Federica Pellegrini/ La nuotatrice pronta per i Mondiali: il mio addio è lontano

Federica Pellegrini, 29 anni: pronta per i Mondiali di nuoto (Foto LaPresse)

FEDERICA PELLEGRINI: PARLA LA NUOTATRICE VENETA - Federica Pellegrini non si ritira. Almeno: per adesso, questo è quello che la nuotatrice veneta pensa e sente nella sua testa. Lo ha detto lei stessa in un’intervista concessa a Grazia: a pochi giorni dai Mondiali di nuoto, in corso di svolgimento a Budapest (ma le gare per lei e i colleghi inizieranno da domenica), la Pellegrini ha fatto sapere che “un sondaggio mi ha accostata a Valentino Rossi come modello seguito dagli italiani: sono ancora un’ispirazione”. Al punto che, arrivata a 29 anni (li compirà ad agosto), resta l’unica nata negli anni Ottanta ad essere ancora in vasca e competere per le medaglie. “E’ un motivo di orgoglio: sono ancora l’unica ad aver conquistato sei podi consecutivi ai Mondiali”. Per Federica è una grande soddisfazione continuare ad esserci, a nuotare e a sfidare varie generazioni di atlete che sono sempre più giovani, veloci e affamate. Ai Mondiali di Budapest poi ci sarà un’incognita in più: il fatto che si tratti dell’anno successivo alle Olimpiadi. “In questo caso” dice la Pellegrini “le gare sono sempre incerte, soprattutto quella dei 200 liberi”. Ovvero la sua gara per definizione, e per la veneta è proprio questa incertezza di fondo che basta a stimolarla. In Ungheria dunque mancano pochi giorni, e la nostra nuotatrice è pronta una volta di più a stupire il mondo, sfidando ancora una volta i mostri sacri (su tutte Katie Ledecky) e portare a casa qualche altra medaglia.

Federica Pellegrini avrebbe dovuto smettere dopo le Olimpiadi di Rio. Questo era il piano: competere un’ultima volta ai Giochi (per lei la quarta volta) e poi appendere definitivamente cuffia e costume al chiodo, godendosi la vita insieme a Filippo Magnini insieme al quale si era trasferito a Verona. Poi sono cambiate tante cose: a Rio Federica ha mancato la medaglia per 26 centesimi (gliel’ha strappata Emma McKeon) e questo le ha evidentemente dato ancora più fame. Subito dopo le Olimpiadi la veneziana aveva già rivelato come la decisione di ritirarsi fosse stata messa in stand-by; in inverno poi è arrivato il momento di crisi nella relazione con Magnini: i due hanno trascorso Natale e relative vacanze separati, poi hanno deciso di interrompere la loro storiaper concentrarsi sulla preparazione ai Mondiali. Potrebbe essere soltanto un periodo (un altro), ma a leggere le parole della Pellegrini potrebbe non essere così. “Il mio addio alle gare è lontano: arrivo a casa e non penso ad altro, questo mi aiuta nel mio lavoro e va bene così”. Insomma: Federica Pellegrini sarà protagonista a Budapest, ma potrebbe esserlo ancora per molto tempo.

© Riproduzione Riservata.