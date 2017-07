Belotti al Milan/ Calciomercato: Cairo fa muro, ma i rossoneri non demordono

Andrea Belotti, Torino - LaPresse

Il nome di Andrea Belotti è sempre al centro delle vicende di calciomercato di casa Milan. Il club rossonero punta a completare la rosa con un bomber di primissimo livello, e vorrebbe appunto il centravanti della nazionale italiana, di proprietà del Torino. Mettere le mani sul Gallo non sarà però cosa semplice per il Diavolo, soprattutto tenendo conto delle ultime che giungono dal ritiro granata di Bormio. Ieri c’è stato infatti un faccia a faccia fra il presidente del club piemontese, Urbano Cairo, e lo stesso giocatore, al termine del quale il numero uno del Toro ha spiegato: «Il prossimo acquisto del Torino? Belotti – le parole rilasciate ai microfoni dei colleghi di Sky Sport - ho detto apertamente che voglio tenerlo, è una cosa buona per tutti. Credo che rimarrà al Toro, è quello che voglio». Resta da capire se tali dichiarazioni servano solamente ad alzare la posta in gioco o meno, fatto sta che Cairo non intende cedere così facilmente il proprio pupillo.

BELOTTI AL MILAN, CALCIOMERCATO: TUTTE LE NOTIZIE SULLE TRATTATIVA, OGGI 21 LUGLIO

SERVE LA GIUSTA OFFERTA

La sensazione è che alla fine l’operazione si possa fare, ma il Milan dovrà essere molto convincente. Servirà infatti un’offerta adeguata per strappare Belotti dalle braccia di Cairo, di almeno 70/80 milioni di euro, meglio se senza contropartite tecniche. I rossoneri, fino ad ora, si sono spinti fino a 40/50 milioni con l’aggiunta dei cartellini di Paletta e Niang, ma tale proposta pare non abbia scaldato più di tanto il presidente del Torino. A dare una mano al club di via Aldo Rossi potrebbe mettersi lo stesso Belotti, che vuole fortemente il Milan e che da tempo è tifoso rossonero, come dimostrano anche gli scatti con Inzaghi e Maldini circolanti in queste ore sul web e raffiguranti un Belotti davvero giovanissimo. Inoltre, Fassone e Mirabelli potrebbero convincere l’attaccante con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti ogni stagione, ben più alto rispetto a quello percepito attualmente nel capoluogo piemontese.

