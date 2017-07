Galatasaray - Instagram

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE LE SCOMMESSE E LE QUOTE PER LE PARTITE DI OGGI (2^ TURNO PRELIMINARE, RITORNO) – Torna l’Europa League. Nelle prossime ore si giocheranno tutte le partite valevoli per il ritorno del secondo turno preliminare della coppa europea edizione 2017-2018. La nuova stagione è già entrata nel vivo ormai da settimane, e quest’oggi si giocheranno ben 33 partite. Dopo i match di questa sera si snellirà quindi ulteriormente il quadro generale della EuroLeague, con l’inizio del terzo turno preliminare, in programma a partire da giovedì 27 luglio, che vedrà tra l’altro l’ingresso in scena anche del Milan, impegnato contro i rumeni del Craiova. Ma andiamo a vedere insieme quali saranno le sfide più importanti, in ottica scommesse.

Partiamo dalle big che scenderanno in campo quest’oggi, a cominciare dal Levski Sofia, società bulgara dell’omonima città, che affronterà in casa a partire dalle ore 19:00 l’Hajduk di Spalato. Uno dei match senza dubbi più interessanti dell’intero programma odierno, e a nostro avviso vi consigliamo di scommettere sul successo interno della squadra allenata da Mitov. Altra squadra prestigiosa impegnata in questa fase di Europa League è senza dubbio il Galatasaray. La nobile turca decaduta, giocherà in casa, a partire dalle ore 19:30, contro l’Ostersunds, una squadra svedese sconosciuta ai più, che milita nell’Allsvenkan, il massimo campionato di calcio nazionale. Scontato il risultato, con i turchi di Istanbul ampiamente favoriti, a meno di clamorosi colpi di scena (i Glasgow di Rangers insegnano). In campo anche gli olandesi di Utrecht, che ospiteranno i maltesi del Valletta, altro match scontatissimo dal punto di vista del risultato.

Proseguiamo quindi con l’impegno del Lucerna, che in Svizzera ospiterà i croati dell’Osijek (padroni di casa favoriti), mentre il Lech di Poznan, compagine polacca, se la vedrà fra le mura domestiche contro i norvegesi dell’Haugesund, e anche in questo caso punteremmo sui primi. Fra le sfide più incerte e quindi maggiormente difficili da pronosticare, attenzione all’incontro delle ore 18:30 fra la Dinamo Brest e l’Altach, gara terminata all'andata con il risultato di perfetta parità, uno a uno: il ritorno sarà un vero terno al lotto. Situazione simile per la sfida fra lo Zira e i rumeni dell’Astra Giurgiu, con questi ultimi in vantaggio dopo il 3 a 1 dell’andata, ma con la compagine di Baku che ce la metterà tutta per provare a superare il turno. Simile anche la situazione fra il Gorica e il Panionios, le cui quote per l’1 e per il 2 sono davvero molto simili, nonché per la gara fra gli scozzesi di Aberdeen e il Siroki Brijeg.

© Riproduzione Riservata.