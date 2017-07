Diretta/ Italia Cina: info streaming video e rai.tv, il palmares asiatico Risultato live (Mondiali Budapest)

Diretta Italia Cina (LaPresse)

IL PALMARES ASIATICO – Andiamo ora a conoscere meglio la nazionale che tra poco affronterà il nostro setterosa di Fabio Conti ovvero la Cina, non tra le nazionali più conosciute in questo spot dove invece l'Italia, come anche per il torno maschile ha davvero fatto storia. Stando al palmares cinese riservato ai campionati mondiali, notiamo che la nazionale femminile può vantare appena il nono posto nel medagliere iridato con un solo podio: allora fu medaglia d'argento per le cinesi nel 2011 nell'edizione di Shanghai dove si arresero solo in finale contro la Grecia. In tutto però la Cina, fatta eccezione per questa edizione dei Mondiali di Budapest 2017 conta nel torneo appena 6 partecipazioni: nella precedente edizione di Kazan ha raccolto un quinto posto. In ogni caso va precisato che la rappresentativa femminile di pallanuoto è di fondazione recentissima, essendo stata creata solo nel 2004 in prospettiva dei giochi Olimpici di Pechino nel 2008:i pochi risultati raccolti acquisiscono quindi un diverso sapore e peso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA CINA (raiplay.it)

TESTA A TESTA – In attesa di scendere in vasca con il nostro Setterosa per affrontare la Cina andiamo a curiosare nella storia di questo match dato che lo storico recente è piuttosto ricco di risultati utili. Pare infatti che dal 2009 a oggi le nazionali di pallanuoto femminile italiane e cinese, tra Giochi Olimpici, Mondiali World League e amichevoli, si sia già trovata faccia a faccia in ben 12 volte:il bilancio dei testa a testa ci riporta il dato di 6 vittorie a testa. L'ultima volta che Italia e Cina si sono affrontare è abbastanza recente e risale ai precedenti Giochi di Rio de Janeiro che si sono svolti in Brasile l'estate scorsa: allora il successo arrise alle azzurre con il pesantissimo risultato di 12 a 7. Non risulta comunque troppo datato l'ultimo successo asiatico nello scontro diretto: l'occasione fu nella World League del 2016 quando la Cina vinse ma solo di misura per 8-7.

DIRETTA ITALIA CINA: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV,RISULTATO LIVE (MONDIALI BUDAPEST PALLANUOTO FEMMINILE)- Italia-Cina è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi giovedì 20 luglio alle ore 13.30 attesa alla Alfred Hajbos e valida per la terza giornata della fase a gironi dei Campionati Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Dopo avere superato brillantemente il Brasile, il Setterosa è pronto a tornate in vasca per superare con altrettante grinta le rivali cinesi in un match che sulla carta appare davvero alla portata della nazionale italiana. Certo la nazionale azzurra del ct Fabio Conti è approdata al torneo nella capitale ungherese con il chiaro obbiettivo di una medaglia, traguardo che potrebbe farsi più vicino con un successo questo pomeriggio. Come è noto infatti la formula del torneo prevede che solo la prima squadra di ogni girone possa direttamente qualificarsi ai quarti di finale: pur non temendo i preliminari l'Italia comunque farà di tutto per centrare questa qualificazione.

Come già annunciato il match tra Italia e Cina pare abbordabile per il nostro Setterosa, che scende in vasca avendo alle spalle una situazione in classifica assai favorevole. Nel girone A dove le azzurre sono state selezionate assieme a Cina, Canada e Brasile, il setterosa alla vigilia del match di oggi occupa la prima posizione con 4 punti e due successi oltre che una differenza punti fissata sul 28:8. Dietro le azzurre vi troviamo invece le cinesi con 2 punti e un solo successo maturato contro il Brasile e una differenza punti meno onorevole e data a 19:13. Terzo gradino poi per il Canada a 2 punti, mentre pare già sulla strada del ritorno a casa la compagine verdeoro sconfitta sia dalle azzurre nel secondo match del girone che dalla stessa Cina, e che spera oggi in vasca di rimediare un salvataggio in extremis, comunque assai improbabile.

La tanto attesa sfida tra Italia e Cina, che potrebbe regalare alla nazionale azzurra della pallanuoto femminile l’acceso diretto ai quarti di finale dei Mondiali di Nuoto di Budapest 2017, sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale, la Rai ha infatti assicurato a tutti gli appassionati ampia copertura a tutti gli eventi in vasca ai Mondiali di nuoto a Budapest. La diretta tv sarà quindi confermata su Raisport (al numero 57 del telecomando del digitale terrestre) a partire dalle ore 13.30: sarà quindi confermata anche la diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it. Consigliamo poi di consultare anche il sito ufficiale della Fina oltre che della federnuoto per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

