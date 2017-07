Pronostici Cile-Germania/ Scommesse sulla finale di Confederations Cup: le quote della doppia chance

Pronostici Cile-Germania - LaPresse

Ma soffermiamoci sulle scommesse in vista del match di questa sera. La storia, ovviamente, ci inviterebbe a puntare sulla selezione guidata dal commissario tecnico Joachim Low, ma attenzione anche al Cile, che secondo i bookmakers ha diverse chance di fare uno scherzetto ai campioni del mondo in carica. Dopo le quote relative alla vincitrice e al risultato esatto, soffermiamoci ora sulle doppie chance, ovvero, la possibilità di puntare su due segni. L'1-2, vittoria tedesca o cilena dopo i 90 minuti di gioco, è il segno più probabile, quotato 1.31. Segue ovviamente l'X2 (pareggio o successo teutonico), quotato a 1.39, mentre l'1X (vittoria cilena o pareggio), è dato a 1.53. Si può scommettere anche sul parziale e sul finale, ovvero, sul risultato che la partita avrà al termine del primo tempo e alla fine del match. La quota più bassa in questo caso è per il 2-2 (vittoria Germania dopo 45 minuti, e vittoria tedesca al triplice fischio finale), dato a 4.00. (agg. di Davide Giancristofaro)

PRONOSTICI CILE-GERMANIA LE SCOMMESSE SULLA FINALE DI CONFEDERATIONS CUP. IL RISULTATO ESATTO (DOMENICA 2 LUGLIO) – Andiamo a vedere insieme, attraverso le quote dell'agenzia di scommesse Snai, quale potrebbe essere il risultato finale esatto della partita in questione. Il risultato più probabile al termine dei 90 minuti di gioco è il pareggio per uno a uno, quotato a 6.00. A seguire c'è lo 0 a 1 in favore dei tedeschi (7,50), mentre l'1 a 0 dei cileni pagherebbe 8 volte la nostra puntata. Il risultato meno probabile, sempre secondo la Snai, è invece il pareggio rocambolesco per 4 a 4, dato a ben 175,00.

PRONOSTICI CILE-GERMANIA LE SCOMMESSE SULLA FINALE DI CONFEDERATIONS CUP. LE QUOTE CON L'HANDICAP (DOMENICA 2 LUGLIO) – In attesa del match, proseguiamo il nostro viaggio nelle quote, e questa volta ci soffermiamo sull'handicap -1. Per coloro non avvezzi a questo termine, ricordiamo che questo tipo di quote assegnano un handicap di un gol, di modo da alzare la posta in palio. Facciamo un esempio concreto proprio su Cile-Germania: se decidiamo di puntare sull'1 con handicap, in questo caso il Cile dovrà vincere con almeno due gol di scarto, quindi 2 a 0, 3 a 1, 4, a 2 e via discorrendo. Stessa cosa ovviamente per la Germania. L'X, invece, si avrà solo se la squadra di casa, in questo caso il Cile, vincerà almeno con un gol di scarto, quindi 1 a 0, 2 a 1 e via dicendo. Le quote Snai sono le seguenti: 1 (1.53), X (4.00), 2 (5.00). (agg. di Davide Giancristofaro)

PRONOSTICI CILE-GERMANIA LE SCOMMESSE SULLA FINALE DI CONFEDERATIONS CUP. LE QUOTE (DOMENICA 2 LUGLIO) – Le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai, raccontano di una situazione alquanto incerta, visto che i teutonici sono i favoriti, con il segno 2 dato a 2.45, ma attenzione anche all'1, la vittoria cilena, che pagherebbe 2.90 volte la nostra puntata. Il segno più alto risulta essere, come da copione, l'X, pari a 3.30. Germania quindi favorita anche se il Cile insegue a ruota, pronto a regalare la sorpresa. Andiamo anche a vedere le quote per l'Under e l'Over, ovvero, la possibilità che la partita finisca o meno con più di due gol all'attivo: nel primo caso la quota è pari a 1.70, contro il 2.05 dell'Over. Infine le quote per il gol e nogol, dato rispettivamente a 1.80 e 1.90. (agg. di Davide Giancristofaro)

PRONOSTICI CILE-GERMANIA LE SCOMMESSE E QUOTE SULLA FINALE DI CONFEDERATIONS CUP (OGGI 2 LUGLIO) – E’ tutto pronto per l’ultimo atto della Confederations Cup 2017. Alle ore 20:00 di questa sera, in quel di San Pietroburgo, in Russia, si terrà la finale del torneo fra il Cile e la Germania. Da una parte, la nazionale sudamericana che senza dubbio è stata più costante negli ultimi anni, dall’altra, i campioni del mondo in carica e compagine sempre solida, pronta ad arrivare fino in fondo ad ogni manifestazione in cui partecipa. I tedeschi sono sbarcati in Russia non con una squadra tirata a lucido, visto che il commissario tecnico Joachim Low ha puntato su tanti giovani “ragazzotti” e diverse seconde linee, mentre il Cile si è schierato al meglio, con i vari Vidal, Sanchez e Vargas, giusto per citare pochi nomi, sempre pronti a dare battaglia sul rettangolo di gioco.

La Germania arriva all’ultimo capitolo della Confederations Cup dopo essersi sbarazzata facilmente della nazionale messicana. I teutonici hanno infatti avuto la meglio per 4 reti a uno sui sudamericani, una sorta di allenamento prima della sfida decisiva di questa sera. A spegnere fin da subito i fragili sogni messicani ci ha pensato Goretzka, che nei primi minuti di gioco ha realizzato una doppietta che di fatto ha chiuso il match. Nella ripresa è poi arrivato il terzo gol tedesco ad opera di Werner, prima di una reazione d’orgoglio dei messicani che hanno provato ad accorciare le distanze con Fabian. Ma Younes, ormai a tempo scaduto, ha gonfiato la rete per la quarta volta, fissando il risultato sul 4 a 1 finale. Una gara quindi a senso unico, che sottolinea ancora di più la facilità con cui la Germania sia giunta in finale.

Situazione diversa invece in casa Cile, che ha incontrato in semifinale i campioni d’Europa in carica del Portogallo. Sono serviti i calci di rigore alla compagine sudamericana per avere la meglio su Cristiano Ronaldo & Co. Eroe indiscusso del match è stato Claudio Bravo, l’estremo difensore del Cile, che ha neutralizzato tutti e tre i tiri dal dischetto dei lusitani, regalando di fatto la finalissima ai propri compagni di squadra. Non hanno invece sbagliato Vidal, Aranguiz e Sanchez, che hanno quindi scaldato il piede in vista di questa sera. Alla luce del cammino sin qui tenuto dalle due nazionali, tenendo conto anche e soprattutto del penultimo atto del torneo, ci sentiamo di puntare sulla Germania come vincitrice di questa Confederations Cup, ma è logico che se voleste rischiare, alzando la posta in gioco, una scommessa sulla Roja potrebbe permettervi di portare a casa un bel gruzzoletto.

