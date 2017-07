Manchester United Manchester City/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato

Diretta Manchester United-Manchester City (Foto LaPresse)

DIRETTA MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - Manchester United-Manchester City si gioca alle 3:30 della mattina italiana di venerdì 21 luglio: presso il NGR Stadium di Houston, in Texas, la partita vale per la International Champions Cup 2017, girone americano di cui fanno parte anche Roma e Juventus. Il derby di Manchester è sempre un grande classico: per la prima volta in questa stagione assisteremo all’ennesimo capitolo della rivalità tra José Mourinho e Pepe Guardiola, per il secondo anno consecutivo avversari in Premier League e magari anche in campo internazionale.

Entrambe le squadre infatti prenderanno parte alla Champions League: il Manchester City grazie al terzo posto ottenuto in Premier League, lo United invece si è qualificato vincendo l’Europa League, uno dei tre trofei che lo Special One ha portato in dote a Old Trafford. Gli altri sono Community Shield e Coppa di Lega: certo ci si aspettava altro dai Red Devils, ma se non altro la bacheca si è riempita un po’ di più. Dal punto di vista della preparazione, entrambe hanno iniziato in anticipo visti gli impegni; il Manchester United avrà nel giro di 20 giorni la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, e dunque questa partita rappresenta qualcosa in più di una semplice amichevole.

Il City dal canto suo deve riscattare il terzo posto di Premier League, non all’altezza delle aspettative (soprattutto perchè sono stati 15 i punti di ritardo dal Chelsea) e soprattutto una Champions League nella quale l’eliminazione è arrivata subito, agli ottavi di finale per mano del Monaco che ha segnato la bellezza di sei gol alla squadra di Guardiola.

Come sempre tra queste due squadre la battaglia è anche sul mercato: Romelu Lukaku e Victor Lindelof sono acquisti top per lo United che però ha chiuso l’era Wayne Rooney e deve ancora valutare il da farsi con Ibrahimovic, rimasto al momento senza contratto. Si è già mosso anche il City: 163 milioni di euro investiti per Bernardo Silva, Kyle Walker, Douglas Luiz e il portiere Ederson, gli addii illustri sono quelli di Zabaleta, Clichy, Sagna e Jesus Navas (gli ultimi due scinvolati).

Come giocheranno le due squadre? Lo United ha già affrontato un’amichevole ma Mourinho potrebbe cambiare qualcosa, mescolando le squadre viste nei due tempi. Possiamo ipotizzare - ma lo Special One deciderà solo all’ultimo - De Gea in porta con Antonio Valencia e Darmian terzini, in mezzo Lindelof insieme a Smalling con una mediana formata da Paul Pogba e Ander Herrera; sulla linea dei trequartisti Mkhitaryan a giostrare da trequartista con Lingard e Martial sulle corsie esterne, mentre la prima punta dovrebbe essere Lukaku che si alternerà con il giovane Rashford.

Nel Manchester City spazio ai nuovi: Ederson giocherà in porta mentre Walker sarà il terzino destro, in attesa degli altri. Stones e Kompany coppia centrale, a sinistra potremmo vedere Kolarov. Guardiola potrebbe disporre la sua squadra con il 4-1-4-1, dunque Fernandinho sarà il giocatore adibito a fare da schermo davanti alla difesa mentre sulle corsie laterali, divisi tra centrocampo e attacco, si muoveranno De Bruyne e Sterling con Yaya Touré e David Silva che invece potrebbero essere i centrali. Davanti, staffetta tra Sergio Aguero e Gabriel Jesus.

Per Manchester United-Manchester City abbiamo le quote Snai che ci aiutano anche a capire chi possa essere favorito: per questa agenzia di scommesse è il City, che ha una quota sul segno 2 di 2,40 contro il 2,65 posto sul segno 1 per la vittoria del Manchester United. Il pareggio, segno X, vi farà guadagnare 3,40 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

Manchester United-Manchester City è un’esclusiva in diretta tv di Mediaset Premium: l’appuntamento per tutti gli abbonati è su Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di seguire la partita di Houston anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

