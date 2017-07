SABATINI OSTAGGIO IN AEROPORTO/ Video, il ds dell'Inter bloccato al tornello che non si apre: congiura di Sky?

Walter Sabatini, dirigente Suning (Foto LaPresse)

WALTER SABATINI, VIDEO: INCIDENTE AL TORNELLO DELL’AEROPORTO: LUI SE LA PRENDE CON SKY...

Disavventura per Walter Sabatini in aeroporto. Niente di grave: più che altro, una di quelle immagini da candid camera che strappano un sorriso e fanno fare brutta figura al malcapitato. Sabatini è partito oggi per la Cina insieme a Piero Ausilio: l’Inter si trova già in Oriente per affrontare le partite della International Champions Cup, mentre il nuovo dirigente del gruppo Suning si è preso qualche giorno insieme al direttore sportivo nerazzurro per operare in sede di calciomercato.

Arrivato all’area degli imbarchi, Sabatini è stato raggiunto dall’inviata di Sky Sport che ha provato a strappargli qualche battuta sugli affari che riguardano Patrik Schick e Ivan Perisic. Il problema è che il dirigente era impegnato a fare altro: il tornello non voleva saperne di aprirsi continuando ad emettere la luce rossa di sbarramento.

Sabatini, a metà tra il divertito e l’infastidito, non se ne capacitava continuando a chiedere ad alta voce cosa dovesse fare per passare la barriera, provando ripetutamente a far passare il biglietto sul lettore a infrarossi. A un certo punto il dirigente se l’è presa con la malcapitata giornalista: “Secondo me sei tu che mi porti sfortuna…”, poi finalmente il tornello si è aperto e Sabatini si è diretto agli imbarchi. Una scena simpatica: succede anche questo nella calda estate del calciomercato.

