Vidal all'Inter / Calciomercato: doppio like nerazzurro del cileno, ma l’operazione resta complessa

Arturo Vidal, Bayern Monaco

A volte basta davvero poco per far sognare i tifosi. Un semplice like, poi magari un altro ancora, e subito si scatena la fantasia del supporter. E’ successo nelle scorse ore e il protagonista è un certo Arturo Vidal, centrocampista della nazionale cilena, di proprietà del Bayern Monaco. L’ex Juventus ha stuzzicato la fantasia degli interisti, prima mettendo "mi piace" su Instagram ad un tifoso che ha commentato una sua foto con dei pallini di colore nero e azzurro, poi regalando un altro “like” a Ivan Zamorano, connazionale di Vidal nonché ex calciatore interista. Il “mi piace” a Ivan è sparito poche ore dopo, forse perché il giocatore del Bayern non voleva scatenare troppi rumors, fatto sta che il doppio gesto non è di certo passato inosservato in queste ore. Non è infatti una novità che l’Inter cerchi un giocatore di assoluto livello da inserire nel proprio reparto di mezzo, e Vidal sarebbe l’innesto perfetto: velocità, dribbling, grinta, determinazione, gol facile, inserimento e marcatura.

VIDAL ALL'INTER, CALCIOMERCATO: TUTTE LE NEWS SULLA TRATTATIVA PER IL CILENO, OGGI 20 LUGLIO

VIDAL E IL DOPPIO LIKE SUI SOCIAL, MA...

Il classico centrocampista moderno, “box to box”, capace di spaziare dalla difesa all’attacco in pochi secondi. Peccato però, che non bastino un paio di like per creare una trattativa, e l’operazione per riportare in Italia il sudamericano appare davvero complessa. Prima di tutto bisogna infatti superare la resistenza del Bayern Monaco, che a tutt’oggi considera incedibile il proprio calciatore. Inoltre, resta da capire se l’Inter abbia o meno la disponibilità economica per chiudere l’operazione, visto che si parla di cifre molto elevate, attorno ai 60 milioni di euro, con l’aggiunta di un ingaggio da urlo. La sensazione circolante è che la società di corso Vittorio Emanuele preferisca prendere due/tre innesti buoni, piuttosto che uno solo da urlo, e di conseguenza a tutt’oggi sembrerebbero davvero poche le chance di vedere Vidal con la casacca interista. Ma i sogni sono belli perché sono tali, e finché ci sono i like, i tifosi possono sognare…

