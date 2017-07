Mondiali scherma 2017: info streaming video e diretta tv, orario e programma (Lipsia, oggi 20 luglio)

Diretta Mondiali scherma 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E PROGRAMMA (LIPSIA, OGGI) - Seconda giornata ai Mondiali scherma 2017: all’Arena Leipzig, dunque a Lipsia in Germania, giovedì 20 luglio si conclude il programma dei turni preliminari. Si tratta sostanzialmente delle qualificazioni: nelle varie discipline (ce ne sono 12 in totale, sei maschili e sei femminili) esiste un tabellone principale che per è incompleto, e i vari buchi saranno riempiti da chi passerà questi turni preliminari.

Ci saranno prima alcuni gironi, al termine dei quali verranno affrontati due turni singoli; l’Italia della scherma si è presentata a Lipsia con cinque atleti (sui 24 totali) ancora a caccia del pass per i tabelloni principali. Oggi è il turno della spada femminile: Rossella Fiamingo ovviamente è già qualificata nel main draw, ma la giornata sarà intensa perchè avremo ben tre azzurre a caccia di gloria.

Si tratta di Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi: qualora si dovessero qualificare, avremmo dunque quattro italiane nel tabellone principale della competizione. Ricordiamo che le competizioni vere e proprie inizieranno domani, con la gara del fioretto femminile nella quale ci aspettiamo grandi cose: da sempre questa è la disciplina nella quale la nostra nazionale di scherma ha fatto le cose migliori, da Giovanna Trillini a Valentina Vezzali passando per Elisa Di Francisca (assente a questi Mondiali) e Arianna Errigo.

A Lipsia, i Mondiali si tengono per la seconda volta: la prima era avvenuta 12 anni fa e l’Italia aveva conquistato due ori (Salvatore Sanzo e Valentina Vezzali) e due argenti (le squadre di fioretto e sciabola maschile). Nel 2010 invece, agli Europei, avevamo fatto incetta di medaglie.

I turni preliminari dei Mondiali scherma 2017 non saranno trasmessi in diretta tv, nè ci sarà la possibilità di seguire la giornata in diretta streaming video: soltanto da domani si potranno seguire le gare, mentre per quanto riguarda oggi ricordiamo gli aggiornamenti che arriveranno in maniera costante grazie al sito ufficiale della Federazione Italiana di scherma (www.federscherma.it) che si appoggia anche al profilo Twitter ufficiale, vale a @federscherma.

© Riproduzione Riservata.