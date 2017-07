José Mourinho, tecnico United - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-UNITED: QUOTE E LE ULTIME NOVITÀ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Grande spettacolo in programma quest’oggi. Di scena il super derby di Manchester fra il City di Pep Guardiola e lo United di José Mourinho. Una sfida che si giocherà alle ore 3:30 italiane, questa notte, e che sarà valevole per l’International Champions Cup 2017, ormai da tutti ribattezzata come la Champions League dell’estate. Lo scenario sarà l’NRG Stadium, enorme impianto di Houston, in Texas negli Stati Uniti, da ben 71.500 posti a sedere. Uno stadio che ovviamente sarà gremito, visto che da quelle parti non capita spesso e volentieri di poter vedere dal vivo giocatori del calibro di Paul Pogba, Aguero, De Bruyne e via discorrendo. Ovviamente, quando si affrontano due squadre di questa caratura, l’aspetto amichevole passerà in secondo piano, e siamo certi che in campo ne vedremo delle belle. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni di Manchester City-United.

PRONOSTICO E QUOTE – La sfida fra il Manchester City e il Manchester United, in programma questa notte alle 3:30 per l’International Champions Cup 2017, è alquanto incerta per quanto riguarda il risultato finale. Basta vedere le quote dell’agenzia di scommesse Snai per capirlo: il segno 1, la vittoria dei Citizens, è infatti data a 2,40, mentre il successo dei Red Devils di Mourinho è quotato 2.60. Leggermente favoriti quindi i ragazzi dello Special One, mentre il pareggio, il segno X, è quotato 3,40. Difficile quindi puntare con certezza su una delle due squadre: forse in questo caso è meglio tirare la famosa monetina.

FORMAZIONI MANCHESTER CITY – Come dicevamo in apertura, la sfida fra le due squadre di Manchester non sarà mai un’amichevole e di conseguenza entrambi gli allenatori cercheranno di mandare in campo la migliore formazione possibile, tenendo conto ovviamente delle condizioni atletiche e delle disponibilità. Partiamo quindi dai Citizens di Guardiola dove dovrebbe vedersi il neo-acquisto Ederson, portiere della nazionale brasiliana che stazionerà ovviamente fra i pali, primo elemento di un probabile 4-1-4-1. La retroguardia sarà schierata a quattro, a cominciare dal terzino di destra, Kyle Walker, altro volto nuovo del Manchester formato 2017-2018. In mezzo, spazio alla coppia di centrali classica composta dal capitano Vincent Kompany e dall’argentino Otamendi. Fascia sinistra invece occupata dall’ex Lazio Kolarov, in attesa che il mercato possa regalare un nuovo innesto. Cabina di regia affidata al solito Yaya Toure, mentre a centrocampo avremo Bernardo Silva a destra, altro nuovo acquisto, con il solito Sané sulla corsia mancina, mentre in mezzo spazio al duo David Silva-De Bruyne. Infine la prima punta, il solito Sergio Aguero.

FORMAZIONI MANCHESTER UNITED – Passiamo quindi al Manchester United di Mourinho, che ovviamente risponderà al fuoco del Citizens con altrettanti elementi di spicco. Ipotizzabile un 4-2-3-1 con l’ex Sampdoria Romero a curare la porta. La difesa verrà schierata a quattro, con Valencia a fare su e già sulla corsia di destra, e Darmian (in attesa di un possibile ritorno in Italia), ad occupare la fascia mancina. In mezzo, i due centrali Smalling e Lindelof, quest’ultimo, acquistato di recente dai portoghesi del Benfica. La linea mediana di centrocampo sarà invece stabilmente presidiata dall’ex Juventus, Pogba, affiancato da Herrera. Infine l’attacco, a cominciare dalla linea dei trequartisti, con Juan Mata largo a destra, Mkhitaryan sulla corsia opposta, e in mezzo il nazionale belga Fellaini, a ridosso della prima punta che sarà l’altro neo-acquisto dei Red Devils, leggasi Romelo Lukaku, acquistato pochi giorni fa dal Chelsea.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Kolarov; Bernardo Silva, David Silva, De Bruyne, Sané; Aguero. All: Guardiola

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Valencia, Smalling, Lindelof, Darmian; Pogba, Herrera; Mata, Fellaini, Mkhitaryan; Lukaku. All: Mourinho

