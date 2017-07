DIRETTA / Motocross, Gp Portogallo 2017 info streaming video e tv: Herlings vince gara-1, Cairoli secondo!

Diretta Motocross (LaPresse)

HERLINGS VINCE GARA-1 - Jeffrey Herlings ha vinto gara-1 di MXGP in Portogallo: nella prima frazione della giornata l'olandese della KTM supera il suo compagno di squadra Tony Cairoli con un secondo e tre decimi di vantaggio. Se non altro però Cairoli, che è leader del Mondiale, si prende punti utili per avvicinare il titolo iridato del 2017; il secondo posto in questo senso può essere molto positivo, anche perchè altri corridori pericolosi arrivano dietro (quinto Romain Febvre, sesto Clement Desalle, solo ottavo lo sloveno Tim Gajser). A chiudere il podio di gara-1 è Arminas Jasikonis, lituano in sella alla Suzuki e sorpresa del giorno; tra gli altri italiani bisogna segnalare il quattordicesimo posto di Alessandro Lupino (Honda). Gara-2 è dietro l'angolo: vedremo se Herlings riuscirà a vincere il Gran Premio del Portogallo, il pochissimo distacco di gara-1 fa pensare che Cairoli ce la possa fare e quello che interessa ovviamente è che l'azzurro racimoli altri punti importanti per il campionato Mondiale 2017 di motocross. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA GARA 1 - per avere inizio la gara 1 del Gp del Portogallo del mondiale Motocross 2017: l'attesa sulla pista di Agueda che torna protagonista del calendario Mxgp dopo 4 anni di assenza è altissima anche perché questa potrebbe essere l'occasione d'oro per il nostro Tony Cairoli di provare ad allungare nella classifica del mondiale piloti. Il warm up però ha confermato che per Cairoli oggi la concorrenza sarà davvero agguerrita: il primo tempo nel pre gara è andato al francese della Yamaha Romain Fevbre seguito da un ottimo Jeffrey Herlings con l'outsider Max Anstie terzo. Solo quarto il nostro Tony Cairoli che nel Warm up del Gp del Portogallo 2017 a Agueda è però riuscito a tenere dietro nomi importanti come quelli di Bobryshev e Tim Gaijser, oltre che Paulin, principale avversario del siciliano per la corsa al titolo mondiale. Ma è già ora di dare la parola alla pista, si comincia!. (agg Michela Colombo)

TORNA SEARLE - Al Gp del Portogallo di Agueda 2017, tra le prove più attese del Mondiale Motocross Mxgp che tona sulla terra rossa dopo 4 anni di assenza sarà anche la grande occasione del tanto atteso ritorno in gara dei due protagonisti del mondiale Kevin Strijnos e di Tommy Searle. Il primo era in lista già per la prova di Ottobiano dopo una brutta lesione al gomito mentre il secondo era rimasto vittima di una brutta botta in seguito a un violento scontro con un paletto mentre si allenava quale settimana fa. Alla prova di Agueda per il mondiale Motocross 2017 non ci sarà però Shaun Simpson a causa del braccio fratturato proprio nella precedente prova di Ottobianco nel Gp del Trentino. Anche quest'anno la stagione Mxgp è costellata da diversi infortuni che stanno movimentando non solo le singole gare ma anche la classifica della categoria. (agg Michela Colombo)

JASIKONIS PRIMO NELLE QUALIFICHE, CAIROLI 4^ - E' attesa oggi sulla terra rossa di Agueda la temibile prova del Mondiale Motocross del Gp del Portogallo dove il grande protagonista arreso è senza dubbio il nostro Tony Cairoli: la prima gara della categoria MXgp è attesa come è noto alle ore 1515 ma cosa è successo nelle qualifiche del pomeriggio di sabato? Andiamo subito a scoprirlo. Tra i sassi del circuito di Agueda il più veloce è stato i, lituano della Suzuki Arminas Jasikonis, che ha fermato il cronometro sul 24.04.032, seguito a lieve distanza dal tedesco Nagl, con Romain Fevbre terzo a quasi dieci secondi di distacco dal primo il graduatoria. Soltanto quarto nelle qualifiche del Gp del Portogallo per il mondiale 2017 della MotoCross il nostro Tony Cairoli che punta quest'anno al decimo titolo mondiale: alle sue spalle troviamo però il grande rivale Tim Gaiser con Herlings, van Hirebeek, Strijbos, Coldenhoff e Paulin a chiedere la top ten. (agg Michela Colombo)

MOTOCROSS GP PORTOGALLO 2017 AGUEDA, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE GARE MXGP E MX2 (OGGI DOMENICA 2 LUGLIO 2017) - Oggi, domenica 2 luglio, è protagonista il motocross che propone il Gran Premio del Portogallo 2017, che si disputa sul circuito di Agueda, piccola località situata nel distretto di Aveiro, regione Centro della nazione lusitana. Per quanto riguarda il Mondiale siamo arrivati alla dodicesima prova delle diciannove previste nel calendario: siamo dunque ormai già a circa due terzi della stagione e la battaglia si fa di conseguenza sempre più intensa, anche su questo tracciato che torna nel calendario del Mondiale dopo un'assenza di quattro anni.

Andiamo adesso ad esaminare quale sia la situazione nella classifica del Campionato del mondo. La splendida notizia per tutti gli appassionati italiani è che al comando troviamo Tony Cairoli, grazie a 431 punti ottenuti in particolare grazie alle quattro vittorie conquistate in Qatar, a Pietramurata, in Germania e infine proprio domenica scorsa ad Ottobiano, dunque Cairoli è stato semplicemente perfetto nelle due gare italiane comprese nella stagione iridata del motocross. Al secondo posto con 364 punti ecco il francese Gautier Paulin, che precede di un soffio il belga Clement Desalle, terzo a quota 361 punti. Entrambi sono andati piuttosto male nel Gp Lombardia di domenica scorsa, dunque adesso il loro ritardo da Cairoli è rispettivamente di 67 e 70 punti. Un margine interessante per Tony, ma i giochi non sono ancora fatti...

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross. Le due gare della classe MXGP avranno luogo rispettivamente alle ore 15.15 e alle ore 18.10. Un'ora più tardi del solito per il semplice motivo che fra il Portogallo e l'Italia c'è appunto un'ora di fuso orario, dunque gli orari locali saranno i classici (14.15 e 17.10). Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della MX2, che andranno invece in scena alle ore 14.15 e alle ore 17.10 italiane, le 13.15 e 16.10 del Portogallo.

Per seguire il Gran Premio del Portogallo 2017 di motocross ad Agueda l'appuntamento però sarà in diretta tv solo parzialmente, perché Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium - per esigenze di palinsesto riuscirà a trasmettere solamente gara-2, di conseguenza anche la diretta streaming video garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player sarà relativa solamente all'ultimo atto della domenica portoghese del motocross.

