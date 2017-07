MORATA / Calciomercato Chelsea, l'attaccante felice in Inghilterra: Conte mi ha cercato più di tutti

Alvaro Morata - La Presse

MORATA, CALCIOMERCATO CHELSEA. L'ATTACCANTE: CONTE MI HA CERCATO PIÙ DI TUTTI - Il Chelsea di Antonio Conte ha trovato il suo attaccante, scippando al Milan lo spagnolo Alvaro Morata. Attaccante tecnico e dotato di grande rapidità il ragazzo ha dimostrato di essere un top player che merita però spazio per trovare continuità. Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di As sottolineando: "Me ne vado dall'allenatore che più mi ha cercato. Antonio Conte è ottimo per me. Con il mister ho parlato più di una volta. Io protagonista con il Chelsea? Vado a Londra proprio per questo". Staremo a vedere se Alvaro Morata riuscirà a giocare con continuità, dimostrando di essere calciatore forte fisicamente e anche pronto a giocare esterno grazie a una progressione rara in calciatori strutturati fisicamente come lui. Staremo a vedere come se la caverà in Premier League dopo aver fatto bene in Serie A e in Liga.

MORATA, CALCIOMERCATO CHELSEA: L'AFFARE CHE SPOSTA GLI EQUILIBRI - Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore del Chelsea. L'affare si è concluso per ottanta milioni di euro e il calciatore sarà l'erede di Diego Costa al centro dell'attacco del club blues. Nato a Madrid il 23 ottobre del 1992 e cresciuto nella cantera del club blancos Alvaro Morata è passato alla Juventus nel 2014 grazie a un prestito biennale. Con le sue giocate ha trascinato il club piemontese a una finale di Champions League che mancava da ben dodici anni, per poi siglare nella finale di Berlino il gol del momentaneo uno a uno contro il Barcellona che poi superò i bianconeri 3-1. Sicuramente negli anni Morata ha dimostrato di essere un calciatore completo, abile a giocare sia come prima punta che come attaccante esterno. Rapido, tecnico e intelligente è un calciatore moderno che nel Chelsea sicuramente farà bene e che Antonio Conte aiuterà a crescere ancora.

