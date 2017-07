Palio di Siena 2017/ Diretta e streaming video tv: Leocorno vince la provaccia! (oggi 2 luglio)

Palio di Siena 2017 (LaPresse)

LA STORIA DELLE DOPPIETTE - Nella storia del Palio di Siena 2017 abbiamo assistito a una serie di doppiette: vale a dire, una stessa contrada che è riuscita a vincere nello stesso anno il Palio del 2 luglio e quello del 16 agosto. La Lupa è quella che ci è riuscita in epoca più recente, proprio lo scorso anno; rimane anche l'unica doppietta del XXI Secolo, tutte le altre sono ben lontane nel tempo e dobbiamo tornare fino al 1997 per trovare il bis della Giraffa, che ci era riuscita anche due volte nel XIX secolo (1807 e 1897) e dunque dal punto di vista della cabala (anni che terminano con il numero 7) può avere un bel vantaggio sulle altre. Nel XX secolo, a parte la Giraffa, la Tartuca ha messo a segno il Double (termine che prendiamo in prestito dal calcio): la Tartuca ci era riuscita nel 1933, mentre la Chiocciola aveva festeggiato due vittorie consecutive ma nell'agosto 1975 e nel luglio 1976, dunque non nell'anno solare. Cosa questa accaduta ad altre contrade; tornando alle doppiette in anno singolo, ne abbiamo vissute di più nel XIX secolo: la stessa Tartuca ci è riuscita nel 1886, prima ancora il Bruco nel 1842 (questa stessa contrada si era imposta ad agosto 1837 e luglio 1838). Da quando è ufficiale l'albo d'oro (1644) si registrano altre doppiette: la prima è quella del Nicchio risalente al 1676, nel secolo successivo la Civetta aveva ottenuto due doppiette a distanza di 17 anni mentre troviamo anche i nomi di Valdimontone (1781) e Torre (1787), anche la Lupa (1785) che dunque ha dovuto aspettare 232 anni per un altro Double. Curiosità: solo due contrade nella storia hanno vinto tre Pali di Siena consecutivamente. Il Drago lo ha fatto tra agosto 1889 e agosto 1890, l'Oca lo ha fatto nelle prime tre corse ufficialmente registrate ma, va detto, dopo i trionfi del 14 luglio 1644 e del 7 maggio 1645 (entrambi i pali furono indetti per compleanni di membri della famiglia de' Medici), dovette aspettare tre anni per il terzo successo, visto che nel 1647 e 1648 non si corse. (agg. di Claudio Franceschini)

POSTICIPI E RITARDI - In attesa dell'inizio del Palio di Siena 2017 e dopo aver ricordato i vincitori delle ultime dieci edizioni di luglio, andiamo a puntualizzare un paio di concetti riguardanti la partenza dell'evento. Il via è un procedimento molto complesso, e per essere convalidato è necessario che tutti i cavalli siano allineati. Senza questa condizione, la partenza viene fatta ripetere a oltranza. L'orario di inizio è previsto per le ore 19:45 ma attenzione, perché in passato si è reso necessario posticipare il palio al giorno dopo a causa del calare del buio. Infatti, qualora i cavalli non si allineassero correttamente prima dell'arrivo delle tenebre, è previsto il posticipo al giorno successivo. L'ultima volta in cui è accaduto ciò? Nel 1997, ma anche nel 1992, 1991 e 1983. E poi, sempre per restare soltanto nei mesi di luglio, nel 1979, 1978, 1932, 1930, 1910, 1909, 1908 e 1904. Nel corso della sua storia il Palio è sempre stato disputato tranne in alcuni casi eccezionali: terremoto (luglio 1798), tumulti contro i francesi (1799), colera (agosto 1855), guerre mondiali (tutte e due). (agg. Giuliani Federico)

GLI ULTIMI VINCITORI - Il Palio di Siena 2017 sta per prendere il via. Cresce l'attesa generale, in una piazza del Campo gremita come da copione per questa storica e antichissima manifestazione. Archiviati i problemi derivanti dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a cancellare più di una prova, è tempo di tuffarsi nella gara vera e propria. Prima della partenza è utile dare un'occhiata ai vincitori delle ultime dieci edizioni di luglio, a cominciare dall'anno 2007. In quell'occasione vinse la contrada dell'Oca, con Giovanni Atzeni detto Tittìa su Fedora Saura. L'anno seguente, nel luglio 2008, a trionfare fu l'Istrice con Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Già del Menhir. Giuseppe Zedde del Bruco ha vinto sullo stesso cavallo nel 2009, mentre nel 2010 è stata la volta di Silvano Mulas della Selva su Fedora Saura. Arriviamo al recente passato, con l'edizione del 2011 andata all'Oca grazie ad Atzeni, quindi nel 2012 è stata la contrada dell'Onda a trionfare con Bruschelli su Ivanov. Nel 2013 è ancora Atzeni dell'Oca a vincere, su Guess. Nel 2014 è toccato al Drago di Alberto Ricceri su Oppio; nel 2015 alla Torre di Andrea Mari su Morosita Prima. Infine arriviamo al 2 luglio 2016, quando fu Jonatan Bartoletti della Lupa a vincere in sella a Preziosa Penelope. (agg. Giuliani Federico)

