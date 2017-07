Classifica Tour de France 2017/ La maglia gialla a Froome: Aru atteso al riscatto (18^ tappa, oggi)

Chris Froome in maglia gialla (LaPresse)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2017, LA MAGLIA GIALLA E LE ALTRE GRADUATORIE (18^ TAPPA BRIANCON-IZOARD,OGGI) – Dopo l’emozionate tappa a Serre Chevalier, dove ha destato scalpore l’annuncio del ritiro di Marcel Kittel, maglia verde, anche oggi il Tour de france 20147 si accederà per una tappa di montagna che potrebbe decidere di fatto anche la classifica generale della Grande Boucle ormai prossimo alla sua conclusione sugli Champs Elyseès. La frazione che si prospetta oggi certamente non sarà facile visti i 3 Gpm previsti oltre che il temibilissimo arrivo in alita di Izoard, che farà ardua seleziona anche tra gli uomini classifica: controllando la classifica però si nota che i favoriti di oggi sono anche tutti gli uomini classifica che si stanno contendendo la miglior piazza nella top ten ,oltre che sognare di strappare la maglia gialla di Froome. Vediamo fondi ora nel dettaglio la graduatoria generale per il Tour de France 2017, dove in testa come detto resiste ancora il britannico della Sky e dove il nostro Fabio Aru, dopo la frazione di ieri ha perso la sua piazza a podio per scendere fino al 4^ posto.

Nella classifica alle spalle di Froome ora troviamo il colombiano in stato di grazia Rigoberto Uran, che ora segue da vicino a 27 secondi di distacco, gli stessi misurati dal francese Romain Bardet della Ag2r La Mondiale, altro grande protagonista della frazione di ieri. Quarto come detto, Aru, con 3 secondi dalla maglia gialla con Mikel Landa a chiudere la top five con un ritardo di 1 minuto e 24 seconda. Nella top ten poi troviamo anche Daniel Martin e Simon Yates oltre che Louis Meitjes, Alberto Contador (star della precedente frazione), con Warren Barguil decimo con un gap di 8 minuti e 52 secondi.

Nella classifica a punti come abbiamo detto non troveremo più il precedente leader Marcel Kittel, ritiratosi ieri pomeriggio: la maglia verde quindi va sulle spalle di Michela Matthews, della Sunweb e con a bilancio 364 punti. Dietro di lui completano il podio anche Andrè Greipel (204 punti) con il ciclista della Katusha Alexander Kristoff fermo però a quota 158 punti. Date le caratteristiche di questo tracciato di oggi, puntiamo gli occhi con particolare attenzione sulla classifica riservata gli scalatori: tre Gpm di cui uno di Hors categorie infatti metteranno in palio punti pensatissimi.

In testa ora troviamo ancora una volta il francese Warren Barguil, che quindi oggi partirà dal via di Briançon con l’iconica maglia a pois avendo a bilancio 129 punti. In questa graduatoria seguono davvero dalla lunga distanza Primoz Roglic e Thomas De Gendt, secondo e terzo con rispettivamente 80 e 61 punti. Infine ricordiamo che or quanto riguarda la classifica giovani, il leader indiscusso con la maglia bianca è ancora una volta simo Yates. L’alfiere della Orica scott ha ormai un vantaggio notevole sugli avversari e pare in dirittura d’arrivo a Parigi con la caratteristica casacca: Meintjes è secondo in graduatoria a 2’28” mentre Emanuel Buchmann registra un ritardo di 22’ e 59”, pur essendo solo in terza posizione

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE

1. Chris Froome (Gbr, Sky)

2 Rigoberto Tran (Col Cannondale) a +00’27”

3. Romain Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a +00’27”

4.Fabio Aru (Ita, Astana) a +00’53”

5. Mikel Landa (Spa, Team Sky) a +1’24”

6. Daniel Martin (Irl, Quick Step) a +2’37”

7. Simon Yates (Gbr, Orica Scott) a +4’07””

8. Louis Meintjes (Rsa, UAE Team Emirates) a 6'35"

9. Alberto Contador (Spa,Trek Segafredo) a +7’45”

10. Warren Barguil (Fra, Sunweb) a +8’52”

