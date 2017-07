Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite del secondo turno preliminare (ritorno, oggi)

Risultati Europa League (LaPresse)

RISULTATI EUROPA LEAGUE, DIRETTA GOL LIVE SCORE DELLE PARTITE (2^ TURNO PRELIMINARE, RITORNO, OGGI 20 LUGLIO) - Tempo di verdetti per questo 2^ turno preliminare di Europa League: si giocheranno infatti oggi 20 luglio 2017 le partite della tornata di ritorno di questa parte del tabellone qualificatorio. Rispetto a quanto successo all’andata, il calendario ufficiale della uefa ha presto per questa fase di ritorno tutti i 33 match vengono disputati nella giornata di oggi: chiaramente vedere nel dettaglio tutti risulta parecchio complicato, perciò andremo a vedere quali saranno gli incontri previsti dividendoli per fasce orarie.

Il girone di ritorno della Europa League partirà ufficialmente alle ore 17.00 con i primi due incontri programmati ovvero Lyngby-Slovan Bratislava e Dinamo Minsk-Rabotnicki, sfide che si annunciano davvero apertissime dati i risultati risicati raccolti nel match di andata. Alle ore 18.00 saranno invece 5 i match in programma ovvero HJK-Shkendija, Suduva-Liepaja, Trakai-Norrkoinh, Vps-Brondby e Malda Boleslav-Shamrock Rovers.

Solo una la partita il cui fischio d’inizio è stato fissato per le per 18.30 ovvero Dinamo Brest-Altach, mentre per le ore 19.00 avranno inizio ben 9 sfide tra cui spiccano Bnei Yehuda-Trencin, ODD-Vaduz e Zira FK-Astra. Sempre nella fascia preserale delle 19.00 sono stati programmati anche i match Aek Larnaca-Cork, Aik-Zeljenicar e Zara Balti-Apollon. 4 le sfide attese per le ore 19.30 dove meritano senza dubbio una menzione Galtasaray-Ostersund, Utrecht-Valletta, e Botev Plovdiv-Beita Gerusalemmme. Alle ore 19.45 prenderà quindi il via la sfida tra Lucerna e Osjek, mentre alle ore 20.00 attenzione alle sfide Domzale-Valur e Skenderbeu-Kairat.

Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 per Mladost Podgorica-Sturm, Stella Rossa-Irtysh, Jagellonia-Gabala, mentre appena 15 minuti dopo partirà Siroki Brjeg-Aberdeen. A chiudere il calendario saranno poi le partite Videoton-Kalju attesa per le ore 21.00 e KR-Maccabi Tel Aviv in programma per le ore 21.15. Tanti quindi gli incontri decisivi, mentre sono stati già stabiliti dal sorteggio ufficiale UEFA gli incroci per il terzo turno preliminare dell’Europa League: lì troveremo anche il Milan,ore che altre società ben più note anche ai meno esperti, per il quale però le urne di Nyon hanno già definito l’avversario che non sarà in campo questa era ovvero il Csu Craiova.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 17.00 Lyngby-Slovan Bratislava

Ore 17.00 Dinamo Minsk-Rabotnicki

Ore 18.00 Hjk-Shkendija

Ore 18.00 Suduva-Liepaja

Ore 18.00 Trakai-Norrkoping

Ore 18.00 Vps-Brondby

Ore 18.00 Mlada Boleslav-Schamrock Rovers

Ore 18.30 Dinamo Breest-Altach

Ore 19.00 Bnei Yehuda-Trencin

Ore 19.00 Midtjylland-Ferencvaros

Ore 19.00 Odd-Vaduz

Ore 19.00 Brann-Ruzomberok

Ore 19.00 Levski-Hajduk split

Ore 19.00 Zira Fk-Astra

Ore 19.00 Aek Larnaca-Cork

Ore 19.00 Aik-Zeljenicar

Ore 19.00 Zaria Balti-Apollon

Ore 19.30 Fola-Inter Baki

Ore 19.30 Galatasaray-Ostersund

Ore 19.30 Urecht-Valetta

Ore 19.30 Botev Plovdiv-Beita Gerusalemme

Ore 19.45 Lucerna-Osijek

Ore 20.00 Domzale-valur

Ore 20.00 Ael-Prores

Ore 20.00 Lech-Haugesund

Ore 20.00 Skederbeu-Kairat

Ore 20.30 Mladost Podgorica-Sturm

Ore 20.30 Stella Rossa-Irtysh

Ore 20.30 Jagellonia-Gabala

Ore 20.45 Siroki Brijeg-Aberdeen

Ore 20.45 Gorica-Panionios

Ore 21.00 Videototn-Kalji

Ore 21.15 KR-Maccabi Tel Aviv.

