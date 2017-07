Sinisa Mihajlovic, allenatore Torino - LaPresse

DIRETTA TORINO-OLGINATESE INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Alle ore 17:00 di questa sera, il Torino di Sinisa Mihajlovic, scenderà nuovamente in campo. Di scena la sfida contro la compagine dell’Olginatese, squadra originaria di Olginate (paese in provincia di Lecco), che milita in Eccellenza dopo aver perso i playout di Serie D la scorsa stagione. Sarà una nuova occasione per vedere all’opera ovviamente la squadra piemontese, una delle più attese in vista della stagione futura. La sfida si terrà allo stadio Comunale di Bormio, dove si trova attualmente il Torino per il ritiro estivo in alta montagna, e durante il match dovremmo poter vedere all’opera l’ultimo degli acquisti granata, leggasi l’esterno d’attacco spagnolo Berenguer. Il giovane talento ex Osasuna sembrava destinato a vestire la casacca del Napoli, ma con un autentico blitz in stile seconda guerra mondiale, la società di Cairo lo ha strappato a quella partenopea.

Il ragazzo ha svolto il suo primo allenamento nella giornata di martedì, nonostante la società gli avesse concesso un giorno di riposo, ma lui ha voluto subito mettersi a lavorare assieme ai suoi nuovi compagni. Sinisa Mihajlovic sta ben pensando di gettarlo fin da subito nella mischia, anche perché le sue condizioni fisiche e atletiche appaiono buone nonostante siamo ancora agli albori della preparazione. Ci sarà anche quell’Andrea Belotti che a tutt’oggi resta uno dei grandi punti interrogativi della squadra torinese, visto che sulle sue tracce continua ad esservi il Milan, in pressing e alla ricerca di un centravanti macina gol da inserire in rosa.

Il Torino formato 2017-2018 lo abbiamo già visto all’opera nell’amichevole dello scorso 16 luglio contro la Casatese di Rogoredo, gara conclusasi con il risultato di 5 a 0. Dopo l’Olginatese, la sfida contro il Renate del 23 luglio, l’ultimo del trittico di Bormio. Toro che si sposterà quindi in Francia, a Guingamp, per il match contro gli omonimi padroni di casa, e poi le due amichevoli di inizio agosto contro Huddersfield Town e Friburgo.

La sfida amichevole Torino-Olginatese, in programma questa sera alle ore 17:00, non sarà visibile in diretta tv, sia sui canali a pagamento nonché su quelli gratuiti. Nessuna emittente sportiva o meno ha infatti deciso di assicurarsi i diritti per la partita in oggetto.

I fan del Torino e dell’Olginatese, nonché tutti gli amanti del calcio, potranno comunque guardare l’incontro in streaming, attraverso il proprio personale computer, smartphone o tablet: basterà collegarsi al sito del Torino, www.torinofc.it, e successivamente a Torino Channel, per godersi lo spettacolo. Aggiornamenti del match saranno fruibili anche attraverso i social network delle due squadre, prevalentemente su Facebook e Twitter.