IL MOSSIERE, LA RINCORSA E LA PARTENZA - Il Palio di Siena 2017 comincia tra poche ore: vale la pena approfondire il momento della partenza, che è piuttosto complesso. A partire dalle 19:30 succederà che i cavalli si porteranno alla mossa, appunto la zona della partenza. Dovranno allinearsi al canape secondo un ordine prestabilito che però resterà segreto fino alla chiamata effettiva (il meccanismo che lo determina viene chiamato "fiasca"); una volta che i nove cavalli saranno al canape arriverà il momento del cavallo di rincorsa, e sarà lui a determinare la partenza del Palio di Siena perchè avrà la facoltà di entrare al galoppo e far scattare tutti gli altri. Il mossiere dovrà soltanto sincerarsi che i cavalli siano regolarmente allineati (procedura che può richiedere tanto tempo), poi dovrà essere bravo a coordinarsi e, intuendo in anticipo l'azione della rincorsa, sganciare il canape anteriore così da far partire tutti i cavalli. Non è inusuale che, vista la lunghezza delle procedure di partenza, il Palio di Siena venga rinviato al giorno successivo: nel momento in cui l'oscurità incombe infatti la giornata è da ritenersi annullata. (agg. di Claudio Franceschini)

LEOCORNO VINCE LA PROVACCIA - Il Palio di Siena 2017 sta per entrare nel vivo. In piazza del Campo è appena iniziata la sesta prova, l'ultima prima della corsa di stasera. Solitamente la "provaccia" non richiede un grande impegno ai fantini, ma oggi potrebbe essere diverso perché le prove fin qui corse sono state soltanto due a causa del maltempo. Alle 8:45 è iniziato lo sgombero della pista mentre poco dopo le 9:00 ecco la partenza della sesta prova, con le contrade che entrano in piazza. Pronti, via. La Selva ha fatto una partenza interessante, nonostante fosse leggermente arretrata rispetto agli altri fantini. Nel successivo allineamento la Giraffa ha affrontato la corsa in modo eccellente, pur girando a ritmi contenuti. La provaccia va avanti, e questa volta il Leocorno ha un buono sprint ma è la Giraffa a fare l'andatura tranquilla. Successivamente è la Torre prende la testa della sesta prova, inseguita dall'Aquila e dall'Onda. Gli altri sono molto distanziati, con la Civetta a chiudere. Nel finale ecco il colpo di scena: Leocorno supera l'Aquila, accelera senza forzare e sorpassa sull'esterno l'avversario vincendo la sesta prova. Vittoria, dunque, per Leocorno con Dino Pes detto Velluto su Quasimodo di Gallura. (agg. Giuliani Federico)

INIZIA LA PROVACCIA - Cresce l'attesa per il Palio di Siena 2017. La gara vera e propria si disputerà questa sera a partire dalle 19:30, ma stamani tutti i riflettori sono sull'ultima prova, meglio conosciuta come "provaccia". Tra pochi minuti, precisamente alle 9:00, in Piazza del Campo si disputerà un importante test prima dell'atto finale. Andiamo a dare un'occhiata agli appuntamenti di oggi. La lunga giornata senese è iniziata alle 7:45 con la Messa del Fantino, celebrata nella Cappella della Piazza. Tra meno di mezz'ora, come detto, via alla provaccia, quindi alle 10:30, presso il Palazzo Comunale, verranno assegnati fantini e cavalli. Il programma continua alle 14:30 con la vestizione della Comparsa e la benedizione degli stessi cavalli. Nel pomeriggio, inoltre, si potrà assistere al Corteo Storico che partirà da Piazza Duomo alle 16:30, quindi alle 17:20 ecco l'ingresso del corteo in Piazza. Alle 19:30 via alle ostilità per il Palio. Ma torniamo subito in piazza perché è tutto pronto per la sesta prova. Cielo sereno e tempo ideale: si comincia! (agg. Giuliani Federico)

