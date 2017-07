Pronostici Manchester United Manchester City (Foto LaPresse)

PRONOSTICI MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY: LE SCOMMESSE SULLA PARTITA DI INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017 - Siamo pronti a vivere una delle grandi amichevoli estive: il derby tra Manchester United e Manchester City, che si giocherà nella notte di Houston per la International Champions Cup 2017. E’ interessante scoprire quali siano i pronostici legati a questa partita, che sarà un antipasto di una grande rivalità stagionale: chi è favorito per la vittoria? Bisogna ricordare che la International Champions Cup, nonostante siano previsti dei gironi con relativa classifica, non contempla il pareggio: dunque in caso di segno X al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore.

Per il derby di Manchester, la Snai dice che a essere favorito è il City, ma davvero di un’incollatura: il segno 2 per la sua vittoria ha una quota di 2,50 mentre il segno 1 per l’affermazione dello United è a 2,55. Siamo ai dettagli, e dunque possiamo dire che si tratti di una partita da tripla; il pareggio comunque ha una quota decisamente più alta, perchè arriva a 3,40. Lo scorso anno, per avere un’indicazione, le tre partite che le squadre avevano giocato erano state equilibrate: il bilancio era stato di totale parità con una vittoria per parte e un pareggio, entrambe avevano segnato due gol e nessuna delle tre sfide si era conclusa con più di un gol di scarto.

Il ritorno di Premier League era terminato 0-0; queste sono due formazioni con enormi potenzialità offensive e infatti la quota per il segno Gol è di 1,53 contro il 2,20 per il NoGol; entrambe dunque possono andare a segno, ed è anche contemplato che le reti totali siano almeno tre visto che la quota Over è a 1,67 contro il 2,00 per la quota Under. Volendo andare a guardare il possibile risultato esatto, possiamo rifarci a quanto era accaduto nel 2016-2017: nello specifico il Manchester City aveva vinto 2-1 l’andata di campionato, una possibilità che oggi vale 10,00 volte la somma giocata.

Lo 0-0 frutta molto: vale infatti 12,00 volte la posta in palio, mentre la vittoria per 1-0 del Manchester United (così si era conclusa la partita di Coppa di Lega) è quotata 10,00. Il tonnellaggio pesante arriva con risultati più elevati: per esempio un 3-2 a favore dei Red Devils vale 28,00, ancora di più per un 4-1 (50,00), il 3-1 per il City è da 20,00 mentre siamo addirittura a 60,00 se la formazione di Pep Guardiola dovesse vincere 4-2.

Andiamo poi a vedere cosa succederebbe con le quote parziale/finale: un primo tempo chiuso in vantaggio dal Manchester City (3,05) ma con vittoria finale dello United varrebbe 28,00 volte la somma che avrete deciso di investire, stessa quota se dovesse succedere il contrario con la differenza che la prima frazione con vittoria del Manchester United vale 3,10, mentre il pareggio al termine dei primi 45 minuti è la quota più bassa con 2,20.

