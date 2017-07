Juventus e il terzo sponsor Cygames - Instagram

Novità sulla maglia della Juventus 2017-2018. Da quest’anno il club bianconero potrà sfoggiare un terzo sponsor, precisamente Cygames. Dopo lo sponsor tecnico Adidas, nonché il main sponsor Jeep, cappeggiante al centro della divisa, la squadra campione d’Italia ha deciso di inserire un nuovo marchio, che andrà ad occupare lo spazio sulla schiena subito sotto il numero dei giocatori. E’ la prima volta nella storia che la società di corso Galileo Ferraris sfoggia un terzo logo, e di conseguenza si tratta di una novità che di certo non è passata inosservata. Ma cosa rappresenta Cygames? Si tratta di una software house giapponese, una casa di produzione di videogiochi, che rimarrà sulle casacche bianconere per le prossime tre stagioni, fino al campionato 2019-2020. Il nuovo sponsor debutterà a brevissimo, precisamente in occasione della prestigiosa amichevole in programma il prossimo 22 luglio contro il Barcellona, al MetLife Stadium di New York.

JUVENTUS FC NEWS, CYGAMES TERZO SPONSOR SULLA MAGLIA: DEBUTTERÀ CONTRO IL BARCELLONA

CYGAMES PUNTA AD ESPANDERSI

Quale miglior occasione quindi per mostrare al pubblico il terzo sponsor, se non durante una sfida di prestigio come appunto quella contro i blaugrana, valevole per l’International Champions Cup 2017, dinanzi ad un pubblico internazionale come appunto quello newyorkese. «Questo accordo per Juventus è strategico – le parole rilasciate da Giorgio Ricci, co-chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus - perché permette di penetrare con forza nel mercato giapponese, e più in generale di rafforzare la nostra presenza in Asia». Cygames ha pubblicato giochi mobile molto amati dai videogiocatori, come ad esempio Granblue Fantasy e Shadowverse. Ora, l’obiettivo della casa di produzione nipponica, è quello di penetrare anche il mercato delle console, come dimostrano i due giochi già in cantiere, leggasi Project Awakening e Granblue Fantasy Re, e ovviamente potrà ottenere maggiore visibilità in mercati magari a lei non proprio congeniali, proprio grazie a questa partnership.

© Riproduzione Riservata.