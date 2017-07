RALLY DI POLONIA 2017/ Diretta tv e info streaming video: vittoria di Neuville! (Mondiale Wrc)

Diretta Rally di Polonia - LaPresse (immagine di repertorio)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO (MONDIALE WRC) VITTORIA DI NEUVILLE - Thierry Neuville vince il Rally di Polonia 2017, ottava tappa del Mondiale Wrc. Il belga, nel corso dei quattro giorni di corse, ha offerto prestazioni convincenti e ha avuto la meglio dei rivali. Nella Power Stage, la SS23 Paprotki 2 di 18.68 chilometri, il belga ha ottenuto la quinta posizione un crono di 9:03.9. Il finlandese Latvala è arrivato primo con un tempo di 8:57.5, seguito da Ogier (9:02.4) e Mikkelsen (9:02.8). Lefebvre si è piazzato quarto, proprio davanti a Neuville, Ostberg, Evans e Paddon. Chiudono la top ten Sordo e Hanninen. Questa la classifica relativa al Rally di Polonia per le prime posizioni: 1) Neuville 2h40m46.1; 2) Paddon +1m23.9s; 3) Ogier +2m20.8s; 4) Sordo +2m47.4s; 5) Lefebvre +3m11.8. Per quanto riguarda la classifica generale Sebastien Ogier è sempre al comando con 160 punti, seguito da Neuville a 149 e Latvala a 112. Distaccato Tanak, fermo a 108 lunghezze. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO (MONDIALE WRC) VIA ALLA POWER STAGE - È da poco iniziata la Paprotki 2, Power Stage conclusiva del Rally di Polonia 2017, ottavo appuntamento del Mondiale Wrc. Tutti i riflettori sono puntati su Thierry Neuville, belga che attualmente si trova in testa alla classifica generale piloti, con +1:23.9 di vantaggio su Paddon e +2:20.8 su Ogier. A gara ancora in corso, attualmente la situazione della SS23, percorso di 18.69 chilometri, è la seguente. Il finlandese Latvala è al comando grazie a un crono di 8:57.5, inseguito dal francese Ogier (9:02.4). Il gradino più basso del podio è occupato dal norvegese Mikkelsen, che ha fatto registrare un tempo di 9:02.8. L'altro francese Lefebvre, è quarto con un time di 9:03.8. Alle sue spalle troviamo poi Ostberg, Evans, Paddon, a 3.5 dalla vetta, Sordo, Hanninen, Breen e Suninen a chiudere i piloti scesi in pista. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO (MONDIALE WRC) NEUVILLE CANNIBALE - Non sbaglia nulla Thierry Neuville, che conquista anche la SS22 del Rally di Polonia, ottava tappa del Mondiale Wrc. Secondo all'Orzysz 1, il belga ha conquistato il primo posto sia nel Paprotki 1 che nell'Orzysz 2. Grazie a questi risultati Neuville è al comando della classifica generale, davanti a Paddon e Ogier. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo nella SS22, in attesa del Power Stage Paprotki 2. Come detto Neuville è arrivato primo con unc rono di 6:02.6. Alle sue spalle troviamo il finlandese Latvala (6:03.1) e il norvegese Mikkelsen (6:04.8). Fuori dal podio tutti gli altri, con lo spagnolo Sordo quarto, davanti a Ostberg e Suninen. La top 10 si chiude con il britannico Evans, il francese Lefebvre e il finlandese Hanninen. Ogier è arrivato undicesimo. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO (MONDIALE WRC) INIZIA LA ORZYSZ 2 - Nella quarta e ultima giornata del Rally di Polonia 2017, valida per l'ottava tappa del Mondiale Wrc, Neuville si è portato in testa alla classifica generale davanti a Paddon e Tanak. Il belga è arrivato secondo alla SS20, Orzyzs 1, ma ha vinto la Paprotki 1. Andiamo con ordine e vediamo l'ordine di arrivo alla SS21. In testa, come detto, troviamo Neuville con un crono di 8:58.1. Al secondo posto c'è il finlandese Latvala (9:06.9) mentre Lefebvre è terzo (9:16.8). L'irlandese Breen è quarto (9:19.8), Paddon quinto (9:20.9) e Ostberg sesto (9.21.0). Chiudono la top 10 il francese Ogier, lo spagnolo Sordo e i due finlandesi Hanninen e Suninen. Nettamente distanti dalle prime posizioni Evans, Mikkelsen, Greensmith, Tidemand, Veiby, Gorban e Loubet. Da pochi minuti, intanto, ha preso il via la SS22, la Orzysz 2. I primi due piloti a scendere in strada sono stati Breen e Hanninen, che hanno totalizzato rispettivamente 6:16.7 e 6:14.7. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO (MONDIALE WRC) NEUVILLE IN TESTA - Prosegue la quarta e ultima giornata del Rally di Polonia 2017, ottava tappa del Mondiale Wrc. Il programma si aperto alle ore 8:10 con la Orzysz 1, percorso di 11.15 chilometri seguito dai 18.68 del Paprotki 1. Pronti, via. Il primo stage, SS20, è stato vinto da Tanak, che si è aggiudicato lo step facendo registrare un tempo di 6:10.3. Dietro all'estone troviamo il belga Neuville, a 6:15.2. Sul gradino più basso del podio c'è spazio per il finlandese Latvala (6:23.6). Completano la top 10 Suninen, Ogier, Paddon, Sordo, Mikkelsen, Ostberg e Hanninen. Per quanto riguarda invece la SS21, in questo momento è Neuville a detenere il comando, grazie a un crono di 8:58.1. Latvala insegue con 9:06.9 all'attivo. Terzo il francese Lefebvre (9:16.8), davanti a Breen e Paddon. Male Tanak, quattordicesimo con un tempo di 10:43.0. La gara è ancora in corso. (agg. Giuliani Federico)

