla Francia facendosi superare in classifica, ma accedendo comunque all’élite round con la seconda posizione. Nella fase successiva la Repubblica Ceca non ha concesso nemmeno le briciole agli avversati: 2-1 all’Ungheria, 1-0 alla Scozia e 3-0 all’Austria. (aggiornamento di Carlo Necchi)

DIRETTA SVEZIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPEI 2017) - Svezia-Repubblica Ceca è una delle due partite che aprono gli Europei Under 19: appuntamento domenica 2 luglio 2017 al Mikhail Meskhi Stadium-2 di Tbilisi, capitale della Georgia che ospita la manifestazione. Il calcio d’inizio di Svezia-Repubblica Ceca è previsto per le ore 15:30 italiane, le due nazionali sono inserite nel gruppo A insieme ai padroni di casa della Georgia e al Portogallo, che si affronteranno a seguire dalle ore 18:00. Potrebbe essere già una gara decisiva, visto che la squadra che dovesse uscire sconfitta da questo incontro si troverebbe a dover superare uno scoglio quasi insormontabile per passare il turno.

La partita si preannuncia molto equilibrata sulla carta, come si evince dalle probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco dal primo minuto. La Svezia, guidata dal tecnico Claes Eriksson, proporrà come modulo di gioco il 4-4-2. Il portiere titolare della nazionale scandinava sarà Marko Johansson, sostenuto quattro difensori Anton Kralj, Mattias Andersson, Thomas Isherwood e Alexander Jallow; a centrocampo previsti Marwan Baze, il capitano Dusan Jajic, Besard Sabovic e Mattias Svanberg. L'undici titolare sarà completato dai due uomini offensivi, che saranno Jesper Karlsson e Isac Lidberg.

Per rispondere al meglio il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Jan Suchoparek, non dovrebbe discostarsi di molto dalla formazione provata nelle ultime uscite, che ha fornito buone risposte sia sotto il profilo del gioco che dei risultati. Anche in questo caso il modulo proposto dovrebbe essere il 4-4-2: in porta ci sarà Martin Jedlicka, i due difensori laterali saranno Daniel Marecek e Libor Holik, quelli centrali Matej Chalus e Alex Kral. A centrocampo i due esterni Michal Sadilek e Ondrej Lingr, mentre per vie centrali si muoveranno Filip Havelka ed Emil Tischler. La formazioe ceca sarà guidata in avanti dalle punte Ondrek Sasinka e Daniel Turyna.

Quote: sull’agenzia online Tipico.it troviamo il segno 1 per la vittoria della Svezia favorito a 2,35, poi il segno X per il pareggio a 3,30 e il segno 2 per il successo della Repubblica Ceca a quota 2,90. La partita degli Europei Under 19 tra Svezia e Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport 2 HD, canale numero 373 del digitale terrestre e 211 di Sky: collegamento dalle ore 15:15 e telecronaca dalle 15:30. Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione PremiumPlay e SkyGo disponibili per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.