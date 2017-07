Alessia Elefante/ La fidanzata di Donnarumma: "Per Gigio conto più del suo procuratore Raiola"

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante - Foto Instagram

Si torna a parlare di una delle coppie che in queste settimane è vera protagonista del gossip: Gigio Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante. A lanciare l'ultima indiscrezione sul portiere del Milan e la sua fidanzata è il settimanale Spy, secondo il quale la Elefante avrebbe dichiarato di essere molto più importante per Donnarumma di quanto lo sia il suo procuratore Mino Raiola, facendo intendere che è lei che il giovane campione sta ad ascoltare. Ricordiamo come la ragazza sia balzata al centro del gossip per la questione delle vacanze ad Ibiza. Donnarumma, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità, ha lasciato l'Italia, partendo con Alessia per la meta spagnola nota per il divertimento e i bellissimi mari.

IO PIU' IMPORTANTE DI MINO RAIOLA: PAROLA DI ALESSIA ELEFANTE?

GIGIO DONNARUMMA E LE SCUSE SOCIAL

In quell'occassione sono state davvero tantissime le critiche piovute su Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante a causa di questo gesto "sconsiderato" e poco responsabile. Lo stesso Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha scritto una lettera al portiere del Milan che ha poi così spiegato il suo gesto: "Prometto che l'anno prossimo sarò ragioniere. Mi dispiace, non mi sentivo pronto di fare la maturità per tutte le cose che sono successe" - si è letto sui social di Gigio, e proprio al Ministro - "Ringrazio il ministro dell'Istruzione per la lettera che mi ha scritto. So che la mia famiglia ci tiene e che è stata male per questa mia scelta ma prometto a tutti che l'anno prossimo saremo qui a festeggiare anche questo".

