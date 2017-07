Pronostici e quote Portogallo Messico/ Scommesse finale terzo posto: le quote (Confederations Cup 2017)

Pronostici e quote Portogallo-Messico (Foto: Lapresse)

PRONOSTICI E QUOTE PORTOGALLO-MESSICO. LE SCOMMESSE SULLA FINALE PER IL TERZO POSTO (CONFEDERATIONS CUP 2017): LE QUOTE CLASSICHE - Si avvicina il momento di Portogallo-Messico, finale valida per il terzo e quarto posto della Confederations Cup 2017 in programma allo Spartak Stadium di Mosca. La posta in palio è più prestigiosa che non allettante, ma le due Nazionali faranno di tutto per centrare il posto sul gradino più basso del podio e chiuedere al meglio questa esperienza in terra russa, antipasto del Mondiale 2018. Andiamo a dare un'occhiata alle quote classiche porposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai. La vittoria del Portogallo al termine dei 90' è data a 2,30 la posta in gioco (segno 1): di fatto la Nazionale portoghese parte leggermente favorita. Il successo del Messico (segno 2), invece, è dato a 2,90 mentre il pareggio (segno X) schizza addirittura a 3,60. Il valore di quest'ultimo evento è interessante, dato che nella fase a gironi Portogallo e Messico terminarono il loro incontro proprio in parità. Allora finì 2-2: oggi come finirà? (agg. Giuliani Federico)

PRONOSTICI E QUOTE PORTOGALLO-MESSICO. LE SCOMMESSE SULLA FINALE PER IL TERZO POSTO (CONFEDERATIONS CUP 2017): PRIMO MARCATORE - Manca ormai poco per il calcio d'inizio di Portogallo-Messico, gara che assegnerà la medaglia di bronzo della Confederations Cup 2017. Continuano i nostri pronostici sul match, dopo aver analizzato le quote classiche, il risultato finale e gol segnati. Vediamo adesso di approfondire la questione in merito al risultato parziale finale. Quali sono le probabilità che la gara possa subire un improvviso colpo di scena? Scopriamolo insieme leggendo le proposte dell'agenzia di scommesse sportive Snai. Il parziale/finale 1-1, ovvero vittoria del Portogallo sia nel primo che nel secondo tempo, è dato a 3,75 ed è l'evento più comune tre quelli riportati. L'1-x vale invece 14,00 mentre l'esatto opposto, l'x-1, scende a 5,25. Poco più alto è il valore dell'X-x, 5,50; l'ex-2 invece è a 7,00. La vittoria del Portogallo nel primo tempo e il ribaltamento del Messico nella ripresa vale 22,00. Infine vediamo il 2-1 e il 2-x, dati rispettivamente a 20,00 e 14,00. Il 2-2 è invece fermo a 5,25. (agg. Giuliani Federico)

PRONOSTICI E QUOTE PORTOGALLO-MESSICO. LE SCOMMESSE SULLA FINALE PER IL TERZO POSTO (CONFEDERATIONS CUP 2017): IL RISULTATO ESATTO - Portogallo e Messico si affrontano per la seconda volta nella Confederations Cup 2017. Nella fase a gironi le due Nazionali scesero in campo per la prima giornata e chiusero i 90' con il punteggio di 2-2. Adesso portoghesi e messicani si affrontano per la finale valida per il terzo e quarto posto. Come abbiamo spiegato, la partita nasconde diverse insidie ed è complicato fare pronostici o capire quanti gol verranno segnati. La difficoltà aumenta in modo esponenziale se cerchiamo di allargare la discussione al risultato esatto. Proviamo a leggere le quote più interessanti proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai. Iniziamo con il 2-2, risultato che ricalcherebbe quello fatto registrare pochi giorni fa, quotato 40,00. L'esito più comune è l'1-1, che si può trovare a 7,00 mentre il 2-1 per il Portogallo e il 2-1 per il Messico sono fissati rispettivamente a 8,50 e 9,50. Una goleada del Portogallo? Il 4-0 vale 50,00 volte la posta in gioco. Lo stesso risultato capovlto in favore del Messico vale invece 100,00. (agg. Giuliani Federico)

