MAXI CADUTA DI GRUPPO, TOUR DE FRANCE 2017/ Video, gruppo "steso" da una scivolata: anche

Maxi caduta al Tour de France 2017, il video

MAXI CADUTA DI GRUPPO, TOUR DE FRANCE: IL VIDEO. GRUPPO "STESO" DA UNA SCIVOLATA: ANCHE FROOME A TERRA - Il Tour de France si conferma la gara a tappe più insidiosa nel mondo del ciclismo: a meno di 30 chilometri dal termine si è verificata una terribile caduta di gruppo. Il rischio era alto, a fronte della pioggia battente che ha bagnato l'asfalto. Quando la tappa è entrata nel vivo in vista degli attacchi finali, c'è stata una scivolata che ha coinvolto tanti corridori e generato così una maxi caduta. Tutto è cominciato con la caduta di uno dei primi corridori del gruppo - uno del Team Katusha - che ha praticamente steso quasi tutto il plotone... Scivolato in uscita da uno spartitraffico a causa anche della strada bagnata, ha colpito altri corridori. A terra sono finiti anche Romain Bardet e Christopher Froome, che si sono subito rialzati: dopo il cambio di bicicletta si sono rimessi a pedalare per cercare di rientrare in gruppo, che peraltro non stava andando forte.

Team Sky e AG2R stanno provando a riportare davanti i propri capitani. La maxi caduta ha inevitabilmente condizionato l'andatura del gruppo, più prudente: gli unici a "tirare" sono coloro che devono aiutare i propri capitani. Questa situazione potrebbe favorire allora i fuggitivi, che infatti hanno incrementato il loro vantaggio. Di seguito il video della spaventosa caduta.

