Nikola Kalinic, Fiorentina - LaPresse

Si avvicina a grandi passi al Milan l’attaccante della nazionale croata, Nikola Kalinic. Il bomber di proprietà della Fiorentina ha lasciato nuovamente il ritiro di Moena, dove si trova attualmente l’intero gruppo viola alle dipendenze di Stefano Pioli. Ufficialmente, come già avvenuto a inizio mese, vi sarebbero delle questioni famigliari, ma non è difficile intravedere dietro a tale gesto, la volontà dello stesso giocatore di svestire al più presto la casacca del club gigliato. Del resto non è di certo una novità l’interesse del Milan, squadra che segue il ragazzo ormai da diverse settimane a questa parte. Kalinic torna così nuovamente in Croazia e lo stesso, intervistato dai microfoni di violachannel.tv, ha voluto chiarire la situazione: «Ho avuto alcuni seri problemi familiari che si sono accavallati ad una rapina che abbiamo subito. Adesso la situazione è più tranquilla ed è per questo che sono tornato. Mi dispiace dover lasciare di nuovo il ritiro di Moena, ma venerdì dovrò essere in Croazia per risolvere definitivamente questi problemi. Alla ripresa degli allenamenti tornerò a disposizione del mister. Ringrazio la Fiorentina per avermi concesso questa possibilità».

KALINIC AL MILAN CALCIOMERCATO, IL CROATO LASCIA DI NUOVO IL RITIRO: ROSSONERI AD UN PASSO?

KALINIC PARLA DEL PROPRIO FUTURO

Usa la diplomazia quindi Kalinic, che poi aggiunge così parlando del proprio futuro: «Ho detto quello che era il mio pensiero e il mio desiderio, ma io ho un contratto che mi lega alla Fiorentina e sono un professionista. Per questa ragione dovrà essere la società a decidere qual è la soluzione migliore per tutti». Il giocatore non intende quindi andare in rottura con la propria società, ma lo stesso vuole a tutti i costi il Milan. I rossoneri avrebbero messo sul piatto 20/22 milioni di euro, contro una richiesta da 25, e di conseguenza è facile capire come la trattativa sia realmente plausibile. La sensazione circolante è che alla fine il Diavolo chiuderà questa operazione con la Fiorentina, molto probabilmente già durante questa settimana, per poi terminare questo scoppiettante calciomercato estivo con la ciliegina sulla torta, l’arrivo del Gallo Belotti dal Torino.