PRONOSTICI E QUOTE PORTOGALLO-MESSICO. LE SCOMMESSE SULLA FINALE PER IL TERZO POSTO (CONFEDERATIONS CUP 2017): QUANTI GOL CI SARANNO? - Portogallo-Messico è la finale per il terzo e quarto posto della Confederations Cup 2017. Mentre Germania e Cile si giocano la finalissima, la Nazionale portoghese, orfana di Cristiano Ronaldo rientrato in patria per stare accanto ai suoi due gemellini appena nati, cercherà di conquistare la medaglia di bronzo. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi, ma come detto ci sono troppi fattori che rischiano di condizionare la sfida. Dallo scarso interesse per la sfida all'assenza di Cr7, il Messico ha l'occasione di approfittarne. Se dunque è complicato pronosticare l'esito del match, lo è ancor di più farlo pensando al numero di gol segnati. L'agenzia di scommesse sportive Snai dà l'Under 2,5 a 2,25 mentre il suo esatto contrario, l'Over, si abbassa a 1,57. Il Gol è invece a 1,50 mentre il NoGol aumenta vertigionsamente a 2,40. Infine diamo una panoramica alla somma dei gol: zero reti è dato a 3,30, mentre un solo gol è fermo a 2,60. La somma totale di due marcature sale invece a 3,90 mentre per ogni valore maggiore di tre si va a 4,20. (agg. Giuliani Federico)

PRONOSTICI E QUOTE PORTOGALLO-MESSICO. LE SCOMMESSE SULLA FINALE PER IL TERZO POSTO (CONFEDERATIONS CUP 2017) - Portogallo-Messico è il penultimo atto della Confederations Cup 2017. Allo Spartak Stadium di Mosca, alle ore 14 italiane, andrà in scena la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 20, a San Pietroburgo, tutti i riflettori saranno puntati sulla finalissima che anteporrà il Cile alla Germania. Concentriamoci adesso su Portogallo-Messico e, attraverso la lettura delle quote, proviamo a fare il nostro pronostico sulla sfida. Gli europei partono favoriti, sia per qualità della rosa che per la maggiore esperienza in campo internazionale. In ogni caso i messicani possono e devono approfittare dell'assenza di Cristiano Ronaldo, che ha salutato i compagni avanti tempo per stare insieme ai suoi due figli appena nati. La sensazione, dunque, è che Portogallo-Messico sia un match equilibrato che potrebbe protrarsi anche oltre i tradizionali 90' di gioco. Resta da capire se il Tri avrà la forza di reagire alla batosta rimediata in semifinale contro la Germania, uscita vittoriosa per 4-1.



PRONOSTICI CONFEDERATIONS CUP 2017: PORTOGALLO-MESSICO (ORE 14) – Gara di complicata lettura quella che mette di fronte portoghesi e messicani. Sulla carta non dovrebbero esserci dubbi nel ritenere il Portogallo la Nazionale favorita. Restano tuttavia diversi fattori da considerare, a cominciare dal peso specifico della partita, non certo una finale Mondiale ma quella che dovrà assegnare il terzo posto della Confederations Cup 2017. Inoltre attenzione all'assenza di Cristiano Ronaldo, che tuttavia in questa manifestazione non ha fatto vedere tutto il suo repertorio. Alla luce di ciò, il Messico ha buone chance di riscattare il ko con la Germania in semifinale e approfittare del calo di tensione dei portoghesi, ormai con la testa in vacanza. Portogallo-Messico si è già giocata nella fase a gironi. Il risultato finale? 2-2. Un pareggio che potrebbe ripetersi anche a Mosca.

