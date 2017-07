Mondiali nuoto Budapest 2017: info streaming video e diretta tv, programma, orario e finali (20 luglio)

Elena Bertocchi ancora in vasca ai Mondiali nuoto Budapest 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO BUDAPEST 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV: TUFFI, PALLANUOTO E NUOTO SINCRONIZZATO. PROGRAMMA, ORARI E FINALI (OGGI 19 LUGLIO) – A Budapest sono in corso i Mondiali nuoto 2017: la giornata di giovedì 20 luglio è ricca di eventi e vedrà ai nastri di partenza tanti italiani che andranno come sempre a caccia di medaglie, in un’edizione fino a questo momento non troppo ricca di soddisfazioni ma che ha già registrato tre podi per la nostra spedizione.

Innanzitutto andiamo a vedere, in ordine cronologico, quali saranno le finali in programma: andando in ordine cronologico, alle ore 10 si parte con la staffetta 5 km in acque libere: si tratta di un evento a squadre e l'Italia sarà in vasca con Simone Ruffini, Federico Vanelli, Martina Caramignoli e Giulia Gabrielleschi. Quest'ultima si è presa un ottimo sesto posto nella gara individuale di ieri, ed è una grande speranza; di certo Ruffini dà il meglio di sè sulle distanze più lunghe ma la nostra nazionale ha speranze di arrivare a medaglia, anche perchè si tratta di una gara imprevedibile.

Alle ore 11 poi tutti collegati con il nuoto sincronizzato: avremo infatti la finale del duetto a tema libero. L’Italia schiera Linda Cerruti e Costanza Ferro, con Francesca Deidda come riserva: la Cerruti mercoledì ha ottenuto un bellissimo quinto posto nella gara individuale, dimostrando di poter rivaleggiare con alcune delle migliori al mondo. Le speranze di medaglia sono relativamente poche, però la coppia azzurra sarà ovviamente pronta a sfruttare il minimo errore per fare il miracolo.

Le altre gare in programma giovedì non sono finali, ma saranno comunque interessanti: ci sono per esempio, alle ore 10, i preliminari dei tuffi femminili dal trampolino 3 metri. Le atlete al via sono 41, per l’Italia c’è Elena Bertocchi: la ventiduenne milanese, già bronzo da 1 metri a questi Mondiali 2017, ci prova anche da questa distanza. Dovesse superare il primo taglio, tornerebbe a tuffarsi nella semifinale delle ore 15:30, mentre la finale è prevista per venerdì alle ore 18:30.

Oggi torna poi a giocare la pallanuoto femminile: il Setterosa ha superato senza il minimo problema Canada e Brasile, contro la Cina ci giochiamo il primo posto nel girone per l’accesso diretto ai quarti di finale. Inizio alle ore 13:30; alle 17:30 invece proprio le canadesi e le brasiliane saranno in vasca per il loro match, mentre il primo turno si chiuderà con Sudafrica-Spagna alle ore 21:30.

Infine, sempre per quanto riguarda il nuoto sincronizzato, avremo alle ore 19:30 il preliminare del free combination: tra le 15 nazionali al via anche l’Italia di Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Manila Flamini, Viola Musso e Alessia Pezzone. La finale, dovessimo qualificarci, sarà sabato 22 luglio a partire dalle ore 11.

La copertura in diretta tv dei Mondiali di nuoto Budapest 2017 sarà eccellente dato che è stata garantita sia dalla Rai sia da Eurosport: oggi l’appuntamento sarà principalmente su Rai due dove verranno trasmesse tutte le gare che porteranno all’attribuzione delle prime medaglie, con eventuali passaggi su Riasport in coincidenza con altri programmai del palinsesto.

Sulla tv europea il canale di riferimento sarà Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. La diretta streaming video sarà dunque garantita sia dal sito www.raiplay.it gratuitamente per tutti, sia dai servizi Eurosport Player, Sky Go e Premium Play per i rispettivi abbonati.

