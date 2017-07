LUCAS / Calciomercato Roma: giocatore talentuoso può giocare da ala destra o sinistra indifferentemente

Monchi - La Presse

LUCAS, CALCIOMERCATO ROMA: GIOCATORE TALENTUOSO PUO' GIOCARE DA ALA DESTRA O SINISTRA - Lucas Moura può giocare indifferentemente a destra o a sinistra giocando la palla sempre con grande rapidità e dimostrando di essere un calciatore talentuoso. Nelle ultime ore si è iniziato a parlare molto di lui in sede di calciomercato con la Roma che sembra pronta a mettere le mani su questo interessante calciatore. Lucas Moura nasce come un esterno destro anche perché di piede è un destro naturale, Riesce sempre a fare la differenza quando arriva sul fondo e negli anni ha imparato a giocare anche sulla corsia a piede invertito, bravo a mettere la palla dentro sia di mancino che soprattutto rientrando sul piede destro. Staremo a vedere se Lucas Moura potrà arrivare davvero a Roma dove i giallorossi hanno dovuto cedere Mohamed Salah per motivi di bilancio. (agg. di Matteo Fantozzi)

LUCAS, CALCIOMERCATO ROMA: LA CARRIERA DELL'ASSO BRASILIANO - Lucas Rodrigues Moura da Silva, noto come Lucas, è nel mirino del calciomercato della Roma. Giocatore agile e dotato di grande tecnica è nato a San Paolo in Brasile nell'estate del 1992. Cresciuto nelle giovanili di Corinthians e San Paolo con quest'ultimo club ha fatto il suo esordio tra i professionisti, guadagnandosi anche la maglia della nazionale carioca con la quale fino ad oggi ha collezionato trentaquattro presenze e messo a segno quattro reti. Nel gennaio del 2013 il Paris Saint German l'ha pagato a peso d'oro, 45 milioni di euro, portandolo in Francia per farlo giocare con continuità tra i tre trequartisti dietro a Edinson Cavani. In quattro anni e mezzo Lucas ha giocato 148 partite in Ligue 1 segnando anche 33 reti. Ragazzo duttile e di grande applicazione farebbe di certo molto comodo alla squadra di Eusebio Di Francesco anche perché porterebbe grande esperienza dal punto di vista europeo con ben 38 presenze e 3 gol in Champions League.

LUCAS, CALCIOMERCATO ROMA: I GIALLOROSSI PROVANO IL COLPACCIO PER IL DOPO SALAH - La Roma prova il colpaccio per il dopo Mohamed Salah alla ricerca di un calciatore dotato di grande tecnica, rapidità e intelligenza nel saltare l'uomo. Sicuramente sul calciomercato sono pochi i calciatori con queste caratteristiche, ma pare che i giallorossi si siano messi in testa di fare un colpaccio. Pare infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che nel mirino sia finito Lucas Moura del Paris Saint German. Per arrivare al calciatore servono trenta milioni di euro, una cifra non eccessiva poi considerando quanto incassato dalle cessioni proprio dell'egiziano e di Leandro Paredes allo Zenit San Pietroburgo oltre a quelli che dovrebbero arrivare anche dalla cessione di Antonio Rudiger al Chelsea. Il calciatore sembra aver dato il suo ok già al trasferimento a Roma, ora tocca trovare invece l'accordo con la società parigina. I dirigenti giallorossi, sempre secondo il Corriere dello Sport, avrebbero già incontrato il nuovo direttore sportivo del Psg Antero e sarebbero pronti a valutare l'opportunità di prendere questo calciatore.

