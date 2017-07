Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma - La Presse

DONNARUMMA, CALCIOMERCATO MILAN: ROSSONERI IN ATTESA DI NOVITÀ DA GIGIO E MINO RAIOLA - Gigio Donnarumma è al centro delle numerose chiacchierate legate al calciomercato del Milan nonostante i rossoneri abbiano messo a segno diversi colpi importanti. Secondo Il Giornale questa è una fase di attesa per i rossoneri che aspettano novità da Gigio Donnarumma e Mino Raiola. Sicuramente la situazione ancora non è chiara e il calciatore dovrebbe rompere il silenzio nella prossima settimana. Infatti il calciatore non ha ancora parlato dopo che è tornato in Italia alla fine dell'Europeo Under 21 giocato in Polonia. Al momento la situazione sembra vertere leggermente a favore dei rossoneri rispetto al passato. Questo perché Gigio Donnarumma dovrebbe essere vicino a un ripensamento incredibile. L'agente Mino Raiola ha incontrato la famiglia di Gigio a Castellammare di Stabia per convincerlo a vestire la maglia del Real Madrid. Una soluzione che non sembra essere però stata accolta dal ragazzo che vorrebbe rimanere a Milano. (agg. di Matteo Fantozzi)

DONNARUMMA, CALCIOMERCATO MILAN: VERTICE COI ROSSONERI IN SETTIMANA - Il Milan è pronto per un vertice di calciomercato importante e in settimana il club rossonero riuscirà a portare Gigio Donnarumma al rinnovo tanto attes. Questo è almeno quello che filtra nelle ultime ore quando pare la posizione di Mino Raiola, dopo un ultimo incontro con la famiglia del ragazzo, si sia ammorbidita. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera è previsto un vertice tra le parti tra domani e martedì che potrebbe dire molto del futuro del portiere campano. Sicuramente però al momento le percentuali di vedere Gigio Donnarumma ancora al Milan nella prossima stagione, e ancora a lungo, sono in aumento con percentuali altissime che fanno pensare alla possibilità di vedere il calciatore firmare un contratto che lo leghi a vita al club rossonero per farlo diventare una bandiera. In pochi giorni la situazione sembra quindi essersi rivoluzionata con il Milan che ora ha riconquistato posizione in capitolo dopo essere stata tirata completamente fuori dal comunicato ufficiale in cui Mino Raiola ha ribadito che il calciatore non avrebbe rinnovato il suo contratto.

DONNARUMMA, CALCIOMERCATO MILAN: RAIOLA NON HA CONVINTO GIGIO AD ACCETTARE IL REAL MADRID - La telenovela Gigio Donnarumma si tinge di altri interessanti sfumature, col suo agente Mino Raiola che voleva convincerlo ad accettare il Real Madrid ma non ci è riuscito. Almeno questa è la versione che racconta oggi il Corriere della Sera in edicola. A Castellammare di Stabia, casa di Donnarumma, c'è stato un incontro tra il potente procuratore sportivo e la famiglia del calciatore che avrebbe rifiutato definitivamente il Real Madrid. Pare che Gigio Donnarumma abbia deciso di seguire il cuore e non la testa, puntando a rimanere nella squadra che lo ha lanciato e fatto diventare ciò che è oggi. Sicuramente una scelta dettata dalle emozioni e anche dalle tante parole spese in questi giorni. Fatto sta che Gigio Donnarumma è di sicuro un patrimonio del nostro calcio e sarà molto bello, se così dovesse essere, vederlo ancora nel nostro campionato piuttosto che partire verso il Real Madrid in Spagna. Diversa l'ottica di Mino Raiola che ovviamente ha provato fino all'ultimo a fare il suo lavoro cercando di portare il suo assistito a prendere quella che era la decisione più giusta anche dal punto di vista economico.

