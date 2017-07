Video Roma Psg (LaPresse)

VIDEO ROMA PSG (4-6 DCR): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - La Roma incassa la prima sconfitta nell’International Champions Cup contro il Psg, ma solo di fronte al dischetto. Al Comerica Park di Detroit i tempi regolamentari infatti si sono chiusi sul 1-1: sblocca il risultato l’ex Marquinhos nel primo tempo. I giallorossi però nella ripresa pareggiano con il giovane Sadiq. La prossima gara della Roma in questa competizione è in programma la notte tra lunedì e martedi 24-25 luglio alle ore 2 italiane quando, presso la Red Bull Arena di Harrison (Arkansas), i capitolini sfideranno il Tottenham di Pochettino. Di Francesco schiera la Roma con il 4-3-3. Tra i pali Alisson, linea difensiva composta da Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus e Hector Moreno. In mediana Pellegrini ai fianchi di Gonalons e Strootman mentre in attacco troviamo Iturbe, Dzeko e Perotti. Il PSG risponde con il 4-2-3-1. In porta Areola, in difesa il nuovo acquisto Dani Alves assieme a Thiago Silva, Marquinhos e Kurzawa. In mediana troviamo il sempreverde Thiago Motta e Rabiot mentre in zona offensiva Lucas Moura, Pastore e Lo Celso pronti a supportare Jesé Rodriguez. Assenti le tre stelle Verratti, Di Maria e Cavani. Arbitra lo statunitense Chris Penso. Nei primi minuti di gioco i parigini provano a fare possesso. Rabiot cerca l'uno-due al limite con Lucas ma Pellegrini capisce tutto e ferma l'azione. La Roma risponde con Bruno Peres. Una sua magia scalda il pubblico di Detroit ma l'azione non trova sbocchi. Brividi di paura qualche minuto dopo per i giallorossi. Alisson si attarda nel rinvio, Rabiot ribatte ma spedisce la palla a lato. Ancora PSG. Da corner Thiago Silva svetta e stacca anticipando tutti. Il brasiliano commette però fallo e il gioco viene interrotto. La Roma prova ad appoggiarsi in avanti su Dzeko. Il bosniaco di testa cerca Pellegrini con un'ottima sponda ma la difesa del PSG spazza. Arriva nel frattempo il primo cartellino giallo del match. Se lo prende Rabiot per una gomitata non violenta a centrocampo su Perotti. Al 21esimo occasione per il PSG. Pastore dal cerchio di centrocampo lancia Jesè che brucia tutti e va in area. Al momento del tiro però Manolas in scivolata salva Alisson. L'ex Real Madrid protesta per un presunto tocco di braccio del greco ma il replay mostra che l'intervento è regolare. I giallorossi rispondono da calcio piazzato. Cross in area di Perotti e per poco Manolas non devia di testa la palla. Sarebbe stata la rete del vantaggio. Uno dei protagonisti del match finora è senza dubbio, Kostas Manolas. ll greco interrompe con buona frequenza le azioni avversarie. Non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel per Juan Iturbe. L'esterno riceve sulla destra e si accentra. Kurzawa lo chiude con forse troppa facilità. Sono molti i palloni persi da Iturbe finora. La Roma si rilassa e subisce gol. Un'azione apparentemente innocua porta pericoli in area giallorossa. La palla resta lì senza che nessun difensore riesca a spazzarla e Thiago Motta riesce a servire Marquinhos che stoppa e tira gonfiando la rete. PSG in vantaggio dopo 36 minuti. La Roma prova timidamente a reagire. Il PSG invece cerca di gestire palla con calma. Di Francesco nel frattempo richiama continuamente i suoi, specialmente Pellegrini e Perotti. Al 42esimo i transalpini sfiorano il bis. Con troppa facilità Pastore viene trovato tra le linee. L'argentino se ne va in dribbling su due avversari e serve Lucas che dal centro dell'area ci prova ma questa volta Alisson c'è.

SINTESI SECONDO TEMPO - Tante sostituzioni per Di Francesco, ma la nuova formazione scelta dal tecnico è sempre legata al 4-3-3. Lobont in porta, difesa composta da Peres, Fazio, Castan e Juan Jesus. A centrocampo De Rossi, Gonalons e Nainggolan mentre in attacco ci sono Perotti, Tumminello e Sadiq. Tra le fila dei parigini hanno fatto il loro ingresso Kimpembe e Matuidi al posto di Marquinhos e Rabiot. La Roma prova a fare possesso ma a centrocampo il PSG è un avversario molto ostico. Nainggolan e De Rossi provano a mettere ordine ma l'intesa è ancora bassa. Nainggolan stufo delle difficoltà incontrate dai suoi a ottenere il fondo ci prova dalla distanza. Tiro potente ma sballato. Al 57esimo viene negato un solare rigore alla Roma. C'è stato un contatto chiaro tra Dani Alves e Perotti ma l'arbitro ha preso un abbaglio, facendo segno di proesguire. Poco dopo la Roma pareggia ugualmente. Gerson con un pallonetto libera Sadiq in area, Kimpembe dorme e il classe '97 controlla e realizza il gol del pari. Altre sostituzioni nel frattempo per la Roma: escono Gonalons e Perotti, entrano Antonucci e De Rossi. Ammonito Marquinhos. La Roma prova a sfruttare l'inerzia favorevole e va vicina al gol del sorpasso con un calcio di punizione potente di De Rossi. Traiettoria centrale, Areola con la punta delle dita devia in angolo. Poco dopo ancora Sadiq pericoloso. Questa volta l'attaccante se ne va in contropiede ma appena entra in area viene fermata da una pregevole scivolata di Kimpembe. Al 75esimo clamorosa chance per il PSG: la difesa della Roma si addormenta e il francese si inserisce bene ma calcia male, sparando alto da pochi passi. Il PSG insiste proponendosi per vie centrali. Guedes riceve in area ma controlla male e l'azione sfuma. Emery intanto effettua altre due sostituzioni: escono Jesè e Lo Celso, entrano Bernede ed Edouard. All'82esimo altro pericoloso inserimento di Matuidi. Lo stop a seguire è però di notevole difficoltà; l'occasione sfuma. Ultimo cambio per Eusebio Di Francesco: esce Juan Jesus, entra Seck. La Roma rischia nel finale. Fazio consegna in area un pallone bollente a De Rossi che subito lo perde. Matuidi viene quindi servito ancora una volta solo davanti ad Alisson ma anche stavolta il centrocampista manca l'appuntamento con il gol. Tiro impreciso e alto da pochi passi. Qualche istante dopo un brutto errore di Bruno Peres spalanca le porte del contropiede al PSG. Seck ferma con un "sacrosanto" fallo tattico Lucas involato verso la porta. Brivido finale per la Roma. Ancora Matuidi si presenta davanti ad Alisson ma anche stavolta sbaglia, colpendo in questo caso l'esterno della rete. La gara termina in parità: si va ai calci di rigore per capire a chi andranno i punti messi in palio oggi per l’international Champions Cup 2017. La sfida quindi viene decisa al dischetto e purtroppo il successo arriderà poi alla compagine parigina di Unay Emery.Per il Psg nessun errore: Lucas, Nkunku, Callegri, Edouard e Marquinhos non falliscono e beffano Alisson. La Roma parte bene con Bruno Peres e Nainggolan, ma il gol del Capitano De Rossi non basta a salvare l’errore di Gerson: il Paris Saint Germain vince per 6-4 a Detroit.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ROMA-PSG (4-6DCR): HIGLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2047, da video sky)

© Riproduzione Riservata.