Oggi è il 2 luglio, la data dice tutto: è il giorno del Palio di Siena 2017, quello dedicato alla Madonna di Provenzano. Il programma della giornata odierna si incentra naturalmente sulla gara che si disputerà sulla distanza dei tre giri intorno alla splendida Piazza del Campo, simbolo di Siena in tutto il mondo, indicativamente alle ore 19.30 - anche se sappiamo che è sempre difficile fare previsioni sul momento esatto nel quale prenderà il via il Palio di Siena. Per prima cosa però ricordiamo le radici storico-religiose di questo Palio del 2 luglio: è dedicato alla Madonna di Provenzano, un busto in terracotta rivestito da una lamina d'argento e pietre preziose che rappresenta la Vergine, Patrona e Regina della città di Siena, alla quale è dedicato anche l'altro Palio annuale, quello del 16 agosto, che ricorda invece l'Assunzione di Maria. Tornando al Palio di luglio, l'immagine della Madonna di Provenzano è conservata nella Chiesa di Santa Maria di Provenzano, Insigne Collegiata, Parrocchia e Santuario cittadino intitolato alla Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta.

Le 10 contrade che gareggiano in questo Palio sono Pantera, Onda, Leocorno, Torre, Civetta, Selva, Aquila, Tartuca, Giraffa e Bruco. Ricordiamo dunque tutti gli accoppiamenti tra i fantini e i loro cavalli: PANTERA - Enrico Bruschelli detto Bellocchio in sella a Mississipi, ONDA - Giovanni Atzeni detto Tittia su Porto Alabe, LEOCORNO - Dino Pes detto Velluto su Quasimodo de Gallura, TORRE - Sebastiano Murtas detto Grandine su Querida de Marchesana, CIVETTA - Andrea Mari detto Brio su Smeraldo Nulese, SELVA - Andrea Coghe su Solu Tue Due, AQUILA - Carlo Sanna detto Brigante su Renalzos, TARTUCA - Gigi Bruschelli detto Trecciolino su Tornasol, GIRAFFA - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Sarbana, BRUCO - Alberto Ricceri detto Salasso in sella a Su Re.

La corsa in sé dura pochissimo, essendo costituita appunto da tre giri della piazza che per la corsa viene ricoperta da una miscela di tufo, argilla e sabbia. L'evento invece può essere lunghissimo, dal momento che la partenza richiede una procedura complicata e delicata. I fantini si avvicinano alla mossa uscendo dall'Entrone, l'ingresso del cortile del Palazzo comunale. Figura chiave è il mossiere, giudice situato su un palco detto verrocchio: egli riceve una busta contenente l'ordine di allineamento ai canapi, due lunghe corde che delimitano la zona di partenza. L'ordine è segreto fino all'ultimo momento e viene determinato con un meccanismo automatico: l'ordine della mossa viene conosciuto solo pochi minuti prima di queste operazioni dai tre Deputati della Festa, i fiduciari del Comune garanti e responsabili del corretto svolgimento.

La corsa però potrà prendere il via solo quando i primi nove cavalli risulteranno allineati di fronte al canape: solo a quel punto la rincorsa (cioè il fantino che cavalca l'ultimo cavallo estratto) potrà entrare tra i canapi già al galoppo passando nello spazio fra il verrocchino e il lato esterno della pista. Di conseguenza chi decide il via non è il mossiere ma il fantino del cavallo di rincorsa. Le fasi della mossa risultano spesso complicate e difficili da capire per gli inesperti. Può vincere anche un cavallo scosso, cioè rimasto senza fantino: quello che conta è tagliare per primi il traguardo posto al termine dei tre giri della pista che coincide con l'anello perimetrale della Piazza e che è caratterizzata in particolare dalla Curva di San Martino e dalla Curva del Casato. Cosa si vince? A parte la gloria – e gli sfottò ai danni delle Contrade rivali – appunto il Palio (detto anche drappellone o cencio), stendardo rettangolare di seta dipinto a mano.

Per chi non potrà recarsi nella città toscana a godersi live questa epica sfida, ricordiamo che si potrà seguire il Palio di Siena 2017 in diretta tv come di consueto su Rai Due, da sempre v del Palio, che dedica ampio spazio all'evento, dalle ore 18.45 fino alle ore 20.00 proprio per seguire al meglio un evento che come abbiamo detto può rivelarsi molto lungo. Se non potrete nemmeno mettervi davanti ad un televisore all'ora del Palio, resta sempre valida l'opzione della diretta streaming video, che sarà disponibile gratuitamente a tutti tramite il sito Internet ufficiale della Rai all'indirizzo www.raiplay.it. Sta per arrivare il momento della corsa: tuffiamoci nell'atmosfera unica di questa giornata a Siena, la diretta del Palio della Madonna di Provenzano 2017 sta per cominciare... CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING RAI IL PALIO DI SIENA 2017

