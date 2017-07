Tour de France 2017/ Diretta streaming video, percorso, orario e vincitore (18^ tappa Briançon Izoard, oggi)

Diretta 18^ tappa Tour de France 2017 (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017:INFO STREAMING VIDEO, PERCORSO,ORARIO E VINCITORE (18^ TAPPA BRIANCON IZOARD, OGGI) –Ultima tappa di grandissima montagna per il Tour de france 2017: la 18^ frazione in programma oggi giovedi 20 luglio 2017 presenta un percorso davvero complesso ma in gradi di esaltare a pochi giorni dal traguardo finale degli Champs Elyseès le doti degli scalatori presenti al via oggi della Grande Boucle. Dopo le difficili scalate del giorno prima chi potrà avere lo sprint giusto fino al al traguardo finale di Izoard in salita al termine di un tracciato lungo ben 179.5km? Prima di scoprire chi potrebbe oggi alzare le braccia al cielo andiamo a vedere nel dettaglio il percorso e gli orari della 18^ frazione della Grande Boucle. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL TOUR DE FRANCE (2017 (da raiplay.it)

La corsa prenderà il via alle ore 12.45 dal via di Briançon nella regione delle Alte Alpi: un primo tratto abbastanza pianeggiante accoglierà i corridori prima delle vere montagne e dove potremmo vedere qualche outsider tentare di portarsi avanti prima dei Gpm. Già al 60 km dei 179 km previsto oggi ecco la prima altura: si tratta del Cote des Demoiselle Coiffès di 3^ categoria (3.9 km a 5.2 % di pendenza) come prima difficoltà, a cui successivamente la direzione ha associato il traguardo volante di Le Thuiles a 1127 metri slm. Uno sprint molto veloce e breve e che vedrà i corridori già in salita a fino ovvero il Gran Premio della montagna di 1^ categoria del Col de Vars: posto al 129.5 km con 9.3 km a 7.5 di pendenza) si tratta della prima prova complessa di questa 18^ frazione. Oltre l’ascesa complicata, i corridori impegnati nel tour de france 2017 dovranno fare molta attenzione alla discesa, molto più ripida e pericolosa e capace di scompigliare le carte in tavola Toccato il punto più basso con Guillestre a 1025 m di tornerà poi a salire fino al Gran Premio fuori categoria e arrivo di questa frazione a Izoard: saranno ben 14km in salita a 7.3 di pendenza, impressa possibile solo ai grande big di questa competizione.

Per seguire il Tour de France 2017 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD. Oggi si comincerà alle ore 13.45 sul canale tematico con una lunga anteprima (a tappa non ancora iniziata), poi ecco dalle ore 15.00 la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello (dalle 15.30 solo su Rai Tre), con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 12.45 (al momento della partenza), al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. E adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL TOUR DE FRANCE (2017 (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.