DIRETTA RALLY DI POLONIA 2017 INFO TV E STREAMING VIDEO: VINCITORE E PERCORSO (MONDIALE WRC) - Il Rally di Polonia 2017, ottava prova del Mondiale Wrc, si conclude oggi domenica 2 luglio, che naturalmente è la giornata conclusiva dell'evento che stiamo vivendo sulle strade in sterrato attorno a Mikolajki, comune del distretto di Mragowo, nel voivodato della Varmia-Masuria, presso il lago Sniardwy, dove si disputa il Rally di Polonia. Siamo all'edizione numero 74 per questo appuntamento, ma a livello iridato la gara polacca è abbastanza nuova, avendo avuto una storia alquanto tormentata, soprattutto ai tempi del regime comunista. Dal punto di vista tecnico invece si tratta di una delle ben otto gare, sulle 13 prove iridate, che si disputano su fondo stradale sterrato, condizione dunque ben nota a tutti i protagonisti dei rally Wrc.

Adesso andiamo ad analizzare il programma della giornata che ci attende oggi, domenica 2 luglio. Come da consuetudine, alla domenica si gareggia solamente al mattino e in totale saranno quattro le prove speciali da affrontare oggi: si comincia alle ore 8.10 con la prova speciale Orzysz 1 che misura 11,5 km, poi ecco la prova speciale di Paprotki 1, sulla distanza invece di 18,68 km. Le ultime due rove speciali della giornata e di conseguenza di tutto il Rally di Polonia saranno affrontate sugli stessi tratti e di conseguenza saranno denominate Orzysz 2 e Paprotki 2, quest'ultima valida come Power Stage conclusiva a partire dalle ore 12.18.

Oggi, domenica 2 luglio, per il Rally di Polonia 2017 sarà visibile in diretta tv in Italia proprio la conclusiva Power Stage, con appuntamento per gli abbonati su Fox Sports, canale visibile al numero 204 della piattaforma satellitare Sky; di conseguenza, gli abbonati potranno godere anche di una diretta streaming video delle prestazioni dei protagonisti del Mondiale Wrc tramite l'applicazione Sky Go. Consigliano comunque a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale rally all’indirizzo www.wrc.com, oltre che al portale della competizione (www.rajdpolski.pl/), dove saranno disponibili importanti aggiornamenti in tempo reale su questo ottavo rally stagionale del Mondiale Wrc.

