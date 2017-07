Polizia - Youtube

FRODE SPORTIVA ARRESTI E PERQUISIZIONI A PRATO PER IMMIGRAZIONE ILLEGALE: COINVOLTE SQUADRE DI SERIE A E B – La Polizia di stato sta eseguendo delle misure cautelari nonché svariate perquisizioni nei confronti del Prato calcio, società che milita nella Lega Pro, e di altre squadre di Serie A e Serie B. In particolare la compagine toscana di cui sopra sarebbe accusata di aver alterato i risultati di alcune partite, ed inoltre avrebbe favorito l’ingresso in Italia di minorenni provenienti dall’Africa, in maniera del tutto illegale. Questi ragazzi sarebbero poi stati venduti ad altre squadre di categoria superiore, ignare della reale situazione. I reati contestati, oltre a quelli già elencati, sono falso documentale e favoreggiamento reale a carico di persone legate al mondo del calcio. I ragazzi finiti nel giro dell’immigrazione clandestina proverrebbero in particolare dalla Costa d’Avorio, tutti minorenni, e sarebbero state prodotte false documentazioni presso l'Ambasciata Italiane di Abidjain, e poi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Prato.

L’operazione, come fa sapere la Polizia di Stato tramite apposito comunicato, sarebbe emersa dopo un’indagine su un caso di immigrazione alquanto sospetto, che poi ha fatto scoprire tutto il sistema elencato sopra. Nell’elenco delle società finite nel mirino degli inquirenti vi sarebbero anche due squadre di Serie A, due delle serie cadetta e poi il Prato. Oltre ai quattro indagati, sul registro vi sarebbero anche undici persone raggiunte da avvisi di garanzie per l’alterazione di risultati delle partite. All’indagine hanno partecipato non soltanto i poliziotti della città di Prato, ma anche quelli delle provincie di Firenze, Rimini, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia e infine Arezzo, praticamente tutta la Toscana. Questo per ora è il quadro della situazione emersa, ma a breve dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti visto che alle ore 12:00 si terrà una conferenza stampa presso la Procura di Prato in cui le forze dell’ordine chiariranno al meglio la questione e faranno emergere ulteriori dettagli in merito.

